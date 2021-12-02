https://ria.ru/20211202/aviakompaniya-1761882432.html

АРЕХ: Аэрофлот подтвердил статус глобальной авиакомпании "пять звезд"

АРЕХ: Аэрофлот подтвердил статус глобальной авиакомпании "пять звезд" - РИА Новости, 02.12.2021

АРЕХ: Аэрофлот подтвердил статус глобальной авиакомпании "пять звезд"

Аэрофлот вновь получил высший рейтинг "пять звезд" в категории "Глобальная авиакомпания" от американской авиационной ассоциации APEX и таким образом стал... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T17:26

2021-12-02T17:26

2021-12-02T17:26

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аэрофлот

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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Аэрофлот вновь получил высший рейтинг "пять звезд" в категории "Глобальная авиакомпания" от американской авиационной ассоциации APEX и таким образом стал единственной российской компанией - многолетним обладателем престижного международного статуса, не уступающего по уровню сервиса премиум-перевозчикам мира, сообщает пресс-служба Аэрофлота."Результаты официального рейтинга авиакомпаний АРЕХ™ на 2022 год были обнародованы на торжественной церемонии APEX Awards. Мероприятие прошло в городе Лонг-Бич, штат Калифорния, в рамках крупнейшей авиационной выставки и конференции APEX EXPO 2021", - говорится в пресс-релизе.В этом году рейтинг APEX, основанный на отзывах пассажиров, охватил более 600 авиакомпаний мира. Для их оценки применяется уникальная онлайн-технология, которая принимает во внимание лишь сертифицированные отзывы тех, кто совершил реальное путешествие, поддающееся проверке.Ассоциация APEX (Airline Passenger Experience Association) базируется в США и на протяжении четырех десятилетий специализируется на всестороннем изучении качества обслуживания пассажиров на воздушном транспорте.

https://ria.ru/20211201/aeroflot-1761696410.html

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