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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20211201/vklad-1761691070.html
Прохоров: для реализации ЦУР необходим вклад на уровне городов и регионов
Прохоров: для реализации ЦУР необходим вклад на уровне городов и регионов - РИА Новости, 01.12.2021
Прохоров: для реализации ЦУР необходим вклад на уровне городов и регионов
Для реализации целей устойчивого развития (ЦУР) необходим непосредственный вклад местных властей на уровне городов и регионов, заявил руководитель столичного... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T17:36
2021-12-01T17:36
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
экономика
технологии
москва
александр прохоров
оэср
россия
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Для реализации целей устойчивого развития (ЦУР) необходим непосредственный вклад местных властей на уровне городов и регионов, заявил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Александр Прохоров."Мы понимаем, что реализовать ЦУР невозможно, только принимая стратегические документы и решения на международном и национальных уровнях. Необходим непосредственный вклад местного правительства на уровне городов и регионов", - сказал Прохоров, выступая на презентации отчета ОЭСР о достижении Москвой целей устойчивого развития.Глава департамента отметил, что город ведет "планомерную и поэтапную" работу по достижению целей устойчивого развития по всем направлениям, о чем свидетельствует отчет ОЭСР.Он отметил, что Москва сегодня рассматривает повестку устойчивого развития-2030, как прекрасную возможность стать еще более привлекательным и комфортным мегаполисом, обеспечивающим высокий уровень жизни горожан.Он добавил, что Москва традиционно является драйвером для других российских регионов, поэтому знания и опыт, полученные столицей в ходе работы с ОЭСР, позволят привлечь в повестку 2030 многие регионы РФ.По словам Прохорова, сегодня на мировом уровне увеличивается конкуренция между городами за ключевые экономические, финансовые, человеческие и инновационные ресурсы.При этом он указал, что для реализации огромного потенциала развития столицы необходимо объединение всех заинтересованных сторон, координация между уровнями государственного управления, активное сотрудничество с частным сектором."Москва и правительство города всегда открыты к взаимодействию и диалогу, мы готовы учиться, совершенствоваться и делиться знаниями", - заключил Прохоров.
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экономика, технологии, москва, александр прохоров, оэср, россия
17:36 01.12.2021
 

Прохоров: для реализации ЦУР необходим вклад на уровне городов и регионов

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРуководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Для реализации целей устойчивого развития (ЦУР) необходим непосредственный вклад местных властей на уровне городов и регионов, заявил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Александр Прохоров.
"Мы понимаем, что реализовать ЦУР невозможно, только принимая стратегические документы и решения на международном и национальных уровнях. Необходим непосредственный вклад местного правительства на уровне городов и регионов", - сказал Прохоров, выступая на презентации отчета ОЭСР о достижении Москвой целей устойчивого развития.
Глава департамента отметил, что город ведет "планомерную и поэтапную" работу по достижению целей устойчивого развития по всем направлениям, о чем свидетельствует отчет ОЭСР.
"В ходе проведенного анализа эксперты ОЭСР особо выделили достижения российской столицы по отдельным ЦУР. Это цель номер 4 - качественное образование, цель номер 8 - достойная работа и экономический рост, цель номер 9 - индустриализация, инновации, инфраструктура, цель номер 5 - гендерное равенство и цель номер 7 - недорогая и чистая энергия", - рассказал Прохоров.
Он отметил, что Москва сегодня рассматривает повестку устойчивого развития-2030, как прекрасную возможность стать еще более привлекательным и комфортным мегаполисом, обеспечивающим высокий уровень жизни горожан.
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Он добавил, что Москва традиционно является драйвером для других российских регионов, поэтому знания и опыт, полученные столицей в ходе работы с ОЭСР, позволят привлечь в повестку 2030 многие регионы РФ.
По словам Прохорова, сегодня на мировом уровне увеличивается конкуренция между городами за ключевые экономические, финансовые, человеческие и инновационные ресурсы.
"Идет гонка за инвестициями, технологиями, знаниями. И Москва реализует большой спектр проектов, которые делают город привлекательным как для российских, так и для иностранных инвесторов. Мы уже сегодня пересмотрели подходы к определению приоритетных направлений в соответствии с ЦУР и уверены, что это благоприятно скажется на инвестиционной привлекательности города", - сказал Прохоров.
При этом он указал, что для реализации огромного потенциала развития столицы необходимо объединение всех заинтересованных сторон, координация между уровнями государственного управления, активное сотрудничество с частным сектором.
"Москва и правительство города всегда открыты к взаимодействию и диалогу, мы готовы учиться, совершенствоваться и делиться знаниями", - заключил Прохоров.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыЭкономикаТехнологииМоскваАлександр ПрохоровОЭСРРоссия
 
 
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