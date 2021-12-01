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Блинкен и генсек НАТО обсудили поддержку Украины из-за "российской угрозы"
Блинкен и генсек НАТО обсудили поддержку Украины из-за "российской угрозы" - РИА Новости, 01.12.2021
Блинкен и генсек НАТО обсудили поддержку Украины из-за "российской угрозы"
Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом взаимодействие в вопросах поддержки Украины перед лицом "российской... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T02:17
2021-12-01T02:17
в мире
сша
йенс столтенберг
нато
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом взаимодействие в вопросах поддержки Украины перед лицом "российской угрозы" и контроля над вооружениями, сообщил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Госсекретарь и генеральных секретарь... обсудили важность продолжения консультаций и единства альянса по различным вопросам, включая поддержку Украины против российской агрессии, подготовку новой стратегической концепции НАТО, контроля над вооружениями и региональной безопасности", - сказано в пресс-релизе.Встреча Блинкена со Столтенбергом прошла в Риге, "на полях" министерской встречи НАТО.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
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в мире, сша, йенс столтенберг, нато, энтони блинкен
02:17 01.12.2021
 
Блинкен и генсек НАТО обсудили поддержку Украины из-за "российской угрозы"

Госсекретарь США Блинкен и генсек НАТО Столтенберг обсудили поддержку Украины

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом взаимодействие в вопросах поддержки Украины перед лицом "российской угрозы" и контроля над вооружениями, сообщил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
"Госсекретарь и генеральных секретарь... обсудили важность продолжения консультаций и единства альянса по различным вопросам, включая поддержку Украины против российской агрессии, подготовку новой стратегической концепции НАТО, контроля над вооружениями и региональной безопасности", - сказано в пресс-релизе.
Встреча Блинкена со Столтенбергом прошла в Риге, "на полях" министерской встречи НАТО.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
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В миреСШАЙенс СтолтенбергНАТОЭнтони Блинкен
 
 
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