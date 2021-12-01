https://ria.ru/20211201/vaktsinatsiya-1761620514.html

В Тюменской области расширили список по обязательной вакцинации

В Тюменской области расширили список по обязательной вакцинации - РИА Новости, 01.12.2021

В Тюменской области расширили список по обязательной вакцинации

Список категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации против коронавируса, в Тюменской области пополнили сотрудники сферы ЖКХ, туризма, СМИ и охранных... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T12:44

2021-12-01T12:44

2021-12-01T12:51

распространение коронавируса

общество

тюменская область

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ТЮМЕНЬ, 1 дек — РИА Новости. Список категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации против коронавируса, в Тюменской области пополнили сотрудники сферы ЖКХ, туризма, СМИ и охранных предприятий, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.Соответствующие изменения внесены в постановление главного государственного санитарного врача по Тюменской области "О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям в Тюменской области"."Расширен список граждан, подлежащих обязательной вакцинации. Теперь поставить прививку нужно людям, работающим в сфере культуры, конгрессной, выставочной деятельности, организации спортивных, зрелищных, развлекательных мероприятий, в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг, услуг по управлению многоквартирными домами. Обязательная вакцинация коснется работников детских развивающих и развлекательных центров, детских игровых комнат, работников туристических агентств, охранных предприятий и средств массовой информации", - сообщает управление Роспотребнадзора.Отмечается, что работники указанных сфер обязаны привиться первым компонентом вакцины до 24 декабря и до 14 января 2022 года полностью пройти курс вакцинации, в противном случае их отстранят от работы. Лиц, имеющих медицинские противопоказания, работодатели должны перевести на дистанционный режим работы.

тюменская область

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