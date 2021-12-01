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Французы разгадали корыстные планы США по войне на Украине
Французы выступили против войны для "отмывания денег США" на Украине - РИА Новости, 01.12.2021
Французы разгадали корыстные планы США по войне на Украине
Читатели французской газеты Le Figaro негативно восприняли заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о "последствиях для Москвы в случае агрессии в отношении... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T11:51
2021-12-01T11:51
в мире
украина
сша
нато
россия
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro негативно восприняли заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о "последствиях для Москвы в случае агрессии в отношении Киева".Поводом для обсуждения послужила статья, согласно которой американский чиновник пригрозил Москве серьезными последствиями в случае эскалации ситуации на востоке Украины.Многие пользователи отметили, что США вновь лезут во внутренние дела других государств, чтобы "заработать на новой войне"."Американцы начнут войну, о которой они мечтают, втянув за собой Европу, чтобы продать оборудование в кредит, получить звание героя-освободителя и заработать деньги", – считает Seebs."Америка – это самая опасная страна в мире, которая своими действиями оправдывает существование НАТО в качестве военной организации, надобности в которой сегодня нет", – заключил omega33.Некоторые комментаторы встали на сторону России в сложившейся ситуации. Так, читатель под ником Christophe Dutihieul отметил, что у Москвы нет экономических интересов нападать на "эту полуразрушенную страну" (Речь идет об Украине, – Прим. Ред.).Пользователь под ником Philippe VERNON посоветовал Вашингтону перестать воспринимать себя в качестве мирового жандарма."Что касается рисков нападения Москвы, какой информацией располагают США, чтобы подтвердить свои опасения? Украина саморазрушается и без помощи России. Ее население сократилось с 52 миллионов жителей в 1990 году до менее чем 40 миллионов сегодня", – обратил внимание он.Киев и западные страны в последнее время постоянно обвиняют Москву в "агрессивных действиях" у границ Украины. В Кремле заявили, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20211201/porazhenie-1761570408.html
https://ria.ru/20211130/vostok-1761503532.html
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в мире, украина, сша, нато, россия
11:51 01.12.2021
 
Французы выступили против войны для "отмывания денег США" на Украине

Читатели Le Figaro: США наживаются на войне, пока Украина разваливается без помощи России

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Украины
Военнослужащие Украины - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro негативно восприняли заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о "последствиях для Москвы в случае агрессии в отношении Киева".
Поводом для обсуждения послужила статья, согласно которой американский чиновник пригрозил Москве серьезными последствиями в случае эскалации ситуации на востоке Украины.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
06:25
Американский генерал предрек Украине поражение в войне с Россией
Многие пользователи отметили, что США вновь лезут во внутренние дела других государств, чтобы "заработать на новой войне".
"Американцы начнут войну, о которой они мечтают, втянув за собой Европу, чтобы продать оборудование в кредит, получить звание героя-освободителя и заработать деньги", – считает Seebs.
"Это говорят США, которые предпринимают попытки или совершают государственные перевороты в регионе, где расположены экономические партнеры России, чтобы изолировать ее?", – задался вопросом Patrick varty 1968.
"Америка – это самая опасная страна в мире, которая своими действиями оправдывает существование НАТО в качестве военной организации, надобности в которой сегодня нет", – заключил omega33.
Британские курсанты Королевской военной академии во время учений - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
Вчера, 17:31
Британцы не захотели воевать с Россией за Восточную Украину
Некоторые комментаторы встали на сторону России в сложившейся ситуации. Так, читатель под ником Christophe Dutihieul отметил, что у Москвы нет экономических интересов нападать на "эту полуразрушенную страну" (Речь идет об Украине, – Прим. Ред.).
"Это какая-то навязчивая идея. США и их сторонник в НАТО категорически настаивают на "российской агрессии" на Украине" и готовы пойти на любые провокации", – почеркнул Scatcat.
Пользователь под ником Philippe VERNON посоветовал Вашингтону перестать воспринимать себя в качестве мирового жандарма.
"Что касается рисков нападения Москвы, какой информацией располагают США, чтобы подтвердить свои опасения? Украина саморазрушается и без помощи России. Ее население сократилось с 52 миллионов жителей в 1990 году до менее чем 40 миллионов сегодня", – обратил внимание он.
Военнослужащие гвардейского Ивановского воздушно-десантного соединения перед погрузкой на самолет Ил-76МД на аэродроме Таганрог-Центральный в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
Вчера, 01:14
В США спрогнозировали катастрофу в случае войны с Россией из-за Украины
Киев и западные страны в последнее время постоянно обвиняют Москву в "агрессивных действиях" у границ Украины. В Кремле заявили, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
 
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