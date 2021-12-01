https://ria.ru/20211201/zapad-1761585532.html

Россия использует нападки Запада для контрнаступления, заявила Захарова

Россия использует нападки Запада для контрнаступления, заявила Захарова - РИА Новости, 01.12.2021

Россия использует нападки Запада для контрнаступления, заявила Захарова

Россия не только реагирует на нападки западных партнеров, но и использует их для контрнаступления, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T10:14

2021-12-01T10:14

2021-12-01T10:14

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

россия

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Россия не только реагирует на нападки западных партнеров, но и использует их для контрнаступления, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы не только реагируем, но мы используем все те нападки, которые мы видим со стороны наших западных партнеров, в качестве не просто контраргументации, а контрнаступления. Есть такая тактика, и мы ее используем", - сказала она в эфире "Соловьев Live".

https://ria.ru/20211111/sanktsii-1758521868.html

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в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия