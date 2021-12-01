https://ria.ru/20211201/vaktsinatsiya-1761620514.html
В Тюменской области расширили список по обязательной вакцинации
В Тюменской области расширили список по обязательной вакцинации - РИА Новости, 01.12.2021
В Тюменской области расширили список по обязательной вакцинации
Список категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации против коронавируса, в Тюменской области пополнили сотрудники сферы ЖКХ, туризма, СМИ и охранных... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T12:44
2021-12-01T12:44
2021-12-01T12:51
распространение коронавируса
общество
тюменская область
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757502324_0:146:2988:1826_1920x0_80_0_0_d84c91bf3fd95c7c75159788a8fda241.jpg
ТЮМЕНЬ, 1 дек — РИА Новости. Список категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации против коронавируса, в Тюменской области пополнили сотрудники сферы ЖКХ, туризма, СМИ и охранных предприятий, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.Соответствующие изменения внесены в постановление главного государственного санитарного врача по Тюменской области "О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям в Тюменской области"."Расширен список граждан, подлежащих обязательной вакцинации. Теперь поставить прививку нужно людям, работающим в сфере культуры, конгрессной, выставочной деятельности, организации спортивных, зрелищных, развлекательных мероприятий, в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг, услуг по управлению многоквартирными домами. Обязательная вакцинация коснется работников детских развивающих и развлекательных центров, детских игровых комнат, работников туристических агентств, охранных предприятий и средств массовой информации", - сообщает управление Роспотребнадзора.Отмечается, что работники указанных сфер обязаны привиться первым компонентом вакцины до 24 декабря и до 14 января 2022 года полностью пройти курс вакцинации, в противном случае их отстранят от работы. Лиц, имеющих медицинские противопоказания, работодатели должны перевести на дистанционный режим работы.
тюменская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757502324_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b89b9030aaaec2150da55084b9c3dfdf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, тюменская область, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество
12:44 01.12.2021 (обновлено: 12:51 01.12.2021)
В Тюменской области расширили список по обязательной вакцинации
В Тюменской области расширили ввели обязательную вакцинацию для работников ЖКХ и СМИ
ТЮМЕНЬ, 1 дек — РИА Новости.
Список категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации против коронавируса, в Тюменской области
пополнили сотрудники сферы ЖКХ, туризма, СМИ и охранных предприятий, сообщает региональное управление Роспотребнадзора
.
Соответствующие изменения внесены в постановление главного государственного санитарного врача по Тюменской области "О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям в Тюменской области".
"Расширен список граждан, подлежащих обязательной вакцинации. Теперь поставить прививку нужно людям, работающим в сфере культуры, конгрессной, выставочной деятельности, организации спортивных, зрелищных, развлекательных мероприятий, в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг, услуг по управлению многоквартирными домами. Обязательная вакцинация коснется работников детских развивающих и развлекательных центров, детских игровых комнат, работников туристических агентств, охранных предприятий и средств массовой информации", - сообщает управление Роспотребнадзора.
Отмечается, что работники указанных сфер обязаны привиться первым компонентом вакцины до 24 декабря и до 14 января 2022 года полностью пройти курс вакцинации, в противном случае их отстранят от работы. Лиц, имеющих медицинские противопоказания, работодатели должны перевести на дистанционный режим работы.