https://ria.ru/20211202/arkhiepiskopiya-1761743724.html

В РПЦ прокомментировали критику Парижской архиепископии иерархом РПЦЗ

В РПЦ прокомментировали критику Парижской архиепископии иерархом РПЦЗ - РИА Новости, 02.12.2021

В РПЦ прокомментировали критику Парижской архиепископии иерархом РПЦЗ

Слова архиерея Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ) митрополита Берлинского и Германского Марка (Арндта) о запрете совместного служения священников его РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T05:04

2021-12-02T05:04

2021-12-02T05:58

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Слова архиерея Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ) митрополита Берлинского и Германского Марка (Арндта) о запрете совместного служения священников его митрополии с духовенством Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции (с центром в Париже) не следует воспринимать как объявленный разрыв общения между этими структурами Московского патриархата в Европе, сообщил РИА Новости руководитель Управления по зарубежным учреждениям Московской патриархии, патриарший экзарх Западной Европы митрополит Корсунский и Западноевропейский Антоний (Севрюк).В Сербии 22-26 ноября прошла конференция "Связь времен: итоги и перспективы. К столетию Русской зарубежной церкви". Выступая на ней, митрополит РПЦЗ Марк высказался о Парижской архиепископии - что ему "пришлось пару недель назад запретить своим священникам сослужить этой присоединившейся как будто бы к Московскому патриархату юрисдикции, совершенно несерьезной, нарушающей каноны на каждом шагу". Видеозапись выступления была опубликована в Facebook в группе под названием Historical Studies of the Russian Church Abroad и вызвала резонанс в церковной среде."Действительно, существуют небольшие шероховатости, связанные с тем, что, воссоединившись с Русской православной церковью несколько лет назад, Архиепископия теперь осуществляет свое служение наряду с другими структурами Московского патриархата в Западной Европе. <...> Для того чтобы эти шероховатости в отношениях Зарубежной церкви и Парижской архиепископии сгладить, предпринимаются определенные шаги. В том числе имеют место братские встречи между представителями Архиепископии и Зарубежной церкви, где все эти шероховатости обсуждаются. Надеемся, что везде, где есть какие-то недопонимания, будут найдены правильные способы решения... Можно будет обо всем договориться", - сказал митрополит Антоний, комментируя резонансное видео.Он напомнил, что Московский патриархат в Западной Европе представлен несколькими структурами. И в первое время после воссоединения Русской зарубежной церкви с Церковью в Отечестве на местах тоже возникали трения и недопонимания, связанные в том числе с тем, что в одних и тех же городах сосуществовали общины обеих юрисдикций, однако со временем они были разрешены. Процесс полноценной интеграции Парижской архиепископии в эту сложившуюся за последние десятилетия жизнь не всегда проходит гладко, но продолжается. При этом и Парижская архиепископия, и Русская зарубежная церковь "обладают определенными правами самостоятельности" в составе Московского патриархата."Что касается появляющихся уже сейчас комментариев о том, что слова митрополита Марка нужно воспринимать как разрыв общения между Архиепископией и Зарубежной церковью, то речь здесь идет все же о личном указании архиерея, временно действующем в пределах отдельно взятой епархии", - сообщил собеседник агентства.Парижская архиепископия была основана в 1921 году в составе Московского патриархата. В 1931 году в силу исторических обстоятельств она на несколько десятилетий вошла в состав Константинопольского патриархата. Однако в 2018 году Константинопольский патриархат на фоне конфликта с Русской церковью принял решение о роспуске Архиепископии. Клирики и прихожане же проголосовали на Генеральной ассамблее Архиепископии за ее сохранение - и возглавляющий эту структуру архиепископ Хариупольский (ныне - митрополит Дубнинский) Иоанн (Реннето), обсудив этот вопрос с духовенством, направил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу обращение с просьбой присоединиться к Московскому патриархату вместе с желающими последовать за ним приходами и священниками. Обращение было принято: в 2019 году в храме Христа Спасителя в Москве патриарх Кирилл вручил архиепископу Иоанну грамоту о восстановлении единства Архиепископии с Русской православной церковью. При этом Архиепископия была принята в состав Русской церкви "на условиях сохранения богослужебных, языковых и пастырских особенностей, а также особенностей церковного управления, являющихся частью ее традиций".Началом организационного оформления РПЦЗ стал Русский всезаграничный церковный собор, который прошел в городе Сремски-Карловци в Сербии. С 21 ноября по 2 декабря 1921 года он назывался Русским заграничным церковным собранием, а собором стал именоваться с 1 декабря 1921 года. Его столетию и была посвящена конференция "Связь времен: итоги и перспективы. К столетию Русской зарубежной церкви". Берлинская и Германская епархия РПЦЗ, которую митрополит Марк (Арндт) возглавляет с 1982 года, по данным сайта Московской патриархии, была образована определением Архиерейского синода РПЦЗ в июне 1926 года.

https://ria.ru/20211128/khristiane-1760961218.html

https://ria.ru/20211201/rpts-1761637005.html

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