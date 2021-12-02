https://ria.ru/20211202/bekmambetov-1761766582.html
Тимур Бекмамбетов создает новую киновселенную по комиксам Стэна Ли
Тимур Бекмамбетов создает новую киновселенную по комиксам Стэна Ли - РИА Новости, 02.12.2021
Тимур Бекмамбетов создает новую киновселенную по комиксам Стэна Ли
Режиссер Тимур Бекмамбетов разрабатывает новую кинематографическую вселенную, основанную на хоррорах-комиксах одного из основателей Marvel Стэна Ли, сообщает... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T12:18
2021-12-02T12:18
2021-12-02T12:26
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Режиссер Тимур Бекмамбетов разрабатывает новую кинематографическую вселенную, основанную на хоррорах-комиксах одного из основателей Marvel Стэна Ли, сообщает Deadline. По информации издания, Бекмамбетов и его кинокомпания будут работать над фильмами ужасов "Соубонсом" ("Sawbones") и "Карнавал убийц" ("Carnival of Killers"). Оба проекта раскроют более темную сторону мира Ли.Например, в "Соубонсе" в центре событий оказывается 12-летний подросток по имени Алекс. Он читает таинственный комикс и переносится в него. Герой оказывается в колонии для несовершеннолетних преступников, которой управляют демоны во главе со Соубонсом. Алексу предстоит разобраться — это кошмар или его новая реальность? В любом случае, чтобы спастись, он должен победить всех чертей. Но главный герой быстро понимает, что они — олицетворение всех его страхов. В "Карнавале убийц" действие происходит в 1930-х годах и сосредоточено вокруг молодой девушки с экстрасенсорными способностями. Вместе с матерью она искала убежище со странствующим цирком. Но вскоре она чувствует, что карнавал — это эпицентр надвигающегося инопланетного вторжения. О дате выхода проектов пока не объявлено. Известно, что сценаристами новой кинематографической вселенной будут Кевин Колш, Деннис Уидмайер и Мэтт Гринберг.Стэн Ли написал несколько серий комиксов ужасов в 1940-х и 1950-х годах, прежде чем в 1960-х годах мир захватили истории о супергероях.
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тимур бекмамбетов, новости культуры, marvel comics, стэн ли, кино и сериалы
12:18 02.12.2021 (обновлено: 12:26 02.12.2021)
Тимур Бекмамбетов создает новую киновселенную по комиксам Стэна Ли
Тимур Бекмамбетов разрабатывает новую киновселенную по комиксам Стэна Ли
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости.
Режиссер Тимур Бекмамбетов разрабатывает новую кинематографическую вселенную, основанную на хоррорах-комиксах одного из основателей Marvel Стэна Ли, сообщает
Deadline.
По информации издания, Бекмамбетов и его кинокомпания будут работать над фильмами ужасов "Соубонсом" ("Sawbones") и "Карнавал убийц" ("Carnival of Killers"). Оба проекта раскроют более темную сторону мира Ли.
Например, в "Соубонсе" в центре событий оказывается 12-летний подросток по имени Алекс. Он читает таинственный комикс и переносится в него. Герой оказывается в колонии для несовершеннолетних преступников, которой управляют демоны во главе со Соубонсом. Алексу предстоит разобраться — это кошмар или его новая реальность? В любом случае, чтобы спастись, он должен победить всех чертей. Но главный герой быстро понимает, что они — олицетворение всех его страхов.
В "Карнавале убийц" действие происходит в 1930-х годах и сосредоточено вокруг молодой девушки с экстрасенсорными способностями. Вместе с матерью она искала убежище со странствующим цирком. Но вскоре она чувствует, что карнавал — это эпицентр надвигающегося инопланетного вторжения.
"В мире нет идейного вдохновителя, который создал бы более успешный развлекательный контент, подобный тому, что придумал Стэн Ли. Я рад показать на экране темную сторону его творческого гения и воображения", — прокомментировал Бекмамбетов Deadline.
О дате выхода проектов пока не объявлено. Известно, что сценаристами новой кинематографической вселенной будут Кевин Колш, Деннис Уидмайер и Мэтт Гринберг.
Стэн Ли написал несколько серий комиксов ужасов в 1940-х и 1950-х годах, прежде чем в 1960-х годах мир захватили истории о супергероях.