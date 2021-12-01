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СК проверит историю многодетной тюменки, потерявшей квартиру из-за долгов
СК проверит историю многодетной тюменки, потерявшей квартиру из-за долгов - РИА Новости, 01.12.2021
СК проверит историю многодетной тюменки, потерявшей квартиру из-за долгов
Проверка по факту нарушения прав многодетной матери, у которой за неуплату части ипотеки банк отнял и продал квартиру, организована в Тюмени, сообщает... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T15:17
2021-12-01T15:17
2021-12-01T15:17
происшествия
тюмень
тюменская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ТЮМЕНЬ, 1 дек - РИА Новости. Проверка по факту нарушения прав многодетной матери, у которой за неуплату части ипотеки банк отнял и продал квартиру, организована в Тюмени, сообщает пресс-служба СУСК по Тюменской области.В эфире одного из федеральных телеканалов прозвучала информация о том, что в Тюмени мать четверых детей купила в ипотеку квартиру, в течение нескольких лет добросовестно выплачивала банку кредит, а когда по объективным причинам не смогла вносить платежи, ее имущество выставили на торги и продали на закрытом аукционе по цене вдвое меньше рыночной."Организована доследственная проверка по сообщению СМИ по факту нарушения прав многодетной матери… По указанию Председателя Следственного комитета России в ходе проверки будут приняты все исчерпывающие меры по восстановлению прав женщины, а также тщательным образом проверены обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении СУСК.
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происшествия, тюмень, тюменская область, следственный комитет россии (ск рф), жилье, россия
СК проверит историю многодетной тюменки, потерявшей квартиру из-за долгов
СК проверит соблюдение прав многодетной тюменки, лишившейся квартиры из-за долгов