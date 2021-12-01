https://ria.ru/20211201/vaktsina-1761645987.html

Путин рассказал о ситуации на рынке вакцин

Путин рассказал о ситуации на рынке вакцин - РИА Новости, 01.12.2021

Путин рассказал о ситуации на рынке вакцин

Термин "вакцинный национализм" уже стал в ходу в мировой практике, но, не наладив сотрудничество, не получится бороться с ни пандемией, ни с изменением климата, РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T14:28

2021-12-01T14:28

2021-12-01T14:28

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владимир путин

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Термин "вакцинный национализм" уже стал в ходу в мировой практике, но, не наладив сотрудничество, не получится бороться с ни пандемией, ни с изменением климата, ни с пандемией, заявил президент России Владимир Путин."Уже в ходу термин "вакцинный национализм", который, увы, отражает реальное положение дел не только на коммерческом рынке вакцин, но и в вопросах оказания содействия нуждающимся странам", - сказал Путин на церемонии вручения послами верительных грамот.Президент убежден, что, не сложив усилия всех государств, не наладив взаимовыгодное равноправное сотрудничество, не получится решать глобальные проблемы. "Не получится добиваться успехов ни в борьбе с изменениями климата, ни в противодействии терроризму и преступности, ни в обеспечении устойчивого развития", - сказал он.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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