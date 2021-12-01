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Эрдоган поддержал снижение Центробанком Турции учетной ставки
Эрдоган поддержал снижение Центробанком Турции учетной ставки - РИА Новости, 01.12.2021
Эрдоган поддержал снижение Центробанком Турции учетной ставки
Снижение центробанком Турции учетной ставки является самым рискованным, но в то же время самым правильным путем, это поощряет инвестиции, заявил турецкий лидер... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T13:08
2021-12-01T13:08
2021-12-01T13:13
экономика
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АНКАРА, 1 дек - РИА Новости. Снижение центробанком Турции учетной ставки является самым рискованным, но в то же время самым правильным путем, это поощряет инвестиции, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.Курс турецкой валюты утром в среду падал ввиду ожидаемого в середине декабря нового снижения учётной ставки центробанком Турции, лира в очередной раз обновила исторический минимум – 13,71 за один доллар. После этого турецкий ЦБ заявил о проведении прямых валютных интервенций "по причине нездорового ценообразования, которое наблюдается в отношении валютных курсов".В Турции будут определять ставку не под давлением, а исходя из нужд страны, добавил турецкий лидер.Турецкая валюта подешевела за год более чем на 45%, а 23 ноября поставила новый антирекорд, упав на 16%. Такое резкое падение лиры за сутки стало максимальным за последние 20 лет. Оно произошло после того, как 18 ноября центробанк Турции принял решение снизить учетную ставку до 15% с 16%, после чего президент Турции Тайип Эрдоган в телеобращении вновь высказался за снижение учетной ставки, утверждая, что это приведет к снижению инфляции.Ранее лидеры основных оппозиционных партий Турции обвинили Эрдогана в некомпетентности и призвали провести досрочные выборы на фоне рекордного падения курса лиры. Турецкий лидер отверг этот призыв, заявив, что президентские и парламентские выборы в Турции пройдут, как и было запланировано, в июне 2023 года.
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РИА Новости
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РИА Новости
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экономика, реджеп тайип эрдоган, турция
13:08 01.12.2021 (обновлено: 13:13 01.12.2021)
Эрдоган поддержал снижение Центробанком Турции учетной ставки
Президент Турции Эрдоган: снижение Центробанком учетной ставки поощряет инвестиции
АНКАРА, 1 дек - РИА Новости.
Снижение центробанком Турции
учетной ставки является самым рискованным, но в то же время самым правильным путем, это поощряет инвестиции, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.
Курс турецкой валюты утром в среду падал ввиду ожидаемого в середине декабря нового снижения учётной ставки центробанком Турции, лира в очередной раз обновила исторический минимум – 13,71 за один доллар. После этого турецкий ЦБ заявил о проведении прямых валютных интервенций "по причине нездорового ценообразования, которое наблюдается в отношении валютных курсов".
"Возможно, мы выбрали самый рискованный, но самый правильный для страны и народа путь. Все знают, насколько я обеспокоен высокой ставкой. И я с этого пути не сверну. Вместо того, чтобы радовать высокими ставками тех, кто на этом зарабатывает, мы опускаем ставку и поощряем таким образом инвестиции", - сказал Эрдоган, выступая перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития.
В Турции будут определять ставку не под давлением, а исходя из нужд страны, добавил турецкий лидер.
Турецкая валюта подешевела за год более чем на 45%, а 23 ноября поставила новый антирекорд, упав на 16%. Такое резкое падение лиры за сутки стало максимальным за последние 20 лет. Оно произошло после того, как 18 ноября центробанк Турции принял решение снизить учетную ставку до 15% с 16%, после чего президент Турции Тайип Эрдоган в телеобращении вновь высказался за снижение учетной ставки, утверждая, что это приведет к снижению инфляции.
Ранее лидеры основных оппозиционных партий Турции обвинили Эрдогана в некомпетентности и призвали провести досрочные выборы на фоне рекордного падения курса лиры. Турецкий лидер отверг этот призыв, заявив, что президентские и парламентские выборы в Турции пройдут, как и было запланировано, в июне 2023 года.