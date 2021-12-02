https://ria.ru/20211202/belorussiya-1761760359.html

Эксперт оценил перспективы создания единой валюты в России и Белоруссии

Эксперт оценил перспективы создания единой валюты в России и Белоруссии - РИА Новости, 02.12.2021

Эксперт оценил перспективы создания единой валюты в России и Белоруссии

Россия и Белоруссия смогут подойти вплотную к решению вопроса создания единой валюты после успешной реализации 28 союзных программ по углублению экономической... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T10:18

2021-12-02T10:18

2021-12-02T10:18

белоруссия

минск

москва

александр лукашенко

николай межевич

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749414335_0:0:3196:1799_1920x0_80_0_0_86b883b10990e2e8d89d164c6fb9e089.jpg

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Россия и Белоруссия смогут подойти вплотную к решению вопроса создания единой валюты после успешной реализации 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран, но не ранее чем через 3-4 года, считает главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич.Ранее в интервью РИА Новости президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия пока не подошли к созданию единой валюты, это более высокий уровень интеграции.По его словам, даже если предположить, что сейчас станет все идеально, то и тогда вопрос единой валюты будет не так очевиден - прежде нужно заняться другими вопросами, среди которых унификация налогового и таможенного законодательства, единая миграционная политика, проблема с которой, как показывает актуальная ситуация, стоит очень остро, и лишь затем перейти к задаче создания единой валюты."На этом фоне попытка перескочить через две ступени на третью может привести к тому, что мы поскользнемся. Если все будет хорошо с решением тех 28 задач, о которых Минск и Москва подписали документ 4 ноября этого года, то через 3-4 года можно будет вплотную подойти к вопросу создания единой валюты", - заключил собеседник агентства.Четвертого ноября в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран. Также были подписаны новая военная доктрина Союзного государства и концепция миграционной политики.

https://radiosputnik.ria.ru/20211201/gaz-1761690664.html

белоруссия

минск

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белоруссия, минск, москва, александр лукашенко, николай межевич, россия