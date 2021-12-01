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Пресс-секретарь Зеленского рассказал о формате контактов Киева с Москвой
Пресс-секретарь Зеленского рассказал о формате контактов Киева с Москвой - РИА Новости, 01.12.2021
Пресс-секретарь Зеленского рассказал о формате контактов Киева с Москвой
Контакты между Украиной и РФ сейчас происходят только на уровне главы офиса украинского президента Андрея Ермака и замглавы администрации президента РФ Дмитрия... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T11:49
2021-12-01T11:49
2021-12-01T11:49
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КИЕВ, 1 дек – РИА Новости. Контакты между Украиной и РФ сейчас происходят только на уровне главы офиса украинского президента Андрея Ермака и замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака, заявил в среду пресс-секретарь главы украинского государства Сергей Никифоров.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на фоне призыва западных партнеров к контактам Киева с Москвой глава его офиса Андрей Ермак свяжется с администрацией РФ в ближайшее время."Есть и будут контакты между главой офиса президента Андреем Ермаком и представителем РФ Дмитрием Козаком. Это все контакты, о которых могу сообщить сейчас. Сейчас контакты между РФ и Украиной происходят именно в таком формате - на уровне главы офиса (Ермака - ред.) и Козака", - сказал Никифоров в комментарии журналистам в Верховной раде.
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в мире, украина, дмитрий козак, андрей ермак, россия
Пресс-секретарь Зеленского рассказал о формате контактов Киева с Москвой
Пресс-секретарь Никифоров: контакты Киева с Москвой происходят на уровне Ермака и Козака