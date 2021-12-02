https://ria.ru/20211202/altay-1761889999.html

Завод на Алтае улучшил работу благодаря нацпроекту

Завод на Алтае улучшил работу благодаря нацпроекту - РИА Новости, 02.12.2021

Завод на Алтае улучшил работу благодаря нацпроекту

Барнаульский "Крупяной завод" увеличил выработку и скорость производства гречневой крупы благодаря участию в нацпроекте "Производительность труда", сообщает... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T17:48

2021-12-02T17:48

2021-12-02T17:48

алтайский край

экономика

технологии

алтайский край

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БАРНАУЛ, 2 дек - РИА Новости. Барнаульский "Крупяной завод" увеличил выработку и скорость производства гречневой крупы благодаря участию в нацпроекте "Производительность труда", сообщает правительство Алтайского края на своём сайте."На барнаульском предприятии "Крупяной завод" подвели итоги шести месяцев участия в национальном проекте "Производительность труда"… Пилотным для внедрения инструментов бережливого производства выбран поток изготовления гречневой крупы. За полгода работникам предприятия удалось сократить незавершенное производство с 371,5 до 285 тонн (на 23%), снизить время протекания процесса с 5371 до 4235 секунд (на 21%). Также на пилотном потоке на 33% увеличили выработку (с 526 до 701,2 килограмма на человека в час)", - говорится в сообщении.Уточняется, что предприятие производит продукты мукомольно-крупяной промышленности и перерабатывает маслосодержащие культуры.Принять участие в проекте могут алтайские компании с объемом годовой выручки от 400 миллионов рублей. Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в минэкономразвития края.

https://ria.ru/20211126/altay-1760879965.html

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экономика, технологии, алтайский край