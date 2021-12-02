16:02 02.12.2021 (обновлено: 16:25 02.12.2021)
Глава МИД Британии призвала Лаврова повлиять на Лукашенко
Глава МИД Британии Трасс призвала Лаврова повлиять на Лукашенко для диалога с оппозицией
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече во Дворце независимости в Минске с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым
ЛОНДОН, 2 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым призвала использовать влияние России, чтобы президент Белоруссии Александр Лукашенко начал диалог с оппозицией, сообщило британское внешнеполитическое ведомство.
"Министры также обсудили ситуацию в Белоруссии, и министр иностранных дел призвала министра Лаврова использовать влияние России, чтобы режим Лукашенко начал переговоры с лидерами оппозиции при посредничестве ОБСЕ", - говорится в сообщении, распространенном МИД Британии.
Встреча Трасс и Лаврова состоялась на полях министерского заседания ОБСЕ в Стокгольме. Это вторая очная встреча министров. Первая состоялась в Нью-Йорке на сессии Генассамблеи ООН.
Отношения Белоруссии со странами ЕС резко ухудшились после прошедших 9 августа 2020 года президентских выборов в республике, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко – он набрал 80,1% голосов. Оппозиция республики считает избранным лидером Светлану Тихановскую. Евросоюз не признал Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. После выборов в стране продолжились массовые акции протеста, проявления которых практически сошли на нет в феврале этого года.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции оппозиции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Ряд представителей белорусской оппозиции выехали за рубеж, в частности, в Польшу, Литву, на Украину, включая оппозиционных лидеров, которые оттуда ведут свою деятельность. Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что уголовное преследование лидеров оппозиции Валерия Цепкало, Светланы Тихановской и Павла Латушко, выехавших после президентских выборов в страны ЕС, продолжится несмотря на отказ их выдать Минску.