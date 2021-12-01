https://ria.ru/20211201/vysylka-1761626372.html
В МИД заявили, что США еще могут остановить высылку дипломатов из России
В МИД заявили, что США еще могут остановить высылку дипломатов из России - РИА Новости, 01.12.2021
В МИД заявили, что США еще могут остановить высылку дипломатов из России
У США еще есть время остановить высылку своих дипломатов из России, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T13:11
2021-12-01T13:11
2021-12-01T15:41
в мире
сша
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. У США еще есть время остановить высылку своих дипломатов из России, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Разумеется, есть, конечно",- заявил Рябков, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости. Он напомнил, что американцы установили две "контрольные даты", когда сотрудники дипмиссий РФ должны покинуть США - "не только конец января, но и конец июня".Он напомнил, что американцы установили две "контрольные даты", когда сотрудники дипмиссий РФ должны покинуть США - "не только конец января, но и конец июня". По словам Рябкова "суммарно" 55 сотрудников российских загранучреждений будут вынуждены покинуть США к этому сроку, "если американцы не пересмотрят данное решение"."Мы будем отвечать зеркально, и соответствующее количество американского персонала выедет из нашей страны по тому же самому принципу: те, кто пересиживает трехлетний срок. Но мы против этого, мы предлагаем отказаться от этих требований. Нам вообще непонятно, на каком основании они устанавливают какие-то лимиты пребывания дипсотрудников в своей стране. Это полностью противоречит сложившейся практике и является вмешательством в наши собственные самостоятельные решения", - сказал дипломат.Замминистра отметил, что российская сторона "не претендует на то, по какому принципу производится отбор, назначение и сколько времени американские сотрудники находятся у нас в командировке"."Это нас совершенно не касается. Мы только следим за тем, чтобы их деятельность соответствовала требованиям Венской конвенции и осуществлялась при уважении, что называется, к законам и обычаям страны пребывания - России. Не более того. Остальное нас не касается. Очевидные вещи эти приходится объяснять американцам, но они это не воспринимают ", - резюмировал Рябков.
https://ria.ru/20211008/diplomaty-1753609431.html
https://ria.ru/20211201/diplomaty-1761602657.html
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в мире, сша, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
13:11 01.12.2021 (обновлено: 15:41 01.12.2021)
В МИД заявили, что США еще могут остановить высылку дипломатов из России
Замглавы МИД Рябков: у США еще есть время остановить высылку дипломатов из России
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости.
У США еще есть время остановить высылку своих дипломатов из России, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков
.
"Разумеется, есть, конечно",- заявил Рябков, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости. Он напомнил, что американцы установили две "контрольные даты", когда сотрудники дипмиссий РФ
должны покинуть США
- "не только конец января, но и конец июня".
Он напомнил, что американцы установили две "контрольные даты", когда сотрудники дипмиссий РФ должны покинуть США - "не только конец января, но и конец июня". По словам Рябкова "суммарно" 55 сотрудников российских загранучреждений будут вынуждены покинуть США к этому сроку, "если американцы не пересмотрят данное решение".
"Мы будем отвечать зеркально, и соответствующее количество американского персонала выедет из нашей страны по тому же самому принципу: те, кто пересиживает трехлетний срок. Но мы против этого, мы предлагаем отказаться от этих требований. Нам вообще непонятно, на каком основании они устанавливают какие-то лимиты пребывания дипсотрудников в своей стране. Это полностью противоречит сложившейся практике и является вмешательством в наши собственные самостоятельные решения", - сказал дипломат.
Замминистра отметил, что российская сторона "не претендует на то, по какому принципу производится отбор, назначение и сколько времени американские сотрудники находятся у нас в командировке".
"Это нас совершенно не касается. Мы только следим за тем, чтобы их деятельность соответствовала требованиям Венской конвенции и осуществлялась при уважении, что называется, к законам и обычаям страны пребывания - России. Не более того. Остальное нас не касается. Очевидные вещи эти приходится объяснять американцам, но они это не воспринимают ", - резюмировал Рябков.