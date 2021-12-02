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АРЕХ: Аэрофлот подтвердил статус глобальной авиакомпании "пять звезд"
АРЕХ: Аэрофлот подтвердил статус глобальной авиакомпании "пять звезд" - РИА Новости, 02.12.2021
АРЕХ: Аэрофлот подтвердил статус глобальной авиакомпании "пять звезд"
Аэрофлот вновь получил высший рейтинг "пять звезд" в категории "Глобальная авиакомпания" от американской авиационной ассоциации APEX и таким образом стал... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T17:26
2021-12-02T17:26
новости компаний - экономика
аэрофлот
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Аэрофлот вновь получил высший рейтинг "пять звезд" в категории "Глобальная авиакомпания" от американской авиационной ассоциации APEX и таким образом стал единственной российской компанией - многолетним обладателем престижного международного статуса, не уступающего по уровню сервиса премиум-перевозчикам мира, сообщает пресс-служба Аэрофлота."Результаты официального рейтинга авиакомпаний АРЕХ™ на 2022 год были обнародованы на торжественной церемонии APEX Awards. Мероприятие прошло в городе Лонг-Бич, штат Калифорния, в рамках крупнейшей авиационной выставки и конференции APEX EXPO 2021", - говорится в пресс-релизе.В этом году рейтинг APEX, основанный на отзывах пассажиров, охватил более 600 авиакомпаний мира. Для их оценки применяется уникальная онлайн-технология, которая принимает во внимание лишь сертифицированные отзывы тех, кто совершил реальное путешествие, поддающееся проверке.Ассоциация APEX (Airline Passenger Experience Association) базируется в США и на протяжении четырех десятилетий специализируется на всестороннем изучении качества обслуживания пассажиров на воздушном транспорте.
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новости компаний - экономика, аэрофлот, россия
17:26 02.12.2021
 

АРЕХ: Аэрофлот подтвердил статус глобальной авиакомпании "пять звезд"

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПассажирские самолеты Boeing 737-800 авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту "Красноярск"
Пассажирские самолеты Boeing 737-800 авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Красноярск - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Аэрофлот вновь получил высший рейтинг "пять звезд" в категории "Глобальная авиакомпания" от американской авиационной ассоциации APEX и таким образом стал единственной российской компанией - многолетним обладателем престижного международного статуса, не уступающего по уровню сервиса премиум-перевозчикам мира, сообщает пресс-служба Аэрофлота.
"Результаты официального рейтинга авиакомпаний АРЕХ™ на 2022 год были обнародованы на торжественной церемонии APEX Awards. Мероприятие прошло в городе Лонг-Бич, штат Калифорния, в рамках крупнейшей авиационной выставки и конференции APEX EXPO 2021", - говорится в пресс-релизе.
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
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В теплые страны – Аэрофлотом: рейсов на Кубу и в Мексику стало больше
В этом году рейтинг APEX, основанный на отзывах пассажиров, охватил более 600 авиакомпаний мира. Для их оценки применяется уникальная онлайн-технология, которая принимает во внимание лишь сертифицированные отзывы тех, кто совершил реальное путешествие, поддающееся проверке.
Ассоциация APEX (Airline Passenger Experience Association) базируется в США и на протяжении четырех десятилетий специализируется на всестороннем изучении качества обслуживания пассажиров на воздушном транспорте.
 
Новости компаний - ЭкономикаАэрофлотРоссия
 
 
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