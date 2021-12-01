https://ria.ru/20211201/zinichev-1761642742.html
Одну из улиц Калининграда назвали в честь погибшего главы МЧС Зиничева
Одну из улиц Калининграда назвали в честь погибшего главы МЧС Зиничева - РИА Новости, 01.12.2021
Одну из улиц Калининграда назвали в честь погибшего главы МЧС Зиничева
Улицу в Калининграде переименовали в честь погибшего в сентябре руководителя МЧС РФ и экс-главы области Евгения Зиничева, сообщил мэр Калининграда Евгений... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T14:16
2021-12-01T14:16
2021-12-01T14:28
общество
калининград
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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КАЛИНИНГРАД, 1 дек – РИА Новости. Улицу в Калининграде переименовали в честь погибшего в сентябре руководителя МЧС РФ и экс-главы области Евгения Зиничева, сообщил мэр Калининграда Евгений Любивый."Улицу Посольскую решено переименовать в улицу Героя России Зиничева. Я считаю, что улица в Калининграде будет по праву носить имя Евгения Зиничева. На этой улице пока нет зданий, но в этом районе запроектированы школа и детский сад", - написал мэр на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Генерал армии Зиничев погиб 8 сентября на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Ему было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году. Президент России своим указом присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно.
https://ria.ru/20211123/zinichev-1760313514.html
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общество, калининград, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
14:16 01.12.2021 (обновлено: 14:28 01.12.2021)
Одну из улиц Калининграда назвали в честь погибшего главы МЧС Зиничева
Улицу Посольскую в Калининграде переименовали в честь погибшего главы МЧС Зиничева