Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Цветущие поля в Омской области - РИА Новости, 1920
Омская область
https://ria.ru/20211201/zanyatost-1761620880.html
Уровень занятости в Омской области вернулся к допандемийным показателям
Уровень занятости в Омской области вернулся к допандемийным показателям - РИА Новости, 01.12.2021
Уровень занятости в Омской области вернулся к допандемийным показателям
Уровень занятости в Омской области в настоящее время вернулся к допандемийным показателям, существенную роль в этом сыграло переобучение в рамках нацпроекта... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T12:46
2021-12-01T12:46
омская область
экономика
общество
омская область
россия
занятость
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737029215_0:511:2732:2048_1920x0_80_0_0_2bb82d86a6bff41fe3fb5db31ec57f95.jpg
ОМСК, 1 дек – РИА Новости. Уровень занятости в Омской области в настоящее время вернулся к допандемийным показателям, существенную роль в этом сыграло переобучение в рамках нацпроекта "Демография", сообщает правительство региона.Власти уточнили, что существенную роль в спаде безработицы сыграло профессиональное переобучение омичей в рамках национального проекта "Демография". Также для снижения напряженности на рынке труда в регионе по поручению губернатора Омской области были организованы временные и общественные работы."Весь этот период специалисты службы занятости работают с повышенной нагрузкой. В Омской области разработан комплекс мер для увеличения численности занятого населения. В него вошли: общественные работы, возможность профессионального обучения, федеральные выплаты и субсидии для безработных и работодателей и другие меры поддержки. Все это в 2020 году позволило трудоустроить 52,3 тысячи человек", – сообщил зампредседателя правительства Омской области, министр труда и соцразвития региона Владимир Куприянов.В облправительстве отметили, что в период жестких ограничений ситуация на рынке труда дала толчок к развитию цифровых технологий. В регионе, как и во всей стране, появилась интерактивная регистрация на портале "Работа в России": 80 тысяч омичей подали заявки на получение пособия в 2020 году, порядка 5 тысяч работодателей представили данные об изменении численности, а также неполной занятости работников в связи с распространением коронавирусной инфекции. Всего в 2020 году пособие по безработице назначили 91 тысяче жителей региона.На сегодняшний день в областном банке вакансий около 39 тысяч предложений от омских работодателей для специалистов и рабочих с различным уровнем квалификации и образования, а также для людей с ограниченными возможностями здоровья. По количеству открытых вакансий в регионе лидирует строительная отрасль. Наиболее востребованы бетонщики, электрогазосварщики, монтажники и штукатуры.
https://ria.ru/20211124/omsk-1760485598.html
https://ria.ru/20211129/eksport-1761203665.html
омская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737029215_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5fcb97b62da820e7bab81febadeb6b3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, общество, омская область, россия, занятость
12:46 01.12.2021
 
Уровень занятости в Омской области вернулся к допандемийным показателям

Уровень занятости в Омской области вернулся к допандемийным показателям

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГорода России. Омск
Города России. Омск - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ОМСК, 1 дек – РИА Новости. Уровень занятости в Омской области в настоящее время вернулся к допандемийным показателям, существенную роль в этом сыграло переобучение в рамках нацпроекта "Демография", сообщает правительство региона.
"Если в пиковый период, который пришелся на сентябрь 2020 года, официально зарегистрированных безработных в регионе было 57 тысяч человек, то в настоящее время на учете по безработице в центрах занятости состоит около 13 тысяч жителей Омской области, то есть зарегистрированный уровень безработицы снизился в четыре раза", - говорится в сообщении.
Власти уточнили, что существенную роль в спаде безработицы сыграло профессиональное переобучение омичей в рамках национального проекта "Демография". Также для снижения напряженности на рынке труда в регионе по поручению губернатора Омской области были организованы временные и общественные работы.
"Весь этот период специалисты службы занятости работают с повышенной нагрузкой. В Омской области разработан комплекс мер для увеличения численности занятого населения. В него вошли: общественные работы, возможность профессионального обучения, федеральные выплаты и субсидии для безработных и работодателей и другие меры поддержки. Все это в 2020 году позволило трудоустроить 52,3 тысячи человек", – сообщил зампредседателя правительства Омской области, министр труда и соцразвития региона Владимир Куприянов.
Река Омь, Комсомольский мост, Омский Государственный Музыкальный Театр - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
24 ноября, 11:54Омская область
Женщин в Омской области по нацпроекту обучают современным профессиям
В облправительстве отметили, что в период жестких ограничений ситуация на рынке труда дала толчок к развитию цифровых технологий. В регионе, как и во всей стране, появилась интерактивная регистрация на портале "Работа в России": 80 тысяч омичей подали заявки на получение пособия в 2020 году, порядка 5 тысяч работодателей представили данные об изменении численности, а также неполной занятости работников в связи с распространением коронавирусной инфекции. Всего в 2020 году пособие по безработице назначили 91 тысяче жителей региона.
На сегодняшний день в областном банке вакансий около 39 тысяч предложений от омских работодателей для специалистов и рабочих с различным уровнем квалификации и образования, а также для людей с ограниченными возможностями здоровья. По количеству открытых вакансий в регионе лидирует строительная отрасль. Наиболее востребованы бетонщики, электрогазосварщики, монтажники и штукатуры.
Вид на город Омск - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
29 ноября, 08:25Омская область
Омская область планирует к 2024 году нарастить экспорт до $1,2 миллиарда
 
