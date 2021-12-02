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Эксперт оценил перспективы создания единой валюты в России и Белоруссии
Эксперт оценил перспективы создания единой валюты в России и Белоруссии - РИА Новости, 02.12.2021
Эксперт оценил перспективы создания единой валюты в России и Белоруссии
Россия и Белоруссия смогут подойти вплотную к решению вопроса создания единой валюты после успешной реализации 28 союзных программ по углублению экономической... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T10:18
2021-12-02T10:18
белоруссия
минск
москва
александр лукашенко
николай межевич
россия
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Россия и Белоруссия смогут подойти вплотную к решению вопроса создания единой валюты после успешной реализации 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран, но не ранее чем через 3-4 года, считает главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич.Ранее в интервью РИА Новости президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия пока не подошли к созданию единой валюты, это более высокий уровень интеграции.По его словам, даже если предположить, что сейчас станет все идеально, то и тогда вопрос единой валюты будет не так очевиден - прежде нужно заняться другими вопросами, среди которых унификация налогового и таможенного законодательства, единая миграционная политика, проблема с которой, как показывает актуальная ситуация, стоит очень остро, и лишь затем перейти к задаче создания единой валюты."На этом фоне попытка перескочить через две ступени на третью может привести к тому, что мы поскользнемся. Если все будет хорошо с решением тех 28 задач, о которых Минск и Москва подписали документ 4 ноября этого года, то через 3-4 года можно будет вплотную подойти к вопросу создания единой валюты", - заключил собеседник агентства.Четвертого ноября в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран. Также были подписаны новая военная доктрина Союзного государства и концепция миграционной политики.
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белоруссия, минск, москва, александр лукашенко, николай межевич, россия
10:18 02.12.2021
 
Эксперт оценил перспективы создания единой валюты в России и Белоруссии

Сотрудник РАН Межевич: для создания единой валюты нужна внешнеполитическая стабильность

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Россия и Белоруссия смогут подойти вплотную к решению вопроса создания единой валюты после успешной реализации 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран, но не ранее чем через 3-4 года, считает главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич.
Ранее в интервью РИА Новости президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия пока не подошли к созданию единой валюты, это более высокий уровень интеграции.
"Любое экономическое решение принимается с учетом политической и внешнеполитической обстановки. Сегодня, в условиях феноменального давления на Москву и Минск, принимать сложные решения, которые требуют не только участия Центробанка, но и личного контроля глав государств, нецелесообразно. В настоящий момент нет того уровня внешнеполитической стабильности", - сказал эксперт РИА Новости.
По его словам, даже если предположить, что сейчас станет все идеально, то и тогда вопрос единой валюты будет не так очевиден - прежде нужно заняться другими вопросами, среди которых унификация налогового и таможенного законодательства, единая миграционная политика, проблема с которой, как показывает актуальная ситуация, стоит очень остро, и лишь затем перейти к задаче создания единой валюты.
"На этом фоне попытка перескочить через две ступени на третью может привести к тому, что мы поскользнемся. Если все будет хорошо с решением тех 28 задач, о которых Минск и Москва подписали документ 4 ноября этого года, то через 3-4 года можно будет вплотную подойти к вопросу создания единой валюты", - заключил собеседник агентства.
Четвертого ноября в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран. Также были подписаны новая военная доктрина Союзного государства и концепция миграционной политики.
Рабочий на газокомпрессорной станции газопровода Ямал-Европа - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
Вчера, 17:35В мире
Россия и Белоруссия согласовали цену на газ в 2022 году
 
БелоруссияМинскМоскваАлександр ЛукашенкоНиколай МежевичРоссия
 
 
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