https://ria.ru/20211201/vaktsinatsiya-1761652076.html
В Евросоюзе 66% населения привились от COVID-19
В Евросоюзе 66% населения привились от COVID-19 - РИА Новости, 01.12.2021
В Евросоюзе 66% населения привились от COVID-19
Порядка 66% всего населения Евросоюза полностью вакцинировано против коронавируса, сказала еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес на... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T14:55
2021-12-01T14:55
2021-12-01T15:13
распространение коронавируса
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стелла кириакидес
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БРЮССЕЛЬ, 1 дек - РИА Новости, Мария Князева. Порядка 66% всего населения Евросоюза полностью вакцинировано против коронавируса, сказала еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес на пресс-конференции."Около 66% всего населения ЕС полностью привито", - сообщила она.
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в мире, вакцинация, евросоюз, еврокомиссия, коронавирусы, коронавирус covid-19, стелла кириакидес
14:55 01.12.2021 (обновлено: 15:13 01.12.2021)
В Евросоюзе 66% населения привились от COVID-19
Еврокомиссар по здравоохранению Кириакидес: в ЕС около 66% населения привились от COVID-19