Омская областьЭкономикаОбществоОмская областьРоссияЗанятость
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:42Российский двигатель для аэробатики испытают на самолете в 2022 году
03:26Дед Мороз рассказал, переживает ли из-за глобального потепления
03:23"Никаких пределов": Лукашенко оценил возможности интеграции с Россией
03:19Российский двигатель для акробатических самолетов испытали вверх ногами
03:13Суд в США отклонил иск экс-акционеров ЮКОСа к России на миллиарды долларов
03:07Лукашенко оценил перспективу создания единой с Россией валюты
03:01"Президент жалок": в Раде заявили о "провале и позоре" Зеленского
03:00Эксперты дали советы тем, кому постоянно отказывают в ипотеке
03:00Эксперты назвали города России с самым быстро дорожающим "квадратом" жилья
02:58В Подмосковье из Кабула прибыл третий самолет с россиянами
02:46На Украине раскрыли "обман" России и ФРГ с "Северным потоком — 2"
02:35Нутрициолог рассказала, что будет, если съедать один киви в день
02:17На аукционе продали портрет и письмо Екатерины II о вакцинации от оспы
02:15Финансист рассказал, кто придет на выручку рублю
02:15Юрист объяснил, как поступить, если машину повредили во дворе
02:15Вирусолог рассказал об эффективности вакцин против штамма "омикрон"
02:05В Канаде пообещали России "кровотечение" в случае агрессии на Украине
01:05Подросток, обвиняемый в стрельбе в школе в США, не признал вину
00:42Украина попросила у ЕС дополнительную финансовую помощь
23:50В Киеве закончились массовые акции противников Зеленского 0:37
Лента новостейМолния
Российский двигатель для аэробатики испытают на самолете в 2022 годуДед Мороз рассказал, переживает ли из-за глобального потепления"Никаких пределов": Лукашенко оценил возможности интеграции с РоссиейРоссийский двигатель для акробатических самолетов испытали вверх ногамиСуд в США отклонил иск экс-акционеров ЮКОСа к России на миллиарды долларовЛукашенко оценил перспективу создания единой с Россией валюты"Президент жалок": в Раде заявили о "провале и позоре" ЗеленскогоЭксперты дали советы тем, кому постоянно отказывают в ипотекеЭксперты назвали города России с самым быстро дорожающим "квадратом" жильяВ Подмосковье из Кабула прибыл третий самолет с россиянамиНа Украине раскрыли "обман" России и ФРГ с "Северным потоком — 2"Нутрициолог рассказала, что будет, если съедать один киви в деньНа аукционе продали портрет и письмо Екатерины II о вакцинации от оспыФинансист рассказал, кто придет на выручку рублюЮрист объяснил, как поступить, если машину повредили во двореВирусолог рассказал об эффективности вакцин против штамма "омикрон"В Канаде пообещали России "кровотечение" в случае агрессии на УкраинеПодросток, обвиняемый в стрельбе в школе в США, не признал винуУкраина попросила у ЕС дополнительную финансовую помощьВ Киеве закончились массовые акции противников Зеленского