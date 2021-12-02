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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20211202/afganistan-1761751237.html
Постпред при ОДКБ рассказал о работе с новыми властями Афганистана
Постпред при ОДКБ рассказал о работе с новыми властями Афганистана - РИА Новости, 02.12.2021
Постпред при ОДКБ рассказал о работе с новыми властями Афганистана
РФ считает необходимым работать с новыми властями в Кабуле для борьбы с террористами ИГ* и "Аль-Каиды"* в Афганистане, заявил РИА Новости посол по особым... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T09:10
2021-12-02T09:10
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
одкб
россия
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. РФ считает необходимым работать с новыми властями в Кабуле для борьбы с террористами ИГ* и "Аль-Каиды"* в Афганистане, заявил РИА Новости посол по особым поручениям, постоянный представитель РФ при ОДКБ Микаэл Агасандян.Он отметил, что активизация террористов и расширение наркопроизводства в Афганистане вполне вероятны, в случае дальнейшей деградации социально-экономического и гуманитарного положения."Что касается взаимодействия с новыми властями Афганистана, в том числе по вопросам антитеррора, то мы, с российской стороны, исходим из того, что новая власть в Кабуле – это объективная реальность, и работать с ней прежде всего в интересах становления Афганистана в качестве мирного, независимого и подлинно многонационального государства, свободного от терроризма и наркотиков и живущего в мире и согласии с соседями нужно", - сказал Агасандян."При этом при выработке нашей линии мы, естественно, принимаем во внимание, что на практике новые власти в Кабуле делают в плане реализации дававшихся ими, в частности, обещаний по борьбе с терроризмом и наркопреступностью, а также заверений о том, что территория страны не будет источником террористической, наркотической и иных угроз для третьих государств, в особенности соседних", - пояснил он.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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в мире, афганистан, одкб, россия
09:10 02.12.2021
 
Постпред при ОДКБ рассказал о работе с новыми властями Афганистана

Постпред Агасандян призвал работать с новыми властями в Кабуле для борьбы с террористами

© AP Photo / Bernat ArmangueАэропорт Кабула
Аэропорт Кабула - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© AP Photo / Bernat Armangue
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. РФ считает необходимым работать с новыми властями в Кабуле для борьбы с террористами ИГ* и "Аль-Каиды"* в Афганистане, заявил РИА Новости посол по особым поручениям, постоянный представитель РФ при ОДКБ Микаэл Агасандян.
Он отметил, что активизация террористов и расширение наркопроизводства в Афганистане вполне вероятны, в случае дальнейшей деградации социально-экономического и гуманитарного положения.
"Что касается взаимодействия с новыми властями Афганистана, в том числе по вопросам антитеррора, то мы, с российской стороны, исходим из того, что новая власть в Кабуле – это объективная реальность, и работать с ней прежде всего в интересах становления Афганистана в качестве мирного, независимого и подлинно многонационального государства, свободного от терроризма и наркотиков и живущего в мире и согласии с соседями нужно", - сказал Агасандян.
"При этом при выработке нашей линии мы, естественно, принимаем во внимание, что на практике новые власти в Кабуле делают в плане реализации дававшихся ими, в частности, обещаний по борьбе с терроризмом и наркопреступностью, а также заверений о том, что территория страны не будет источником террористической, наркотической и иных угроз для третьих государств, в особенности соседних", - пояснил он.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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