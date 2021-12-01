https://ria.ru/20211201/velikobritaniya-1761654761.html

В Британии еще одна энергокомпания обанкротилась из-за высоких цен на газ

В Британии еще одна энергокомпания обанкротилась из-за высоких цен на газ - РИА Новости, 01.12.2021

В Британии еще одна энергокомпания обанкротилась из-за высоких цен на газ

Еще одна британская энергетическая компания обанкротилась из-за рекордно высоких цен на газ, следует из данных на сайте энергорегулятора страны Ofgem. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T15:05

2021-12-01T15:05

2021-12-01T15:05

экономика

природный газ

великобритания

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ЛОНДОН, 1 дек – РИА Новости. Еще одна британская энергетическая компания обанкротилась из-за рекордно высоких цен на газ, следует из данных на сайте энергорегулятора страны Ofgem.Указывается, что о прекращении торговли сегодня объявила компания Zog Energy Limited, которая снабжала газом и электричеством 11,7 тысячи потребителей. Согласно заявлению Ofgem, её клиенты будут переведены на других поставщиков.Кроме того, один из крупнейших в стране поставщиков энергии компании Bulb, которая обслуживает около 1,6 миллиона потребителей, с 24 ноября находится в особом режиме администрирования, который позволяет гарантировать предоставление услуг в случае банкротства.Всего же в этом году в Британии из-за высоких цен на газ обанкротились уже 27 энергокомпаний, которые обслуживали более 2 миллионов потребителей.Цены на газ в Европе резко выросли в конце лета – начале осени. Ещё в первых числах августа расчётная цена ближайшего фьючерса по TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Эксперты связывали рост цен с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.Исторический максимум — 1937 долларов за тысячу кубометров — был достигнут 6 октября. После этого цены на газ начали снижаться, а 1 ноября — впервые за полтора месяца — стоимость фьючерсов опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров. Однако с 12 ноября вновь начался резкий рост. В последнее дни ближайшие фьючерсы на газ в Европе не опускаются в цене ниже по крайней мере 1000 долларов за тысячу кубометров.

https://ria.ru/20211118/tseny-1759519102.html

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экономика, природный газ, великобритания