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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211201/vaktsinatsiya-1761652076.html
В Евросоюзе 66% населения привились от COVID-19
В Евросоюзе 66% населения привились от COVID-19 - РИА Новости, 01.12.2021
В Евросоюзе 66% населения привились от COVID-19
Порядка 66% всего населения Евросоюза полностью вакцинировано против коронавируса, сказала еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес на... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T14:55
2021-12-01T15:13
распространение коронавируса
в мире
вакцинация
евросоюз
еврокомиссия
коронавирусы
коронавирус covid-19
стелла кириакидес
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БРЮССЕЛЬ, 1 дек - РИА Новости, Мария Князева. Порядка 66% всего населения Евросоюза полностью вакцинировано против коронавируса, сказала еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес на пресс-конференции."Около 66% всего населения ЕС полностью привито", - сообщила она.
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в мире, вакцинация, евросоюз, еврокомиссия, коронавирусы, коронавирус covid-19, стелла кириакидес
14:55 01.12.2021 (обновлено: 15:13 01.12.2021)
 
В Евросоюзе 66% населения привились от COVID-19

Еврокомиссар по здравоохранению Кириакидес: в ЕС около 66% населения привились от COVID-19

© РИА Новости / Флоренс Галле / Перейти в фотобанкМестные жители стоят в очереди на вакцинацию от коронавируса в центре "вакцинодроме" на стадионе Стад де Франс
Местные жители стоят в очереди на вакцинацию от коронавируса в центре вакцинодроме на стадионе Стад де Франс - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Флоренс Галле
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БРЮССЕЛЬ, 1 дек - РИА Новости, Мария Князева. Порядка 66% всего населения Евросоюза полностью вакцинировано против коронавируса, сказала еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес на пресс-конференции.
"Около 66% всего населения ЕС полностью привито", - сообщила она.
Женщина во время вакцинации против COVID-19 в ЮАР - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
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Распространение коронавирусаВ миреВакцинацияЕвросоюзЕврокомиссияКоронавирусыКоронавирус COVID-19Стелла Кириакидес
 
 
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