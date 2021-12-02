https://ria.ru/20211202/byudzhet-1761840145.html

Володин: Парламентское Собрание СГ в декабре рассмотрит проект бюджета

Володин: Парламентское Собрание СГ в декабре рассмотрит проект бюджета - РИА Новости, 02.12.2021

Володин: Парламентское Собрание СГ в декабре рассмотрит проект бюджета

Парламентское Собрание Союза Белоруссии и России уже в декабре в очном формате рассмотрит проект бюджета Союзного государства, сообщил в четверг журналистам... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T15:31

2021-12-02T15:31

2021-12-02T15:32

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

вячеслав володин

россия

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МИНСК, 2 дек - РИА Новости. Парламентское Собрание Союза Белоруссии и России уже в декабре в очном формате рассмотрит проект бюджета Союзного государства, сообщил в четверг журналистам председатель собрания, спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам прошедшего в Минске первого заседания 61-й сессии собрания. "Сейчас можно уже говорить о том, что Парламентское Собрание приступило к работе и повестка дня очень насыщенная. Мы собираемся также в очном формате в декабре провести вторую часть 61-й сессии, пленарное заседание - оно не закрыто, это лишь первая его часть - с тем, чтобы рассмотреть уже в декабре проект бюджета Союзного государства", - сказал Володин.Политик добавил, что Парламентское Собрание приняло "ряд решений для того, чтобы сделать все возможное в целях быстрейшего законодательного обеспечения" реализации союзных программ. По его словам, это позволит установить социальные, пенсионные стандарты, будут решаться вопросы по созданию условий для развития бизнеса. "Все это призвано улучшить жизнь граждан как Российской Федерации, так и Республики Белоруссия. Весь мир, если хочет быть сильнее, идет по пути интеграции", - сказал Володин.Спикер уточнил, что депутаты приняли ряд решений для повышения эффективности Парламентского Собрания для скорейшей реализации инициатив президентов обеих стран. Кроме этого, были усилены меры парламентского контроля. Володин не исключил расширения числа комиссий собрания, "чтобы они больше отвечали вызовам времени".Официальный визит Володина в Белоруссию стал первым после избрания Госдумы восьмого созыва.

https://ria.ru/20211202/andreychenko-1761837951.html

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белоруссия, вячеслав володин, россия