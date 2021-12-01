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Жителя Башкирии приговорили к 20 годам колонии за убийство кондуктора
Жителя Башкирии приговорили к 20 годам колонии за убийство кондуктора - РИА Новости, 01.12.2021
Жителя Башкирии приговорили к 20 годам колонии за убийство кондуктора
Верховный суд Башкирии приговорил жителя Стерлитамака к 20 годам лишения свободы и к возмещению морального вреда в размере 2 миллионов рублей за убийство... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T15:33
2021-12-01T15:33
2021-12-01T15:33
происшествия
стерлитамак
следственный комитет россии (ск рф)
республика башкортостан
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УФА, 1 дек – РИА Новости. Верховный суд Башкирии приговорил жителя Стерлитамака к 20 годам лишения свободы и к возмещению морального вреда в размере 2 миллионов рублей за убийство кондуктора на остановке общественного транспорта, сообщает СУСК РФ по Башкирии.Преступление совершил 23-летний житель Стерлитамака утром 22 декабря 2020 года на остановке общественного транспорта в этом городе. Молодой человек, находившийся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, нанес несколько ножевых ударов пожилому кондуктору, которая ждала свой автобус, забрал ее сумку, скрылся в квартире у сестры и рассказал ей о случившемся. В свою очередь она сообщила о преступлении в правоохранительные органы."Верховный суд республики приговорил его к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с последующем ограничением свободы на 2 года, а также взыскал в пользу родственников потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 2 миллиона рублей", - говорится в сообщении СУСК РФ по Башкирии.
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происшествия, стерлитамак, следственный комитет россии (ск рф), республика башкортостан, россия
Жителя Башкирии приговорили к 20 годам колонии за убийство кондуктора
Житель Башкирии, пьяным убивший кондуктора на остановке, получил 20 лет колонии