https://ria.ru/20211201/ukraina-1761586820.html

В офисе Зеленского ответили на вопрос о военном положении на Украине

В офисе Зеленского ответили на вопрос о военном положении на Украине - РИА Новости, 01.12.2021

В офисе Зеленского ответили на вопрос о военном положении на Украине

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что в офисе главы государства Владимира Зеленского не обсуждают введение военного положения в... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T10:24

2021-12-01T10:24

2021-12-01T10:34

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украина

владимир зеленский

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КИЕВ, 1 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что в офисе главы государства Владимира Зеленского не обсуждают введение военного положения в стране.Ранее бывший депутат Верховной рады, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что, по его информации, Зеленский планирует ввести военное положение в стране 1 декабря. Позже депутат Рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива заявил, что президент готовится ввести военное положение в стране, потому что это его "последняя возможность удержаться у власти". Сам Зеленский опроверг планы о введении военного положения: после таких заявлений падают рынки, люди боятся, инвесторы уходят."Это спрашивайте у Ляшко, откуда у него такая информация о военном положении. Я думаю, у него больше информации, чем у меня и даже у президента, потому что у нас, в офисе президента, о военном положении речи не идет", - сказал Никифоров в комментарии журналистам в Верховной раде.

https://ria.ru/20211128/zelenskiy-1761099633.html

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в мире, украина, владимир зеленский