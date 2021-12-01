https://ria.ru/20211201/ukraina-1761564805.html

Блинкен и генсек НАТО обсудили поддержку Украины из-за "российской угрозы"

Блинкен и генсек НАТО обсудили поддержку Украины из-за "российской угрозы" - РИА Новости, 01.12.2021

Блинкен и генсек НАТО обсудили поддержку Украины из-за "российской угрозы"

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом взаимодействие в вопросах поддержки Украины перед лицом "российской... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T02:17

2021-12-01T02:17

2021-12-01T02:17

в мире

сша

йенс столтенберг

нато

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом взаимодействие в вопросах поддержки Украины перед лицом "российской угрозы" и контроля над вооружениями, сообщил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Госсекретарь и генеральных секретарь... обсудили важность продолжения консультаций и единства альянса по различным вопросам, включая поддержку Украины против российской агрессии, подготовку новой стратегической концепции НАТО, контроля над вооружениями и региональной безопасности", - сказано в пресс-релизе.Встреча Блинкена со Столтенбергом прошла в Риге, "на полях" министерской встречи НАТО.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.

https://ria.ru/20211130/chlenstvo-1761542363.html

сша

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в мире, сша, йенс столтенберг, нато, энтони блинкен