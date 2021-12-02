Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске - РИА Новости, 1920, 09.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20211202/britaniya-1761851387.html
Глава МИД Британии призвала Лаврова повлиять на Лукашенко
Глава МИД Британии призвала Лаврова повлиять на Лукашенко - РИА Новости, 02.12.2021
Глава МИД Британии призвала Лаврова повлиять на Лукашенко
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым призвала использовать влияние России, чтобы президент... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T16:02
2021-12-02T16:25
россия
протесты в белоруссии
в мире
белоруссия
великобритания
сергей лавров
александр лукашенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586411197_0:236:3189:2031_1920x0_80_0_0_346746e0e0956d023b6ebd0ae6889817.jpg
ЛОНДОН, 2 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым призвала использовать влияние России, чтобы президент Белоруссии Александр Лукашенко начал диалог с оппозицией, сообщило британское внешнеполитическое ведомство."Министры также обсудили ситуацию в Белоруссии, и министр иностранных дел призвала министра Лаврова использовать влияние России, чтобы режим Лукашенко начал переговоры с лидерами оппозиции при посредничестве ОБСЕ", - говорится в сообщении, распространенном МИД Британии.Встреча Трасс и Лаврова состоялась на полях министерского заседания ОБСЕ в Стокгольме. Это вторая очная встреча министров. Первая состоялась в Нью-Йорке на сессии Генассамблеи ООН.Отношения Белоруссии со странами ЕС резко ухудшились после прошедших 9 августа 2020 года президентских выборов в республике, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко – он набрал 80,1% голосов. Оппозиция республики считает избранным лидером Светлану Тихановскую. Евросоюз не признал Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. После выборов в стране продолжились массовые акции протеста, проявления которых практически сошли на нет в феврале этого года.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции оппозиции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Ряд представителей белорусской оппозиции выехали за рубеж, в частности, в Польшу, Литву, на Украину, включая оппозиционных лидеров, которые оттуда ведут свою деятельность. Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что уголовное преследование лидеров оппозиции Валерия Цепкало, Светланы Тихановской и Павла Латушко, выехавших после президентских выборов в страны ЕС, продолжится несмотря на отказ их выдать Минску.
https://ria.ru/20211123/belorussiya-1760317214.html
https://ria.ru/20211115/dialog-1759190169.html
россия
белоруссия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586411197_458:0:3189:2048_1920x0_80_0_0_406dee09cdb9ba4de4c8798b16c8605f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, белоруссия, великобритания, сергей лавров, александр лукашенко
16:02 02.12.2021 (обновлено: 16:25 02.12.2021)
 
Глава МИД Британии призвала Лаврова повлиять на Лукашенко

Глава МИД Британии Трасс призвала Лаврова повлиять на Лукашенко для диалога с оппозицией

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече во Дворце независимости в Минске с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече во Дворце независимости в Минске с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 2 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым призвала использовать влияние России, чтобы президент Белоруссии Александр Лукашенко начал диалог с оппозицией, сообщило британское внешнеполитическое ведомство.
"Министры также обсудили ситуацию в Белоруссии, и министр иностранных дел призвала министра Лаврова использовать влияние России, чтобы режим Лукашенко начал переговоры с лидерами оппозиции при посредничестве ОБСЕ", - говорится в сообщении, распространенном МИД Британии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
23 ноября, 12:35
В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о диалоге с оппозицией
Встреча Трасс и Лаврова состоялась на полях министерского заседания ОБСЕ в Стокгольме. Это вторая очная встреча министров. Первая состоялась в Нью-Йорке на сессии Генассамблеи ООН.
Отношения Белоруссии со странами ЕС резко ухудшились после прошедших 9 августа 2020 года президентских выборов в республике, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко – он набрал 80,1% голосов. Оппозиция республики считает избранным лидером Светлану Тихановскую. Евросоюз не признал Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. После выборов в стране продолжились массовые акции протеста, проявления которых практически сошли на нет в феврале этого года.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции оппозиции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Ряд представителей белорусской оппозиции выехали за рубеж, в частности, в Польшу, Литву, на Украину, включая оппозиционных лидеров, которые оттуда ведут свою деятельность. Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что уголовное преследование лидеров оппозиции Валерия Цепкало, Светланы Тихановской и Павла Латушко, выехавших после президентских выборов в страны ЕС, продолжится несмотря на отказ их выдать Минску.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
15 ноября, 19:39
Глава МИД Германии назвал условие для начала диалога с Белоруссией
 
Протесты в БелоруссииРоссияВ миреБелоруссияВеликобританияСергей ЛавровАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:35Президент Бразилии принял приглашение Путина посетить Россию
02:25На Украине заявили, что Лукашенко объявил войну Киеву
02:20Автоэксперт предупредил, что нельзя делать с машиной зимой
02:20Хандра или "омикрон"? Врач — о симптомах нового варианта COVID-19
02:04Ученые из ЮАР оценили риск повторного заболевания COVID-19 при "омикроне"
01:55Зампостпреда России в ООН рассказал об угрозе ИГ* в Афганистане
01:50На Украине раскрыли военный план НАТО при "российском вторжении"
01:35Глава РФПИ объяснил, почему ВОЗ не признает "Спутник V"
01:21Варламов сообщил об освобождении из полицейского участка в Либерии
01:15Минобороны рассекретило архивы о контрнаступлении под Москвой
01:15В Руспродсоюзе рассказали, как выбрать качественную колбасу
00:57СМИ: заразившийся "омикрон"-штаммом гражданин Греции был вакцинирован
00:53НАСА не успевает завершить исследования для полета на Луну до 2030 года
00:18МИД Словакии заявил о готовности к диалогу с Россией
23:50Роскомнадзор заблокировал сайт торговой площадки Etsy
23:50Спасенную летом нерпу выпустили в Ладожское озеро после лечения
23:41Россия и Сан-Марино подписали соглашение об отмене виз
23:34Блогер Варламов заявил, что попал в полицию в Либерии
23:33Байден пообещал не допустить шатдауна
23:24Инцидент у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке не связан с терроризмом
Лента новостейМолния
Президент Бразилии принял приглашение Путина посетить РоссиюНа Украине заявили, что Лукашенко объявил войну КиевуАвтоэксперт предупредил, что нельзя делать с машиной зимойХандра или "омикрон"? Врач — о симптомах нового варианта COVID-19Ученые из ЮАР оценили риск повторного заболевания COVID-19 при "омикроне"Зампостпреда России в ООН рассказал об угрозе ИГ* в АфганистанеНа Украине раскрыли военный план НАТО при "российском вторжении"Глава РФПИ объяснил, почему ВОЗ не признает "Спутник V"Варламов сообщил об освобождении из полицейского участка в ЛиберииМинобороны рассекретило архивы о контрнаступлении под МосквойВ Руспродсоюзе рассказали, как выбрать качественную колбасуСМИ: заразившийся "омикрон"-штаммом гражданин Греции был вакцинированНАСА не успевает завершить исследования для полета на Луну до 2030 годаМИД Словакии заявил о готовности к диалогу с РоссиейРоскомнадзор заблокировал сайт торговой площадки EtsyСпасенную летом нерпу выпустили в Ладожское озеро после леченияРоссия и Сан-Марино подписали соглашение об отмене визБлогер Варламов заявил, что попал в полицию в ЛиберииБайден пообещал не допустить шатдаунаИнцидент у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке не связан с терроризмом