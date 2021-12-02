https://ria.ru/20211202/bezhentsy-1761825522.html

Миграционный кризис требует международного разбирательства

Миграционный кризис требует международного разбирательства - РИА Новости, 02.12.2021

Миграционный кризис требует международного разбирательства

Парламентское собрание Союза Белоруссии и России считает ситуацию с беженцами на польско-белорусской границе проявлением безответственной государственной... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T14:42

2021-12-02T14:42

2021-12-02T14:42

парламентское собрание союза беларуси и россии

литва

белоруссия

александр лукашенко

россия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 2 дек - РИА Новости. Парламентское собрание Союза Белоруссии и России считает ситуацию с беженцами на польско-белорусской границе проявлением безответственной государственной политики стран Запада, что должно получить адекватную оценку и стать предметом разбирательства соответствующих компетентных международных структур и организаций, говорится в заявлении парламентского собрания.В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211202/migranty-1761811792.html

литва

белоруссия

россия

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литва, белоруссия, александр лукашенко, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии