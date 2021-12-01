https://ria.ru/20211201/uglerod-1761630131.html
Всемирный банк предложил России ввести налог на углерод
Всемирный банк предложил России ввести налог на углерод - РИА Новости, 01.12.2021
Всемирный банк предложил России ввести налог на углерод
Всемирный банк предлагает России ввести налог на углерод в отраслях с высокими выбросами парниковых выбросов, включая ТЭК, для достижения углеродной... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T13:29
2021-12-01T13:29
2021-12-01T13:29
экономика
всемирный банк
россия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Всемирный банк предлагает России ввести налог на углерод в отраслях с высокими выбросами парниковых выбросов, включая ТЭК, для достижения углеродной нейтральности, говорится в докладе организации об экономике РФ.Поясняется, что цена на углерод может устанавливаться в форме налога, системы платных разрешений или того и другого.В качестве альтернативы ВБ предлагает использование системы торговли квотами на выбросы парниковых газов (СТК). Она работает по принципу "ограничения и торговли": орган власти устанавливает совокупный предельный уровень выбросов для ряда загрязняющих объектов, который потом делится на квоты и распределяется между объектами. Если уровень выбросов на производстве выше уровня квот, то он должен купить разрешение на дополнительные выбросы. На первом этапе разрешения часто выделяются бесплатно, однако в конечном счете организаторы таких систем стремятся к распределению всех квот через аукционы.Кабмин в ноябре принял долгосрочную стратегию низкоуглеродного развития РФ до 2050 года. Ее цель - адаптировать экономику России к глобальному энергопереходу, сократить выбросы парниковых газов и добиться углеродной нейтральности к 2060 году. Пока еще ключевые меры политики и конкретные инвестпроекты для достижения этих целей не определены.
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экономика, всемирный банк, россия
Всемирный банк предложил России ввести налог на углерод
Всемирный банк предложил России ввести налог на углерод в некоторых отраслях
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Всемирный банк
предлагает России
ввести налог на углерод в отраслях с высокими выбросами парниковых выбросов, включая ТЭК, для достижения углеродной нейтральности, говорится в докладе организации об экономике РФ.
"Введение цен на углерод в первую очередь целесообразно в топливно-энергетическом комплексе, транспорте и промышленном производстве. В первую очередь следует рассмотреть введение цен на углерод в ТЭК, на транспорте и для крупных промышленных предприятий. Если охватить ценами на углерод выбросы углерода в этих секторах, то это покроет 79% всех выбросов в России", - говорится в докладе.
Поясняется, что цена на углерод может устанавливаться в форме налога, системы платных разрешений или того и другого.
В качестве альтернативы ВБ предлагает использование системы торговли квотами на выбросы парниковых газов (СТК). Она работает по принципу "ограничения и торговли": орган власти устанавливает совокупный предельный уровень выбросов для ряда загрязняющих объектов, который потом делится на квоты и распределяется между объектами. Если уровень выбросов на производстве выше уровня квот, то он должен купить разрешение на дополнительные выбросы. На первом этапе разрешения часто выделяются бесплатно, однако в конечном счете организаторы таких систем стремятся к распределению всех квот через аукционы.
"Другим способом введения цен на углерод является взимание топливных акцизов, привязанных к объему выбросов, а также налогов на выбросы углерода. По сравнению с другим странами мира акцизы на топливо в России очень низкие", - также добавляется в докладе.
Кабмин в ноябре принял долгосрочную стратегию низкоуглеродного развития РФ до 2050 года. Ее цель - адаптировать экономику России к глобальному энергопереходу, сократить выбросы парниковых газов и добиться углеродной нейтральности к 2060 году. Пока еще ключевые меры политики и конкретные инвестпроекты для достижения этих целей не определены.