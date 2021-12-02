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Парламентское собрание СГ
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
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Володин: Парламентское Собрание СГ в декабре рассмотрит проект бюджета
Володин: Парламентское Собрание СГ в декабре рассмотрит проект бюджета - РИА Новости, 02.12.2021
Володин: Парламентское Собрание СГ в декабре рассмотрит проект бюджета
Парламентское Собрание Союза Белоруссии и России уже в декабре в очном формате рассмотрит проект бюджета Союзного государства, сообщил в четверг журналистам... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T15:31
2021-12-02T15:32
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
вячеслав володин
россия
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МИНСК, 2 дек - РИА Новости. Парламентское Собрание Союза Белоруссии и России уже в декабре в очном формате рассмотрит проект бюджета Союзного государства, сообщил в четверг журналистам председатель собрания, спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам прошедшего в Минске первого заседания 61-й сессии собрания. "Сейчас можно уже говорить о том, что Парламентское Собрание приступило к работе и повестка дня очень насыщенная. Мы собираемся также в очном формате в декабре провести вторую часть 61-й сессии, пленарное заседание - оно не закрыто, это лишь первая его часть - с тем, чтобы рассмотреть уже в декабре проект бюджета Союзного государства", - сказал Володин.Политик добавил, что Парламентское Собрание приняло "ряд решений для того, чтобы сделать все возможное в целях быстрейшего законодательного обеспечения" реализации союзных программ. По его словам, это позволит установить социальные, пенсионные стандарты, будут решаться вопросы по созданию условий для развития бизнеса. "Все это призвано улучшить жизнь граждан как Российской Федерации, так и Республики Белоруссия. Весь мир, если хочет быть сильнее, идет по пути интеграции", - сказал Володин.Спикер уточнил, что депутаты приняли ряд решений для повышения эффективности Парламентского Собрания для скорейшей реализации инициатив президентов обеих стран. Кроме этого, были усилены меры парламентского контроля. Володин не исключил расширения числа комиссий собрания, "чтобы они больше отвечали вызовам времени".Официальный визит Володина в Белоруссию стал первым после избрания Госдумы восьмого созыва.
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белоруссия, вячеслав володин, россия
15:31 02.12.2021 (обновлено: 15:32 02.12.2021)
 

Володин: Парламентское Собрание СГ в декабре рассмотрит проект бюджета

© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOL / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOL
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МИНСК, 2 дек - РИА Новости. Парламентское Собрание Союза Белоруссии и России уже в декабре в очном формате рассмотрит проект бюджета Союзного государства, сообщил в четверг журналистам председатель собрания, спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам прошедшего в Минске первого заседания 61-й сессии собрания.
"Сейчас можно уже говорить о том, что Парламентское Собрание приступило к работе и повестка дня очень насыщенная. Мы собираемся также в очном формате в декабре провести вторую часть 61-й сессии, пленарное заседание - оно не закрыто, это лишь первая его часть - с тем, чтобы рассмотреть уже в декабре проект бюджета Союзного государства", - сказал Володин.
Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Андрейченко. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
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Политик добавил, что Парламентское Собрание приняло "ряд решений для того, чтобы сделать все возможное в целях быстрейшего законодательного обеспечения" реализации союзных программ. По его словам, это позволит установить социальные, пенсионные стандарты, будут решаться вопросы по созданию условий для развития бизнеса. "Все это призвано улучшить жизнь граждан как Российской Федерации, так и Республики Белоруссия. Весь мир, если хочет быть сильнее, идет по пути интеграции", - сказал Володин.
Спикер уточнил, что депутаты приняли ряд решений для повышения эффективности Парламентского Собрания для скорейшей реализации инициатив президентов обеих стран. Кроме этого, были усилены меры парламентского контроля. Володин не исключил расширения числа комиссий собрания, "чтобы они больше отвечали вызовам времени".

Володин также констатировал, что возможности Парламентского Собрания не исчерпаны, "они огромны". "Мы очень далеки от того, чего за последнее время достигли в том же Европарламенте, Евросоюзе. Поэтому, когда речь идет о развитии союзных институтов, мы это должны понимать. У нас название громкое - Союзное государство. А на самом деле мы в начале пути", - заключил он, указав на необходимость эффективной работы союзных структур на конечный результат.

Официальный визит Володина в Белоруссию стал первым после избрания Госдумы восьмого созыва.
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииБелоруссияВячеслав ВолодинРоссия
 
 
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