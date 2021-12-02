https://ria.ru/20211202/byudzhet-1761793849.html

Резиденты ОЭЗ Москвы пополнили бюджет почти на 4 млрд рублей в 2021 году

Резиденты ОЭЗ Москвы пополнили бюджет почти на 4 млрд рублей в 2021 году - РИА Новости, 02.12.2021

Резиденты ОЭЗ Москвы пополнили бюджет почти на 4 млрд рублей в 2021 году

Резиденты ОЭЗ "Технополис Москва" за 9 месяцев 2021 года уплатили в бюджеты всех уровней налоги на сумму свыше 3,9 миллиарда рублей, что почти на 40% больше... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T12:43

2021-12-02T12:43

2021-12-02T12:43

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

москва

александр прохоров

коммерческая недвижимость

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Резиденты ОЭЗ "Технополис Москва" за 9 месяцев 2021 года уплатили в бюджеты всех уровней налоги на сумму свыше 3,9 миллиарда рублей, что почти на 40% больше аналогичного прошлогоднего показателя, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).При этом суммарный объем налоговых платежей резидентов за все время работы в ОЭЗ Москвы превысил 15,6 миллиарда рублей, говорится в сообщении.Отмечается, что в структуре полученных резидентами налоговых льгот, сумма которых за 9 месяцев 2021 года превысила 407 миллионов рублей, более 95% составили льготы по уплате налогов в бюджет столицы. Всего за время работы резиденты сэкономили более 3,4 миллиарда рублей за счет налоговых преференций особой экономической зоны Москвы."На каждый рубль предоставленных налоговых льгот в ОЭЗ Москвы за первые 9 месяцев 2021 года пришлось порядка 53 рублей инвестиций", – сообщил руководитель департамента Александр Прохоров.Он напомнил, что широкий спектр преференций привлекает инвесторов к работе на территории ОЭЗ столицы. Получая существенную поддержку проектов в виде освобождения от налогов на землю, имущество, транспорт, за счет десятикратно сниженного налога на прибыль, компании инвестируют средства в производство высокотехнологичной продукции, развивая экономику города.

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экономика, москва, александр прохоров, коммерческая недвижимость