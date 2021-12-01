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Путин рассказал о ситуации на рынке вакцин
Путин рассказал о ситуации на рынке вакцин - РИА Новости, 01.12.2021
Путин рассказал о ситуации на рынке вакцин
Термин "вакцинный национализм" уже стал в ходу в мировой практике, но, не наладив сотрудничество, не получится бороться с ни пандемией, ни с изменением климата, РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T14:28
2021-12-01T14:28
2021-12-01T14:28
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Термин "вакцинный национализм" уже стал в ходу в мировой практике, но, не наладив сотрудничество, не получится бороться с ни пандемией, ни с изменением климата, ни с пандемией, заявил президент России Владимир Путин."Уже в ходу термин "вакцинный национализм", который, увы, отражает реальное положение дел не только на коммерческом рынке вакцин, но и в вопросах оказания содействия нуждающимся странам", - сказал Путин на церемонии вручения послами верительных грамот.Президент убежден, что, не сложив усилия всех государств, не наладив взаимовыгодное равноправное сотрудничество, не получится решать глобальные проблемы. "Не получится добиваться успехов ни в борьбе с изменениями климата, ни в противодействии терроризму и преступности, ни в обеспечении устойчивого развития", - сказал он.
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Путин рассказал о ситуации на рынке вакцин
Президент Путин: термин "вакцинный национализм" уже в ходу в мировой практике