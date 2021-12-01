https://ria.ru/20211201/uglerod-1761630131.html

Всемирный банк предложил России ввести налог на углерод

Всемирный банк предложил России ввести налог на углерод - РИА Новости, 01.12.2021

Всемирный банк предложил России ввести налог на углерод

Всемирный банк предлагает России ввести налог на углерод в отраслях с высокими выбросами парниковых выбросов, включая ТЭК, для достижения углеродной... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T13:29

2021-12-01T13:29

2021-12-01T13:29

экономика

всемирный банк

россия

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Всемирный банк предлагает России ввести налог на углерод в отраслях с высокими выбросами парниковых выбросов, включая ТЭК, для достижения углеродной нейтральности, говорится в докладе организации об экономике РФ.Поясняется, что цена на углерод может устанавливаться в форме налога, системы платных разрешений или того и другого.В качестве альтернативы ВБ предлагает использование системы торговли квотами на выбросы парниковых газов (СТК). Она работает по принципу "ограничения и торговли": орган власти устанавливает совокупный предельный уровень выбросов для ряда загрязняющих объектов, который потом делится на квоты и распределяется между объектами. Если уровень выбросов на производстве выше уровня квот, то он должен купить разрешение на дополнительные выбросы. На первом этапе разрешения часто выделяются бесплатно, однако в конечном счете организаторы таких систем стремятся к распределению всех квот через аукционы.Кабмин в ноябре принял долгосрочную стратегию низкоуглеродного развития РФ до 2050 года. Ее цель - адаптировать экономику России к глобальному энергопереходу, сократить выбросы парниковых газов и добиться углеродной нейтральности к 2060 году. Пока еще ключевые меры политики и конкретные инвестпроекты для достижения этих целей не определены.

https://ria.ru/20211025/uglerod-1756071553.html

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экономика, всемирный банк, россия