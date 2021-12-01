Трамп порадовался отстранению брата экс-губернатора Нью-Йорка от работы
Бывший президент США Трамп порадовался отстранению журналиста Куомо от работы на CNN
© AP Photo / Chris SewardДональд Трамп выступает на съезде республиканцев Северной Каролины
© AP Photo / Chris Seward
ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп порадовался отстранению журналиста Криса Куомо, брата экс-губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо, от работы на телеканале CNN на неопределенный срок.
"Хорошие новости для всех телезрителей, Криса Куомо отстранили на неопределенный срок! Главный вопрос - дело в его кошмарном рейтинге... или потому что его брат больше не губернатор? Скорее всего и то и другое", - говорится в заявлении Трампа.
Ранее сообщалось, что телеканал отстранил журналиста после того, как как вскрылась новая информация о его попытках помочь брату в защите от обвинений в сексуальных домогательствах. Накануне прокуратура штата опубликовала материалы, из которых следует, что журналист использовал свои профессиональные связи, чтобы заблаговременно получать информацию о возможных новых поворотах дела Эндрю Куомо.
Эндрю Куомо лишился поста губернатора из-за обвинений в домогательствах, о которых заявили 11 женщин, работавших с ним в разные годы. Куомо настаивает на своей невиновности и заявляет, что нападки на него имеют политическую подоплеку. Он также говорил, что его склонность к тактильным контактам была проявлением дружеского участия и лишена сексуального подтекста.