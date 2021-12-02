https://ria.ru/20211202/britaniya-1761884465.html
Британия выразила интерес в диалоге с Россией по кибербезопасности
Британия выразила интерес в диалоге с Россией по кибербезопасности - РИА Новости, 02.12.2021
Британия выразила интерес в диалоге с Россией по кибербезопасности
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым выразила заинтересованность в диалоге по... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T17:33
2021-12-02T17:33
2021-12-02T17:33
сергей лавров
обсе
россия
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым выразила заинтересованность в диалоге по информбезопасности и борьбе с киберпреступностью, сообщается на сайте МИД РФ в четверг по итогам встречи на СМИД ОБСЕ."Британская сторона выразила заинтересованность в диалоге по проблематике международной информационной безопасности, в контексте противодействия киберпреступности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211202/lavrov-1761838078.html
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сергей лавров, обсе, россия
Британия выразила интерес в диалоге с Россией по кибербезопасности
Британия выразила заинтересованность в диалоге с Россией по борьбе с киберпреступностью