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Прохоров: для реализации ЦУР необходим вклад на уровне городов и регионов

Прохоров: для реализации ЦУР необходим вклад на уровне городов и регионов - РИА Новости, 01.12.2021

Прохоров: для реализации ЦУР необходим вклад на уровне городов и регионов

Для реализации целей устойчивого развития (ЦУР) необходим непосредственный вклад местных властей на уровне городов и регионов, заявил руководитель столичного... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T17:36

2021-12-01T17:36

2021-12-01T17:36

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

технологии

москва

александр прохоров

оэср

россия

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Для реализации целей устойчивого развития (ЦУР) необходим непосредственный вклад местных властей на уровне городов и регионов, заявил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Александр Прохоров."Мы понимаем, что реализовать ЦУР невозможно, только принимая стратегические документы и решения на международном и национальных уровнях. Необходим непосредственный вклад местного правительства на уровне городов и регионов", - сказал Прохоров, выступая на презентации отчета ОЭСР о достижении Москвой целей устойчивого развития.Глава департамента отметил, что город ведет "планомерную и поэтапную" работу по достижению целей устойчивого развития по всем направлениям, о чем свидетельствует отчет ОЭСР.Он отметил, что Москва сегодня рассматривает повестку устойчивого развития-2030, как прекрасную возможность стать еще более привлекательным и комфортным мегаполисом, обеспечивающим высокий уровень жизни горожан.Он добавил, что Москва традиционно является драйвером для других российских регионов, поэтому знания и опыт, полученные столицей в ходе работы с ОЭСР, позволят привлечь в повестку 2030 многие регионы РФ.По словам Прохорова, сегодня на мировом уровне увеличивается конкуренция между городами за ключевые экономические, финансовые, человеческие и инновационные ресурсы.При этом он указал, что для реализации огромного потенциала развития столицы необходимо объединение всех заинтересованных сторон, координация между уровнями государственного управления, активное сотрудничество с частным сектором."Москва и правительство города всегда открыты к взаимодействию и диалогу, мы готовы учиться, совершенствоваться и делиться знаниями", - заключил Прохоров.

https://ria.ru/20211124/finpodderzhka-1760511522.html

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экономика, технологии, москва, александр прохоров, оэср, россия