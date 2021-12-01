https://ria.ru/20211201/zhile-1761677939.html
На Алтае обновили более 200 объектов по проекту "Жилье и городская среда"
На Алтае обновили более 200 объектов по проекту "Жилье и городская среда" - РИА Новости, 01.12.2021
На Алтае обновили более 200 объектов по проекту "Жилье и городская среда"
Все работы по нацпроекту "Жилье и городская среда" завершили в Алтайском крае, в городах и районах обновили 204 объекта, на это направили более 770 миллионов... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T16:47
2021-12-01T16:47
2021-12-01T16:47
алтайский край
общество
алтайский край
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БАРНАУЛ, 1 дек - РИА Новости. Все работы по нацпроекту "Жилье и городская среда" завершили в Алтайском крае, в городах и районах обновили 204 объекта, на это направили более 770 миллионов рублей, сообщает официальный сайт правительства региона."В Алтайском крае в полном объеме выполнены мероприятия по благоустройству объектов в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". По плану этого года в 42 муниципалитетах необходимо было обновить 204 объекта (из них 29 пространств отобраны дополнительно) - 64 общественные территории и 140 дворов. По данным Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, работы закончили на всех планируемых объектах. Стоимость мероприятий превысила 770 миллионов рублей", - говорится в сообщении.Деньги выделены из федерального, краевого и местных бюджетов."Такой высокий показатель работы - это совместный результат всех участников процесса благоустройства в Алтайском крае. В этом году города учли ошибки прошлого сезона, отработали вопросы с подрядчиками, а сельские поселения заметно повысили качество предоставляемых для участия проектных и дизайнерских решений", - цитирует сайт начальника отдела региональных программ Минстроя Алтайского края Ольгу Глушкову.Так, в одних селах реализовали проекты развития удобных пешеходных зон с их озеленением и освещением, в других сделали упор на развитие спорта, третьи создали комфортные зеленые зоны для семейного отдыха."В Ребрихе завершили второй этап благоустройства площади Революции. Там заменили асфальтобетонное покрытие и освещение, разделили зоны отдыха, обустроили дорожки из тротуарной плитки, установили новую сцену, скамейки, урны и парковый фонтан", - сообщает сайт.В Поспелихе обустроили современный спортивный объект, включающий волейбольную и баскетбольную площадки, площадку для игры в мини-футбол. Провели освещение, установили переносные трибуны. Весной на прилегающей территории обустроят арочные цветники и парковки для велосипедов."В 2022 году участниками проекта по благоустройству станут 42 муниципальных образования региона, из них 11 сельсоветов будут обновлять общественно значимые территории по нацпроекту впервые. Планируется благоустроить 175 объектов", - резюмирует официальный сайт.
https://ria.ru/20211126/belokurikha-1760867443.html
https://ria.ru/20211123/zarplata-1760326674.html
https://ria.ru/20211120/eksport-1759928111.html
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общество, алтайский край
На Алтае обновили более 200 объектов по проекту "Жилье и городская среда"
В Алтайском крае обновили 204 объекта по проекту "Жилье и городская среда"
БАРНАУЛ, 1 дек - РИА Новости.
Все работы по нацпроекту "Жилье и городская среда" завершили в Алтайском крае
, в городах и районах обновили 204 объекта, на это направили более 770 миллионов рублей, сообщает официальный сайт
правительства региона.
"В Алтайском крае в полном объеме выполнены мероприятия по благоустройству объектов в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". По плану этого года в 42 муниципалитетах необходимо было обновить 204 объекта (из них 29 пространств отобраны дополнительно) - 64 общественные территории и 140 дворов. По данным Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, работы закончили на всех планируемых объектах. Стоимость мероприятий превысила 770 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Деньги выделены из федерального, краевого и местных бюджетов.
"Такой высокий показатель работы - это совместный результат всех участников процесса благоустройства в Алтайском крае. В этом году города учли ошибки прошлого сезона, отработали вопросы с подрядчиками, а сельские поселения заметно повысили качество предоставляемых для участия проектных и дизайнерских решений", - цитирует сайт начальника отдела региональных программ Минстроя Алтайского края Ольгу Глушкову.
Так, в одних селах реализовали проекты развития удобных пешеходных зон с их озеленением и освещением, в других сделали упор на развитие спорта, третьи создали комфортные зеленые зоны для семейного отдыха.
"В Ребрихе завершили второй этап благоустройства площади Революции. Там заменили асфальтобетонное покрытие и освещение, разделили зоны отдыха, обустроили дорожки из тротуарной плитки, установили новую сцену, скамейки, урны и парковый фонтан", - сообщает сайт.
В Поспелихе обустроили современный спортивный объект, включающий волейбольную и баскетбольную площадки, площадку для игры в мини-футбол. Провели освещение, установили переносные трибуны. Весной на прилегающей территории обустроят арочные цветники и парковки для велосипедов.
"В 2022 году участниками проекта по благоустройству станут 42 муниципальных образования региона, из них 11 сельсоветов будут обновлять общественно значимые территории по нацпроекту впервые. Планируется благоустроить 175 объектов", - резюмирует официальный сайт.