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Алтайский край
Алтайский край
https://ria.ru/20211202/altay-1761889999.html
Завод на Алтае улучшил работу благодаря нацпроекту
Завод на Алтае улучшил работу благодаря нацпроекту - РИА Новости, 02.12.2021
Завод на Алтае улучшил работу благодаря нацпроекту
Барнаульский "Крупяной завод" увеличил выработку и скорость производства гречневой крупы благодаря участию в нацпроекте "Производительность труда", сообщает... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T17:48
2021-12-02T17:48
алтайский край
экономика
технологии
алтайский край
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БАРНАУЛ, 2 дек - РИА Новости. Барнаульский "Крупяной завод" увеличил выработку и скорость производства гречневой крупы благодаря участию в нацпроекте "Производительность труда", сообщает правительство Алтайского края на своём сайте."На барнаульском предприятии "Крупяной завод" подвели итоги шести месяцев участия в национальном проекте "Производительность труда"… Пилотным для внедрения инструментов бережливого производства выбран поток изготовления гречневой крупы. За полгода работникам предприятия удалось сократить незавершенное производство с 371,5 до 285 тонн (на 23%), снизить время протекания процесса с 5371 до 4235 секунд (на 21%). Также на пилотном потоке на 33% увеличили выработку (с 526 до 701,2 килограмма на человека в час)", - говорится в сообщении.Уточняется, что предприятие производит продукты мукомольно-крупяной промышленности и перерабатывает маслосодержащие культуры.Принять участие в проекте могут алтайские компании с объемом годовой выручки от 400 миллионов рублей. Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в минэкономразвития края.
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экономика, технологии, алтайский край
17:48 02.12.2021
 
Завод на Алтае улучшил работу благодаря нацпроекту

Завод на Алтае улучшил работу благодаря нацпроекту "Производительность труда"

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВид на город Барнаул в Алтайском крае
Вид на город Барнаул в Алтайском крае - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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БАРНАУЛ, 2 дек - РИА Новости. Барнаульский "Крупяной завод" увеличил выработку и скорость производства гречневой крупы благодаря участию в нацпроекте "Производительность труда", сообщает правительство Алтайского края на своём сайте.
"На барнаульском предприятии "Крупяной завод" подвели итоги шести месяцев участия в национальном проекте "Производительность труда"… Пилотным для внедрения инструментов бережливого производства выбран поток изготовления гречневой крупы. За полгода работникам предприятия удалось сократить незавершенное производство с 371,5 до 285 тонн (на 23%), снизить время протекания процесса с 5371 до 4235 секунд (на 21%). Также на пилотном потоке на 33% увеличили выработку (с 526 до 701,2 килограмма на человека в час)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что предприятие производит продукты мукомольно-крупяной промышленности и перерабатывает маслосодержащие культуры.
"Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики", - уточняют в правительстве.
Принять участие в проекте могут алтайские компании с объемом годовой выручки от 400 миллионов рублей. Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в минэкономразвития края.
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