https://ria.ru/20211202/belorussiya-1761702895.html

"Ответит по полной". Чем Киев грозит Минску за признание Крыма российским

"Ответит по полной". Чем Киев грозит Минску за признание Крыма российским - РИА Новости, 02.12.2021

"Ответит по полной". Чем Киев грозит Минску за признание Крыма российским

Александр Лукашенко считает Крым де-факто и де-юре российским. Но вместо формальных заявлений о признании он хочет лично посетить Севастополь. Министр... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T08:00

2021-12-02T08:00

2021-12-02T08:12

литва

севастополь

республика крым

белоруссия

владимир путин

владимир зеленский

александр лукашенко

белавиа

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Александр Лукашенко считает Крым де-факто и де-юре российским. Но вместо формальных заявлений о признании он хочет лично посетить Севастополь. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал Минску "ответить по полной". Правда, экономические связи между соседями настолько сильные, что в Киеве над "ответом" придется как следует подумать.Созревший визитер"Мое посещение Крыма — на что я имею полнейшее право, под чьим бы протекторатом, руководством и чей бы он ни был, - это и мой Крым. У нас определенная договоренность с Путиным, что мы побываем на полуострове", — сказал Лукашенко в интервью РИА Новости.Программа и дата визита на полуостров согласовываются. Пока известны лишь пожелания высокого гостя. Первым делом он хочет побывать в Севастополе: "Путин много рассказывал о базе ВВС в этом городе. А я в Севастополе, в аэропорту, на аэродроме, знаю каждый метр".Предстоящую поездку белорусский лидер приравнивает к признанию Крыма российским: "Какие еще могут быть подтверждения?!"Отвечая на вопрос, планирует ли "Белавиа" запустить регулярные рейсы на полуостров, Лукашенко признался: он не знал, что авиасообщения нет.И напомнил, что небо для белорусских самолетов закрыл Киев: в мае после экстренной посадки рейса Ryanair в Минске. Белорусы ездили через Украину на автомобилях или поездах.Обида на ЗеленскогоКрымский вопрос Лукашенко много лет обходил стороной. Москва и Киев — традиционные партнеры Минска. Встать на одну сторону, значит, испортить отношения с другой. С Россией Белоруссия строит Союзное государство, а Украина — основной покупатель калия и нефтепродуктов. Осложнений не хотелось.Но были и другие причины. Лукашенко надеялся поладить с Западом, и до прошлогодних президентских выборов у него это вроде бы получалось. Минск предоставил площадку для переговоров по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. Брюссель поддержал миротворчество и пообещал частично снять санкции.Все изменилась летом 2020-го. Украина вслед за Западом отказалась признавать Лукашенко легитимным. Многие его политические оппоненты перебрались в Киев. Это обострило обстановку, но по Крыму Лукашенко по-прежнему уходил от ответа."Меня спрашивают, когда Минск признает полуостров российским. Отвечаю: после того, как на это пойдут российские олигархи и начнут поставлять туда продукты. За мной дело не заржавеет", — объяснил он.Но не скрывал, что обижен на Владимира Зеленского. Тот перестал называть Лукашенко президентом, раскритиковал за миграционный кризис на границе. А недавно выяснилось, что украинские спецслужбы причастны к задержанию в Минске 33 россиян в июле прошлого года.Лукашенко сделал громкое заявление по Донбассу: если на юго-востоке Украины возобновятся боевые действия, Белоруссия не останется в стороне. "Запад это понимает, потому усиливает свою северную, белорусско-украинскую границу", — рассуждал он.Украинские танки на белорусском топливеНо политика пока не потянула за собой экономику. Украина по-прежнему закупает в Белоруссии нефтепродукты и калийные удобрения почти на три миллиарда долларов в год. Для сравнения, Британия — на 2,2 миллиарда.Украинский бизнес в штыки принял и четвертый пакет западных санкций против Минска, предусматривающий запрет на приобретение продукции "Беларуськалия". Отказываться от качественного и дешевого товара в Киеве не намерены.Продолжается сотрудничество в энергетике. Более того, из-за нехватки угля на ТЭС и, как следствие, дефицита электричества Украина обратилась за помощью. И с ноября белорусы возобновили поставки."Республики — взаимозависимые экономические партнеры. У Минска большой профицит в торговле. Экспорт приносит около трех миллиардов долларов. Причем основные покупатели — это Россия и Украина. Отказ Киева от нашего бензина и дизеля сильно ударит по бюджету", — признает белорусский политолог Денис Мельянцов.Но пострадает и Украина. "Белорусские нефтепродукты — половина их рынка. Без авиационного керосина самолеты не смогут летать, а танкам придется ездить на российском дизеле. Зеленский понимает это, потому не торопится присоединяться к экономическому блоку антибелорусских санкций", — указывает он.И все же признание Крыма российским, по мнению эксперта, подтолкнет Украину к жестким мерам. "Политические соображения перевесят экономические. На фоне миграционного кризиса новой точкой напряженности может стать белорусско-украинская граница. Киев будет воспринимать ее как потенциальную линию фронта", — прогнозирует собеседник.Неразумный стратегУкраинский политолог Андрей Золотарев считает политику Зеленского по отношению к Минску неразумной. Готовность Лукашенко признать Крым российским — результат этой политики."Протяженная общая граница. Малейший конфликт опасен. Тем более миграционный кризис показал, что Лукашенко не готов блефовать. Зеленскому следовало думать об этом заранее, а не идти в фарватере западного давления на Минск. Можно было выразить озабоченность после выборов в Белоруссии, но избежать обострения", — полагает Золотарев.Лукашенко ведет себя куда осмотрительнее. "Сейчас на Украине дефицит угля, газа, электроэнергии. За помощью мы обращаемся почему-то к Лукашенко, а не к признанной на Западе Светлане Тихановской. "Батька" с готовностью продает нам электричество: если платят, обиды ни к чему. Украинские танки во время войны в Донбассе в 2014-м заправлялись белорусском топливом. Но терпение Лукашенко не беспредельно. И его обещание вмешаться в ситуацию на юго-востоке тому подтверждение", — подчеркивает эксперт.По его мнению, нерациональные действия Украины лишь ускорили сближение Минска с Москвой по всем направлениям. Теперь и на Донбасс Лукашенко смотрит глазами Кремля.

https://ria.ru/20211120/threats-1759863179.html

https://ria.ru/20211117/ukraina-1759330861.html

https://ria.ru/20210812/belorussiya-1745390622.html

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