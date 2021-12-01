https://ria.ru/20211201/zhile-1761677939.html

На Алтае обновили более 200 объектов по проекту "Жилье и городская среда"

На Алтае обновили более 200 объектов по проекту "Жилье и городская среда" - РИА Новости, 01.12.2021

На Алтае обновили более 200 объектов по проекту "Жилье и городская среда"

Все работы по нацпроекту "Жилье и городская среда" завершили в Алтайском крае, в городах и районах обновили 204 объекта, на это направили более 770 миллионов... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T16:47

2021-12-01T16:47

2021-12-01T16:47

алтайский край

общество

алтайский край

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БАРНАУЛ, 1 дек - РИА Новости. Все работы по нацпроекту "Жилье и городская среда" завершили в Алтайском крае, в городах и районах обновили 204 объекта, на это направили более 770 миллионов рублей, сообщает официальный сайт правительства региона."В Алтайском крае в полном объеме выполнены мероприятия по благоустройству объектов в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". По плану этого года в 42 муниципалитетах необходимо было обновить 204 объекта (из них 29 пространств отобраны дополнительно) - 64 общественные территории и 140 дворов. По данным Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, работы закончили на всех планируемых объектах. Стоимость мероприятий превысила 770 миллионов рублей", - говорится в сообщении.Деньги выделены из федерального, краевого и местных бюджетов."Такой высокий показатель работы - это совместный результат всех участников процесса благоустройства в Алтайском крае. В этом году города учли ошибки прошлого сезона, отработали вопросы с подрядчиками, а сельские поселения заметно повысили качество предоставляемых для участия проектных и дизайнерских решений", - цитирует сайт начальника отдела региональных программ Минстроя Алтайского края Ольгу Глушкову.Так, в одних селах реализовали проекты развития удобных пешеходных зон с их озеленением и освещением, в других сделали упор на развитие спорта, третьи создали комфортные зеленые зоны для семейного отдыха."В Ребрихе завершили второй этап благоустройства площади Революции. Там заменили асфальтобетонное покрытие и освещение, разделили зоны отдыха, обустроили дорожки из тротуарной плитки, установили новую сцену, скамейки, урны и парковый фонтан", - сообщает сайт.В Поспелихе обустроили современный спортивный объект, включающий волейбольную и баскетбольную площадки, площадку для игры в мини-футбол. Провели освещение, установили переносные трибуны. Весной на прилегающей территории обустроят арочные цветники и парковки для велосипедов."В 2022 году участниками проекта по благоустройству станут 42 муниципальных образования региона, из них 11 сельсоветов будут обновлять общественно значимые территории по нацпроекту впервые. Планируется благоустроить 175 объектов", - резюмирует официальный сайт.

https://ria.ru/20211126/belokurikha-1760867443.html

https://ria.ru/20211123/zarplata-1760326674.html

https://ria.ru/20211120/eksport-1759928111.html

алтайский край

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общество, алтайский край