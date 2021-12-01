https://ria.ru/20211201/ukraina-1761604502.html

Пресс-секретарь Зеленского рассказал о формате контактов Киева с Москвой

Пресс-секретарь Зеленского рассказал о формате контактов Киева с Москвой - РИА Новости, 01.12.2021

Пресс-секретарь Зеленского рассказал о формате контактов Киева с Москвой

Контакты между Украиной и РФ сейчас происходят только на уровне главы офиса украинского президента Андрея Ермака и замглавы администрации президента РФ Дмитрия... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T11:49

2021-12-01T11:49

2021-12-01T11:49

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украина

дмитрий козак

андрей ермак

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КИЕВ, 1 дек – РИА Новости. Контакты между Украиной и РФ сейчас происходят только на уровне главы офиса украинского президента Андрея Ермака и замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака, заявил в среду пресс-секретарь главы украинского государства Сергей Никифоров.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на фоне призыва западных партнеров к контактам Киева с Москвой глава его офиса Андрей Ермак свяжется с администрацией РФ в ближайшее время."Есть и будут контакты между главой офиса президента Андреем Ермаком и представителем РФ Дмитрием Козаком. Это все контакты, о которых могу сообщить сейчас. Сейчас контакты между РФ и Украиной происходят именно в таком формате - на уровне главы офиса (Ермака - ред.) и Козака", - сказал Никифоров в комментарии журналистам в Верховной раде.

https://ria.ru/20211128/zelenskiy-1761099633.html

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в мире, украина, дмитрий козак, андрей ермак, россия