https://ria.ru/20211201/zanyatost-1761620880.html

Уровень занятости в Омской области вернулся к допандемийным показателям

Уровень занятости в Омской области вернулся к допандемийным показателям - РИА Новости, 01.12.2021

Уровень занятости в Омской области вернулся к допандемийным показателям

Уровень занятости в Омской области в настоящее время вернулся к допандемийным показателям, существенную роль в этом сыграло переобучение в рамках нацпроекта... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T12:46

2021-12-01T12:46

2021-12-01T12:46

омская область

экономика

общество

омская область

россия

занятость

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ОМСК, 1 дек – РИА Новости. Уровень занятости в Омской области в настоящее время вернулся к допандемийным показателям, существенную роль в этом сыграло переобучение в рамках нацпроекта "Демография", сообщает правительство региона.Власти уточнили, что существенную роль в спаде безработицы сыграло профессиональное переобучение омичей в рамках национального проекта "Демография". Также для снижения напряженности на рынке труда в регионе по поручению губернатора Омской области были организованы временные и общественные работы."Весь этот период специалисты службы занятости работают с повышенной нагрузкой. В Омской области разработан комплекс мер для увеличения численности занятого населения. В него вошли: общественные работы, возможность профессионального обучения, федеральные выплаты и субсидии для безработных и работодателей и другие меры поддержки. Все это в 2020 году позволило трудоустроить 52,3 тысячи человек", – сообщил зампредседателя правительства Омской области, министр труда и соцразвития региона Владимир Куприянов.В облправительстве отметили, что в период жестких ограничений ситуация на рынке труда дала толчок к развитию цифровых технологий. В регионе, как и во всей стране, появилась интерактивная регистрация на портале "Работа в России": 80 тысяч омичей подали заявки на получение пособия в 2020 году, порядка 5 тысяч работодателей представили данные об изменении численности, а также неполной занятости работников в связи с распространением коронавирусной инфекции. Всего в 2020 году пособие по безработице назначили 91 тысяче жителей региона.На сегодняшний день в областном банке вакансий около 39 тысяч предложений от омских работодателей для специалистов и рабочих с различным уровнем квалификации и образования, а также для людей с ограниченными возможностями здоровья. По количеству открытых вакансий в регионе лидирует строительная отрасль. Наиболее востребованы бетонщики, электрогазосварщики, монтажники и штукатуры.

https://ria.ru/20211124/omsk-1760485598.html

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экономика, общество, омская область, россия, занятость