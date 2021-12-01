Городенская православная гимназия Верхневолжья получила к юбилею автобус
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя посетил Городенскую православную гимназию Верхневолжья
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 1 дек – РИА Новости. Тверские власти в честь 25-летия Городенской православной гимназии Тверской области подарили учреждению новый автобус, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Гимназия является социальным и культурным центром для близлежащих сёл и деревень. Всех ребят до гимназии довозит школьный транспорт.
Новый школьный автобус рассчитан на перевозку 24 человек и оснащен всеми необходимыми средствами безопасности.
"Благодаря стараниям педагогов, которые приходят сюда с любовью, эта любовь передается воспитанникам гимназии и помогает им, когда они идут в самостоятельную жизнь, создают свои семьи. Уверен, что гимназия еще многие и многие годы будет формировать настоящих граждан нашей страны и быть любимым местом для многих поколений", – сказал губернатор области Игорь Руденя, поздравляя педагогов и воспитанников с 25-летием гимназии и передавая ключи от автобуса руководству гимназии .
В этом году в гимназии проходят обучение 160 ребят, среди которых порядка 70% – дети из многодетных, неполных или неблагополучных семей. Особое внимание в учебном процессе уделяется развитию дополнительного образования. Помимо углублённого преподавания дисциплин, связанных с изучением основ Православия, в гимназии действуют свыше 20 кружков и секций для учеников с 1 по 11 классы.