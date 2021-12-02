https://ria.ru/20211202/blinken-1761893633.html

Блинкен назвал разговор с Лавровым откровенным

Блинкен назвал разговор с Лавровым откровенным - РИА Новости, 02.12.2021

Блинкен назвал разговор с Лавровым откровенным

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что провел "откровенный" разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях СМИД ОБСЕ в Стокгольме... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T18:01

2021-12-02T18:01

2021-12-02T18:44

в мире

сша

россия

стокгольм (город)

сергей лавров

обсе

энтони блинкен

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Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что провел "откровенный" разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях СМИД ОБСЕ в Стокгольме по ряду вопросов. Главы дипведомств доложат о его итогах президентам РФ и США, отметил Блинкен."У меня и главы МИД Лаврова состоялся откровенный разговор по разным вопросам. Мы договорились сообщить об итогах нашим президентам, у которых будет возможность поговорить напрямую в скором будущем", - заявил Блинкен на пресс-конференции по итогам прошедших переговоров с Лавровым.

https://ria.ru/20211202/zakharova-1761898226.html

сша

россия

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в мире, сша, россия, стокгольм (город), сергей лавров, обсе, энтони блинкен