https://ria.ru/20211202/avrora-1761793430.html
Названы новые функции российской ОС "Аврора" 4.0
Названы новые функции российской ОС "Аврора" 4.0 - РИА Новости, 02.12.2021
Названы новые функции российской ОС "Аврора" 4.0
Очередная версия российской мобильной операционной системы "Аврора" получит ряд новых функций. Переход к операционной система версии 4.0 анонсирован... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T12:42
2021-12-02T12:42
2021-12-02T12:42
наука
технологии
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Очередная версия российской мобильной операционной системы "Аврора" получит ряд новых функций. Переход к операционной система версии 4.0 анонсирован компанией-разработчиком "Открытая мобильная платформа".Самым заметным изменением в российской ОС станет обновленный интерфейс. Разработчики развивают жестовое управление, добавив дополнительные действия. Появилась поддержка аппаратного ускорения обработки графики и эффектов сглаживания. Изменились клавиатура и системный шрифт. Последний был создан студией Артемия Лебедева.Традиционно уделено большое внимание безопасности — теперь унифицированы корпоративная и сертифицированная версии. Благодаря этому на любом устройстве с "Авророй" появится, например, изоляция приложений и шифрование пользовательских данных. Анонсирована функция посменного режима работы на одном устройстве, когда информация учетной записи полностью независима.В списке изменений новые приложения, среди которых улучшенный браузер на веб-движке Gecko 60. Кроме того, устройства на "Авроре" будут работать с NFC благодаря внедрению соответствующего API. Это означает поддержку меток, но и дает открывает возможность реализации бесконтактных платежей — банковские приложения для ОС уже есть.Сейчас новая сборка проходит сертификацию. В ОМП называют примерные сроки распространения "Аврора" 4.0 — корпоративные пользователи получат новую версию уже в начале 2022-го. А вот на потребительский рынок ОС пока выводить не собираются.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Очередная версия российской мобильной операционной системы "Аврора" получит ряд новых функций. Переход к операционной система версии 4.0 анонсирован компанией-разработчиком "Открытая мобильная платформа".
Самым заметным изменением в российской ОС станет обновленный интерфейс. Разработчики развивают жестовое управление, добавив дополнительные действия. Появилась поддержка аппаратного ускорения обработки графики и эффектов сглаживания. Изменились клавиатура и системный шрифт. Последний был создан студией Артемия Лебедева.
Традиционно уделено большое внимание безопасности — теперь унифицированы корпоративная и сертифицированная версии. Благодаря этому на любом устройстве с "Авророй" появится, например, изоляция приложений и шифрование пользовательских данных. Анонсирована функция посменного режима работы на одном устройстве, когда информация учетной записи полностью независима.
1 из 2
Вместе с новой "Авророй" представлены и новые устройства
2 из 2
Операционная система будет активно развиваться в 2022-м
1 из 2
Вместе с новой "Авророй" представлены и новые устройства
2 из 2
Операционная система будет активно развиваться в 2022-м
В списке изменений новые приложения, среди которых улучшенный браузер на веб-движке Gecko 60. Кроме того, устройства на "Авроре" будут работать с NFC благодаря внедрению соответствующего API. Это означает поддержку меток, но и дает открывает возможность реализации бесконтактных платежей — банковские приложения для ОС уже есть.
Сейчас новая сборка проходит сертификацию. В ОМП называют примерные сроки распространения "Аврора" 4.0 — корпоративные пользователи получат новую версию уже в начале 2022-го. А вот на потребительский рынок ОС пока выводить не собираются.