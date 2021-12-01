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Россия использует нападки Запада для контрнаступления, заявила Захарова
Россия использует нападки Запада для контрнаступления, заявила Захарова - РИА Новости, 01.12.2021
Россия использует нападки Запада для контрнаступления, заявила Захарова
Россия не только реагирует на нападки западных партнеров, но и использует их для контрнаступления, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T10:14
2021-12-01T10:14
2021-12-01T10:14
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
россия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Россия не только реагирует на нападки западных партнеров, но и использует их для контрнаступления, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы не только реагируем, но мы используем все те нападки, которые мы видим со стороны наших западных партнеров, в качестве не просто контраргументации, а контрнаступления. Есть такая тактика, и мы ее используем", - сказала она в эфире "Соловьев Live".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия
Россия использует нападки Запада для контрнаступления, заявила Захарова
Представитель МИД Захарова: мы используем нападки западных партнеров для контрнаступления