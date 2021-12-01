https://ria.ru/20211201/vaktsinatsiya-1761630578.html
В Тюменской области расширили список категорий для обязательной вакцинации
В Тюменской области расширили список категорий для обязательной вакцинации - РИА Новости, 01.12.2021
В Тюменской области расширили список категорий для обязательной вакцинации
Список категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации против коронавируса, в Тюменской области пополнили сотрудники сферы ЖКХ, туризма, СМИ и охранных... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T13:30
2021-12-01T13:30
2021-12-01T13:31
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тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 1 дек — РИА Новости. Список категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации против коронавируса, в Тюменской области пополнили сотрудники сферы ЖКХ, туризма, СМИ и охранных предприятий, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.Соответствующие изменения внесены в постановление главного государственного санитарного врача по Тюменской области "О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям в Тюменской области"."Расширен список граждан, подлежащих обязательной вакцинации. Теперь поставить прививку нужно людям, работающим в сфере культуры, конгрессной, выставочной деятельности, организации спортивных, зрелищных, развлекательных мероприятий, в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг, услуг по управлению многоквартирными домами. Обязательная вакцинация коснется работников детских развивающих и развлекательных центров, детских игровых комнат, работников туристических агентств, охранных предприятий и средств массовой информации", - сообщает управление Роспотребнадзора.Отмечается, что работники указанных сфер обязаны привиться первым компонентом вакцины до 24 декабря и до 14 января 2022 года полностью пройти курс вакцинации, в противном случае их отстранят от работы. Лиц, имеющих медицинские противопоказания, работодатели должны перевести на дистанционный режим работы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, тюменская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
13:30 01.12.2021 (обновлено: 13:31 01.12.2021)
В Тюменской области расширили список категорий для обязательной вакцинации
Работников ЖКХ, турагентств и СМИ в Тюменской области обязали привиться от коронавируса
ТЮМЕНЬ, 1 дек — РИА Новости.
Список категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации против коронавируса, в Тюменской области
пополнили сотрудники сферы ЖКХ, туризма, СМИ и охранных предприятий, сообщает региональное управление Роспотребнадзора
.
Соответствующие изменения внесены в постановление главного государственного санитарного врача по Тюменской области "О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям в Тюменской области".
"Расширен список граждан, подлежащих обязательной вакцинации. Теперь поставить прививку нужно людям, работающим в сфере культуры, конгрессной, выставочной деятельности, организации спортивных, зрелищных, развлекательных мероприятий, в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг, услуг по управлению многоквартирными домами. Обязательная вакцинация коснется работников детских развивающих и развлекательных центров, детских игровых комнат, работников туристических агентств, охранных предприятий и средств массовой информации", - сообщает управление Роспотребнадзора.
Отмечается, что работники указанных сфер обязаны привиться первым компонентом вакцины до 24 декабря и до 14 января 2022 года полностью пройти курс вакцинации, в противном случае их отстранят от работы. Лиц, имеющих медицинские противопоказания, работодатели должны перевести на дистанционный режим работы.