https://ria.ru/20211202/agressiya-1761740132.html

Похоже на безумие. Канада решила утопить Россию в крови за Украину

В Канаде пообещали России "кровотечение" в случае агрессии на Украине - РИА Новости, 02.12.2021

Похоже на безумие. Канада решила утопить Россию в крови за Украину

Россию ожидает международная изоляция и крах экономики в случае военной агрессии на Украине, написал в статье для газеты Globe and Mail бывший посол Канады в... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T02:05

2021-12-02T02:05

2021-12-02T03:30

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Россию ожидает международная изоляция и крах экономики в случае военной агрессии на Украине, написал в статье для газеты Globe and Mail бывший посол Канады в Афганистане Крис Александер.По его мнению, гипотетическое столкновение Москвы и Киева может приобрести международный характер.При этом, как отметил дипломат, страны Центральной Европы поддержат Киев "в этой драке".Александер считает, что Канада, в свою очередь, обязана посодействовать вхождению Украины в НАТО, усилить боеспособность страны, снизить энергетическую зависимость ЕС от России, а также ввести превентивные санкции против Москвы.Западные СМИ и политики в последнее время стали утверждать, что Москва якобы сосредотачивает войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия перемещает вооруженные силы в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что в Донбассе возросло число западных инструкторов. По его мнению, такие действия стран альянса могут спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.При этом, по данным официального представителя МИД Марии Захаровой, Киев направил в Донбасс 125 тысяч солдат и офицеров, то есть половину всего личного состава Вооруженных сил Украины.

https://ria.ru/20211201/sanktsii-1761694163.html

https://ria.ru/20211130/nato-1761456719.html

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в мире, украина, киев, сша, москва, дмитрий песков, нато, сергей лавров, крис александер, россия