https://ria.ru/20211202/akademiya-1761922523.html

Академия Генштаба ВС обменялась боевым опытом с военными из Сербии

Академия Генштаба ВС обменялась боевым опытом с военными из Сербии - РИА Новости, 02.12.2021

Академия Генштаба ВС обменялась боевым опытом с военными из Сербии

Специалисты военной академии Генштаба (ВАГШ) ВС РФ в ходе визита в Сербию провели занятия с офицерами сербских вооруженных сил, в частности, поделившись опытом... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T20:43

2021-12-02T20:43

2021-12-02T20:43

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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Специалисты военной академии Генштаба (ВАГШ) ВС РФ в ходе визита в Сербию провели занятия с офицерами сербских вооруженных сил, в частности, поделившись опытом борьбы с боевиками, сообщается на сайте академии.Как уточняют в академии, российская делегация, посетив города Белград, Ниш и Панчево, провела занятия для руководящего состава центральных органов военного управления, сухопутных войск, офицеров соединения специальных операций.Как отметил командующий сухопутными войсками Республики Сербии генерал-лейтенант Милосав Симович, слова которого приводит ВАГШ, "особенно важно, что перед нами выступают офицеры с боевым опытом: у многих наших военнослужащих также за плечами практика нескольких войн и вооруженных конфликтов, это позволяет нам говорить на одном языке"."По итогам визита стороны высказали намерения расширять формат совместных мероприятий и укреплять связи в сфере образования и науки", - добавили в ВАГШ.

https://ria.ru/20211125/kornet-1760774750.html

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в мире, безопасность, белград (город), сербия, вооруженные силы рф, россия