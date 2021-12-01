https://ria.ru/20211201/yubiley-1761721915.html

Городенская православная гимназия Верхневолжья получила к юбилею автобус

Городенская православная гимназия Верхневолжья получила к юбилею автобус - РИА Новости, 01.12.2021

Городенская православная гимназия Верхневолжья получила к юбилею автобус

Тверские власти в честь 25-летия Городенской православной гимназии Тверской области подарили учреждению новый автобус, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T20:40

2021-12-01T20:40

2021-12-01T20:40

тверская область

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 1 дек – РИА Новости. Тверские власти в честь 25-летия Городенской православной гимназии Тверской области подарили учреждению новый автобус, сообщает пресс-служба регионального правительства.Гимназия является социальным и культурным центром для близлежащих сёл и деревень. Всех ребят до гимназии довозит школьный транспорт.Новый школьный автобус рассчитан на перевозку 24 человек и оснащен всеми необходимыми средствами безопасности.В этом году в гимназии проходят обучение 160 ребят, среди которых порядка 70% – дети из многодетных, неполных или неблагополучных семей. Особое внимание в учебном процессе уделяется развитию дополнительного образования. Помимо углублённого преподавания дисциплин, связанных с изучением основ Православия, в гимназии действуют свыше 20 кружков и секций для учеников с 1 по 11 классы.

https://ria.ru/20211115/gazifikatsiya-1759167802.html

тверская область

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тверская область, игорь руденя