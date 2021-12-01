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Центр Гамалеи заявил о необходимости бустерной дозы вакцины для людей с ВИЧ

Центр Гамалеи заявил о необходимости бустерной дозы вакцины для людей с ВИЧ - РИА Новости, 01.12.2021

Центр Гамалеи заявил о необходимости бустерной дозы вакцины для людей с ВИЧ

Некоторым людям с ВИЧ нужна третья бустирующая доза вакцины от COVID, рассказал заведующий лабораторией механизмов популяционной изменчивости патогенных... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T16:16

2021-12-01T16:16

2021-12-01T16:16

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Некоторым людям с ВИЧ нужна третья бустирующая доза вакцины от COVID, рассказал заведующий лабораторией механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Института вирусологии им. Д.И. Ивановского, ФГБУ "Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи" Минздрава России Владимир Гущин.По его словам, вакцина в группе ВИЧ-инфицированных работает, среди них есть люди с ранной степенью сохранности иммунной системы - им надо предлагать разные режимы вакцинации.Эксперт отметил, что это поможет не только защитить ВИЧ-инфицированных, но и минимизировать вероятность того, что ВИЧ-инфицированные станут "резервуаром для дальнейшей эволюции в том числе коронавируса".

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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