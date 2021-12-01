https://ria.ru/20211201/turtsiya-1761625762.html

Эрдоган поддержал снижение Центробанком Турции учетной ставки

Эрдоган поддержал снижение Центробанком Турции учетной ставки - РИА Новости, 01.12.2021

Эрдоган поддержал снижение Центробанком Турции учетной ставки

Снижение центробанком Турции учетной ставки является самым рискованным, но в то же время самым правильным путем, это поощряет инвестиции, заявил турецкий лидер... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T13:08

2021-12-01T13:08

2021-12-01T13:13

экономика

реджеп тайип эрдоган

турция

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АНКАРА, 1 дек - РИА Новости. Снижение центробанком Турции учетной ставки является самым рискованным, но в то же время самым правильным путем, это поощряет инвестиции, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.Курс турецкой валюты утром в среду падал ввиду ожидаемого в середине декабря нового снижения учётной ставки центробанком Турции, лира в очередной раз обновила исторический минимум – 13,71 за один доллар. После этого турецкий ЦБ заявил о проведении прямых валютных интервенций "по причине нездорового ценообразования, которое наблюдается в отношении валютных курсов".В Турции будут определять ставку не под давлением, а исходя из нужд страны, добавил турецкий лидер.Турецкая валюта подешевела за год более чем на 45%, а 23 ноября поставила новый антирекорд, упав на 16%. Такое резкое падение лиры за сутки стало максимальным за последние 20 лет. Оно произошло после того, как 18 ноября центробанк Турции принял решение снизить учетную ставку до 15% с 16%, после чего президент Турции Тайип Эрдоган в телеобращении вновь высказался за снижение учетной ставки, утверждая, что это приведет к снижению инфляции.Ранее лидеры основных оппозиционных партий Турции обвинили Эрдогана в некомпетентности и призвали провести досрочные выборы на фоне рекордного падения курса лиры. Турецкий лидер отверг этот призыв, заявив, что президентские и парламентские выборы в Турции пройдут, как и было запланировано, в июне 2023 года.

https://ria.ru/20211201/lira-1761617886.html

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экономика, реджеп тайип эрдоган, турция