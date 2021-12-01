https://ria.ru/20211201/vaktsinatsiya-1761652076.html

В Евросоюзе 66% населения привились от COVID-19

В Евросоюзе 66% населения привились от COVID-19 - РИА Новости, 01.12.2021

В Евросоюзе 66% населения привились от COVID-19

Порядка 66% всего населения Евросоюза полностью вакцинировано против коронавируса, сказала еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес на... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T14:55

2021-12-01T14:55

2021-12-01T15:13

распространение коронавируса

в мире

вакцинация

евросоюз

еврокомиссия

коронавирусы

коронавирус covid-19

стелла кириакидес

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БРЮССЕЛЬ, 1 дек - РИА Новости, Мария Князева. Порядка 66% всего населения Евросоюза полностью вакцинировано против коронавируса, сказала еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес на пресс-конференции."Около 66% всего населения ЕС полностью привито", - сообщила она.

https://ria.ru/20211201/omikron-1761506552.html

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в мире, вакцинация, евросоюз, еврокомиссия, коронавирусы, коронавирус covid-19, стелла кириакидес