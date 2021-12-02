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Наука
https://ria.ru/20211202/avrora-1761793430.html
Названы новые функции российской ОС "Аврора" 4.0
Названы новые функции российской ОС "Аврора" 4.0 - РИА Новости, 02.12.2021
Названы новые функции российской ОС "Аврора" 4.0
Очередная версия российской мобильной операционной системы "Аврора" получит ряд новых функций. Переход к операционной система версии 4.0 анонсирован... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T12:42
2021-12-02T12:42
наука
технологии
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Очередная версия российской мобильной операционной системы "Аврора" получит ряд новых функций. Переход к операционной система версии 4.0 анонсирован компанией-разработчиком "Открытая мобильная платформа".Самым заметным изменением в российской ОС станет обновленный интерфейс. Разработчики развивают жестовое управление, добавив дополнительные действия. Появилась поддержка аппаратного ускорения обработки графики и эффектов сглаживания. Изменились клавиатура и системный шрифт. Последний был создан студией Артемия Лебедева.Традиционно уделено большое внимание безопасности — теперь унифицированы корпоративная и сертифицированная версии. Благодаря этому на любом устройстве с "Авророй" появится, например, изоляция приложений и шифрование пользовательских данных. Анонсирована функция посменного режима работы на одном устройстве, когда информация учетной записи полностью независима.В списке изменений новые приложения, среди которых улучшенный браузер на веб-движке Gecko 60. Кроме того, устройства на "Авроре" будут работать с NFC благодаря внедрению соответствующего API. Это означает поддержку меток, но и дает открывает возможность реализации бесконтактных платежей — банковские приложения для ОС уже есть.Сейчас новая сборка проходит сертификацию. В ОМП называют примерные сроки распространения "Аврора" 4.0 — корпоративные пользователи получат новую версию уже в начале 2022-го. А вот на потребительский рынок ОС пока выводить не собираются.
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технологии
12:42 02.12.2021
 

Названы новые функции российской ОС "Аврора" 4.0

© ОМПОС "Аврора" 4.0
ОС Аврора 4.0
© ОМП
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Очередная версия российской мобильной операционной системы "Аврора" получит ряд новых функций. Переход к операционной система версии 4.0 анонсирован компанией-разработчиком "Открытая мобильная платформа".
Самым заметным изменением в российской ОС станет обновленный интерфейс. Разработчики развивают жестовое управление, добавив дополнительные действия. Появилась поддержка аппаратного ускорения обработки графики и эффектов сглаживания. Изменились клавиатура и системный шрифт. Последний был создан студией Артемия Лебедева.
Традиционно уделено большое внимание безопасности — теперь унифицированы корпоративная и сертифицированная версии. Благодаря этому на любом устройстве с "Авророй" появится, например, изоляция приложений и шифрование пользовательских данных. Анонсирована функция посменного режима работы на одном устройстве, когда информация учетной записи полностью независима.
© РИА Новости / Кирилл Каримов

Вместе с новой "Авророй" представлены и новые устройства

ОС Аврора 4.0
1 из 2

Вместе с новой "Авророй" представлены и новые устройства

© РИА Новости / Кирилл Каримов
© РИА Новости / Кирилл Каримов

Операционная система будет активно развиваться в 2022-м

ОС Аврора 4.0
2 из 2

Операционная система будет активно развиваться в 2022-м

© РИА Новости / Кирилл Каримов
1 из 2

Вместе с новой "Авророй" представлены и новые устройства

© РИА Новости / Кирилл Каримов
2 из 2

Операционная система будет активно развиваться в 2022-м

© РИА Новости / Кирилл Каримов
В списке изменений новые приложения, среди которых улучшенный браузер на веб-движке Gecko 60. Кроме того, устройства на "Авроре" будут работать с NFC благодаря внедрению соответствующего API. Это означает поддержку меток, но и дает открывает возможность реализации бесконтактных платежей — банковские приложения для ОС уже есть.
Сейчас новая сборка проходит сертификацию. В ОМП называют примерные сроки распространения "Аврора" 4.0 — корпоративные пользователи получат новую версию уже в начале 2022-го. А вот на потребительский рынок ОС пока выводить не собираются.
ОС Аврора - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
28 октября, 08:00Наука
"Зачем там кнопки". Что умеет первая российская операционка "Аврора"
 
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