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Центр Гамалеи заявил о необходимости бустерной дозы вакцины для людей с ВИЧ
Центр Гамалеи заявил о необходимости бустерной дозы вакцины для людей с ВИЧ - РИА Новости, 01.12.2021
Центр Гамалеи заявил о необходимости бустерной дозы вакцины для людей с ВИЧ
Некоторым людям с ВИЧ нужна третья бустирующая доза вакцины от COVID, рассказал заведующий лабораторией механизмов популяционной изменчивости патогенных... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T16:16
2021-12-01T16:16
2021-12-01T16:16
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Некоторым людям с ВИЧ нужна третья бустирующая доза вакцины от COVID, рассказал заведующий лабораторией механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Института вирусологии им. Д.И. Ивановского, ФГБУ "Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи" Минздрава России Владимир Гущин.По его словам, вакцина в группе ВИЧ-инфицированных работает, среди них есть люди с ранной степенью сохранности иммунной системы - им надо предлагать разные режимы вакцинации.Эксперт отметил, что это поможет не только защитить ВИЧ-инфицированных, но и минимизировать вероятность того, что ВИЧ-инфицированные станут "резервуаром для дальнейшей эволюции в том числе коронавируса".
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общество, здоровье - общество, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, владимир гущин
Центр Гамалеи заявил о необходимости бустерной дозы вакцины для людей с ВИЧ
Центр Гамалеи: некоторым людям с ВИЧ нужна третья бустерная доза вакцины от COVID-19