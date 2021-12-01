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Зеленский заявил, что не боится прямого диалога с Россией
Зеленский заявил, что не боится прямого диалога с Россией - РИА Новости, 01.12.2021
Зеленский заявил, что не боится прямого диалога с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе послания Верховной раде Украины о внутреннем и внешнем положении дел в стране заявил, что без прямого диалога с РФ... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T11:50
2021-12-01T11:50
2021-12-01T12:03
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КИЕВ, 1 дек – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе послания Верховной раде Украины о внутреннем и внешнем положении дел в стране заявил, что без прямого диалога с РФ конфликт в Донбассе завершить не удастся."Я не боюсь прямого диалога с ними (РФ – ред.). Мы не боимся прямого диалога. Мы знаем кто из европейских стран поддерживает Украину, это правда, и благодарны им. Мы знаем кто из европейских стран делает вид, что поддерживает Украину и нашу независимость", - сказал Зеленский в среду в парламенте.Он отметил, что никто кроме армии Украину не защитит. "Мы должны признать, что без нашего войска мы не сможем остановить войну. И мы должны сказать правду, что мы не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией и сегодня это признали уже все внешние партнеры",- сказал Зеленский.
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в мире, украина, владимир зеленский, донбасс, россия, верховная рада украины
11:50 01.12.2021 (обновлено: 12:03 01.12.2021)
Зеленский заявил, что не боится прямого диалога с Россией
Президент Зеленский: без прямого диалога с Россией конфликт в Донбассе не будет завершен