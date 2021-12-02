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Миграционный кризис требует международного разбирательства
Миграционный кризис требует международного разбирательства - РИА Новости, 02.12.2021
Миграционный кризис требует международного разбирательства
Парламентское собрание Союза Белоруссии и России считает ситуацию с беженцами на польско-белорусской границе проявлением безответственной государственной... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T14:42
2021-12-02T14:42
парламентское собрание союза беларуси и россии
литва
белоруссия
александр лукашенко
россия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МИНСК, 2 дек - РИА Новости. Парламентское собрание Союза Белоруссии и России считает ситуацию с беженцами на польско-белорусской границе проявлением безответственной государственной политики стран Запада, что должно получить адекватную оценку и стать предметом разбирательства соответствующих компетентных международных структур и организаций, говорится в заявлении парламентского собрания.В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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литва, белоруссия, александр лукашенко, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
14:42 02.12.2021
 

Миграционный кризис требует международного разбирательства

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМужчина смотрит мобильный телефон в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска "Брузги", на белорусско-польской границе
Мужчина смотрит мобильный телефон в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска Брузги, на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МИНСК, 2 дек - РИА Новости. Парламентское собрание Союза Белоруссии и России считает ситуацию с беженцами на польско-белорусской границе проявлением безответственной государственной политики стран Запада, что должно получить адекватную оценку и стать предметом разбирательства соответствующих компетентных международных структур и организаций, говорится в заявлении парламентского собрания.
"Депутаты Парламентского собрания Союза Беларуси и России убеждены, что подобные проявления безответственной государственной политики стран Запада, искусственное нагнетание обстановки и эскалация миграционного кризиса должны получить адекватную оценку и стать предметом разбирательства соответствующих компетентных международных структур и организаций", - говорится в заявлении, принятом по итогам заседания парламентского собрания в четверг.
В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.
Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
Беженцы с Ближнего Востока в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска Брузги - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииЛитваБелоруссияАлександр ЛукашенкоРоссияСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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