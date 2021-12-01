https://ria.ru/20211201/ukraintsy-1761592391.html

В МИД отвергли обвинения Киева в притеснениях украинцев в России

В МИД отвергли обвинения Киева в притеснениях украинцев в России - РИА Новости, 01.12.2021

В МИД отвергли обвинения Киева в притеснениях украинцев в России

Москва отвергает обвинения Киева в том, что в России ущемляются права украинцев и массово закрываются украинские общественные организации, заявила официальный... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T10:56

2021-12-01T10:56

2021-12-01T11:04

украина

россия

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Москва отвергает обвинения Киева в том, что в России ущемляются права украинцев и массово закрываются украинские общественные организации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Это ложь, это придуманная история. Мало того, что она придумана, так еще лицемерная и циничная", - сказала она на брифинге в Москве."Украинский язык на территории нашей страны родным считает около 1% населения. Так вот, несмотря на это, на сегодняшний день в России созданы все условия для сохранения этим национальным меньшинством своей идентичности", - отметила Захарова.По ее словам, на территории России функционируют около сотни общественных объединений украинцев, а те из них, что были закрыты, в том числе много лет назад, нарушали законодательство РФ.

https://ria.ru/20211127/ukraina-1761041790.html

https://ria.ru/20211107/krym-1757929634.html

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украина, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова