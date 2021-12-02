Миграционный кризис требует международного разбирательства
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМужчина смотрит мобильный телефон в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска "Брузги", на белорусско-польской границе
МИНСК, 2 дек - РИА Новости. Парламентское собрание Союза Белоруссии и России считает ситуацию с беженцами на польско-белорусской границе проявлением безответственной государственной политики стран Запада, что должно получить адекватную оценку и стать предметом разбирательства соответствующих компетентных международных структур и организаций, говорится в заявлении парламентского собрания.
"Депутаты Парламентского собрания Союза Беларуси и России убеждены, что подобные проявления безответственной государственной политики стран Запада, искусственное нагнетание обстановки и эскалация миграционного кризиса должны получить адекватную оценку и стать предметом разбирательства соответствующих компетентных международных структур и организаций", - говорится в заявлении, принятом по итогам заседания парламентского собрания в четверг.
В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.
Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.