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Постпред при ОДКБ рассказал о работе с новыми властями Афганистана

Постпред при ОДКБ рассказал о работе с новыми властями Афганистана - РИА Новости, 02.12.2021

Постпред при ОДКБ рассказал о работе с новыми властями Афганистана

РФ считает необходимым работать с новыми властями в Кабуле для борьбы с террористами ИГ* и "Аль-Каиды"* в Афганистане, заявил РИА Новости посол по особым... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T09:10

2021-12-02T09:10

2021-12-02T09:10

захват власти в афганистане талибами

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. РФ считает необходимым работать с новыми властями в Кабуле для борьбы с террористами ИГ* и "Аль-Каиды"* в Афганистане, заявил РИА Новости посол по особым поручениям, постоянный представитель РФ при ОДКБ Микаэл Агасандян.Он отметил, что активизация террористов и расширение наркопроизводства в Афганистане вполне вероятны, в случае дальнейшей деградации социально-экономического и гуманитарного положения."Что касается взаимодействия с новыми властями Афганистана, в том числе по вопросам антитеррора, то мы, с российской стороны, исходим из того, что новая власть в Кабуле – это объективная реальность, и работать с ней прежде всего в интересах становления Афганистана в качестве мирного, независимого и подлинно многонационального государства, свободного от терроризма и наркотиков и живущего в мире и согласии с соседями нужно", - сказал Агасандян."При этом при выработке нашей линии мы, естественно, принимаем во внимание, что на практике новые власти в Кабуле делают в плане реализации дававшихся ими, в частности, обещаний по борьбе с терроризмом и наркопреступностью, а также заверений о том, что территория страны не будет источником террористической, наркотической и иных угроз для третьих государств, в особенности соседних", - пояснил он.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

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