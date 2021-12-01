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Путин поручил представить предложения о повышении зарплат бюджетникам

Путин поручил представить предложения о повышении зарплат бюджетникам - РИА Новости, 01.12.2021

Путин поручил представить предложения о повышении зарплат бюджетникам

Президент России Владимир Путин поручил до 1 декабря представить предложения о допобъемах межбюджетных трансфертов регионам для повышения зарплат бюджетникам,... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T12:17

2021-12-01T12:17

2021-12-01T12:27

россия

экономика

зарплата

владимир путин

правительство рф

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 декабря представить предложения о допобъемах межбюджетных трансфертов регионам для повышения зарплат бюджетникам, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации подготовить совместно с комиссией Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Экономика и финансы" и представить согласованные предложения о дополнительных объёмах межбюджетных трансфертов для предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации в целях повышения заработной платы отдельных категорий работников бюджетного сектора экономики с учётом фактического темпа роста в текущем году среднемесячной начисленной заработной платы работников, занятых в сфере экономики", - говорится в перечне.Срок исполнения поручения – 1 декабря.

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россия, экономика, зарплата, владимир путин, правительство рф