https://ria.ru/20211201/ubiystvo-1761659161.html

Жителя Башкирии приговорили к 20 годам колонии за убийство кондуктора

Жителя Башкирии приговорили к 20 годам колонии за убийство кондуктора - РИА Новости, 01.12.2021

Жителя Башкирии приговорили к 20 годам колонии за убийство кондуктора

Верховный суд Башкирии приговорил жителя Стерлитамака к 20 годам лишения свободы и к возмещению морального вреда в размере 2 миллионов рублей за убийство... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T15:33

2021-12-01T15:33

2021-12-01T15:33

происшествия

стерлитамак

следственный комитет россии (ск рф)

республика башкортостан

россия

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УФА, 1 дек – РИА Новости. Верховный суд Башкирии приговорил жителя Стерлитамака к 20 годам лишения свободы и к возмещению морального вреда в размере 2 миллионов рублей за убийство кондуктора на остановке общественного транспорта, сообщает СУСК РФ по Башкирии.Преступление совершил 23-летний житель Стерлитамака утром 22 декабря 2020 года на остановке общественного транспорта в этом городе. Молодой человек, находившийся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, нанес несколько ножевых ударов пожилому кондуктору, которая ждала свой автобус, забрал ее сумку, скрылся в квартире у сестры и рассказал ей о случившемся. В свою очередь она сообщила о преступлении в правоохранительные органы."Верховный суд республики приговорил его к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с последующем ограничением свободы на 2 года, а также взыскал в пользу родственников потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 2 миллиона рублей", - говорится в сообщении СУСК РФ по Башкирии.

https://ria.ru/20211124/proisshestvie-1760563789.html

стерлитамак

республика башкортостан

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происшествия, стерлитамак, следственный комитет россии (ск рф), республика башкортостан, россия