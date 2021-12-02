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Академия Генштаба ВС обменялась боевым опытом с военными из Сербии
Академия Генштаба ВС обменялась боевым опытом с военными из Сербии - РИА Новости, 02.12.2021
Академия Генштаба ВС обменялась боевым опытом с военными из Сербии
Специалисты военной академии Генштаба (ВАГШ) ВС РФ в ходе визита в Сербию провели занятия с офицерами сербских вооруженных сил, в частности, поделившись опытом... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T20:43
2021-12-02T20:43
2021-12-02T20:43
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Специалисты военной академии Генштаба (ВАГШ) ВС РФ в ходе визита в Сербию провели занятия с офицерами сербских вооруженных сил, в частности, поделившись опытом борьбы с боевиками, сообщается на сайте академии.Как уточняют в академии, российская делегация, посетив города Белград, Ниш и Панчево, провела занятия для руководящего состава центральных органов военного управления, сухопутных войск, офицеров соединения специальных операций.Как отметил командующий сухопутными войсками Республики Сербии генерал-лейтенант Милосав Симович, слова которого приводит ВАГШ, "особенно важно, что перед нами выступают офицеры с боевым опытом: у многих наших военнослужащих также за плечами практика нескольких войн и вооруженных конфликтов, это позволяет нам говорить на одном языке"."По итогам визита стороны высказали намерения расширять формат совместных мероприятий и укреплять связи в сфере образования и науки", - добавили в ВАГШ.
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в мире, безопасность, белград (город), сербия, вооруженные силы рф, россия
Академия Генштаба ВС обменялась боевым опытом с военными из Сербии
Специалисты Академии Генштаба ВС обменялись боевым опытом с военными из Сербии