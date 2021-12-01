https://ria.ru/20211201/ural-1761576438.html

В Екатеринбурге открыли скульптуру, посвященную службе маршала Жукова

В Екатеринбурге открыли скульптуру, посвященную службе маршала Жукова - РИА Новости, 01.12.2021

В Екатеринбурге открыли скульптуру, посвященную службе маршала Жукова

Скульптурную композицию, посвященную службе маршала Георгия Жукова на Урале, открыли в среду в центре Екатеринбурга, сообщает Центральный военный округ (ЦВО). РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T08:59

2021-12-01T08:59

2021-12-01T08:59

георгий жуков

ссср

екатеринбург

центральный военный округ

урал

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 дек – РИА Новости. Скульптурную композицию, посвященную службе маршала Георгия Жукова на Урале, открыли в среду в центре Екатеринбурга, сообщает Центральный военный округ (ЦВО).Сюжетом для скульптурной композиции стал эпизод встречи маршала Жукова у штаба Уральского военного округа (УрВО). На постаменте размещен открытый военный внедорожник Willys с сидящим в нем на пассажирском сидении маршалом Победы. Напротив – фигура начальника штаба УрВО генерал-лейтенанта Льва Сквирского, встречающего командующего войсками военного округа по прибытии на службу."Сегодня знаменательная дата – 125-летие со дня рождения Маршала Победы Георгия Константиновича Жукова. В этот торжественный день, открывая скульптурную композицию, мы отдаем дань памяти всем, кто, не щадя себя, служил Отечеству, и жертвовал жизнью ради него", - сказал командующий ЦВО Александр Лапин в ходе церемонии открытия. Слова командующего приводит пресс-служба округа.В пресс-службе ЦВО уточнили, что работа над эскизом скульптурной композиции и ее изготовление заняли около года. Проектированием занималась группа уральских скульпторов, возглавляемая Андреем Зайцевым. Фигуры композиции отлиты из бронзы и установлены на постамент. Общий вес конструкции составляет порядка пяти тонн.Маршал Георгий Жуков командовал войсками Уральского военного округа в период с февраля 1948 по март 1953 года. За время службы четырежды удостоен звания Героя Советского Союза. Также был награжден шестью орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, тремя орденами Красного Знамени, двумя орденами Суворова I степени; дважды удостоен ордена "Победа", был награжден тувинским орденом Республики, почетным оружием с золотым изображением Государственного герба СССР, а также 15 медалями СССР и 17 орденами и медалями иностранных государств.

https://ria.ru/20211201/zhukov-1761245116.html

ссср

екатеринбург

урал

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георгий жуков, ссср, екатеринбург, центральный военный округ, урал