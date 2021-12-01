https://ria.ru/20211201/tramp-1761571003.html

Трамп порадовался отстранению брата экс-губернатора Нью-Йорка от работы

Трамп порадовался отстранению брата экс-губернатора Нью-Йорка от работы - РИА Новости, 01.12.2021

Трамп порадовался отстранению брата экс-губернатора Нью-Йорка от работы

Бывший президент США Дональд Трамп порадовался отстранению журналиста Криса Куомо, брата экс-губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо, от работы на телеканале CNN на... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T06:46

2021-12-01T06:46

2021-12-01T06:46

в мире

сша

нью-йорк (город)

дональд трамп

эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)

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ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп порадовался отстранению журналиста Криса Куомо, брата экс-губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо, от работы на телеканале CNN на неопределенный срок.Ранее сообщалось, что телеканал отстранил журналиста после того, как как вскрылась новая информация о его попытках помочь брату в защите от обвинений в сексуальных домогательствах. Накануне прокуратура штата опубликовала материалы, из которых следует, что журналист использовал свои профессиональные связи, чтобы заблаговременно получать информацию о возможных новых поворотах дела Эндрю Куомо.Эндрю Куомо лишился поста губернатора из-за обвинений в домогательствах, о которых заявили 11 женщин, работавших с ним в разные годы. Куомо настаивает на своей невиновности и заявляет, что нападки на него имеют политическую подоплеку. Он также говорил, что его склонность к тактильным контактам была проявлением дружеского участия и лишена сексуального подтекста.

https://ria.ru/20211201/cnn-1761566486.html

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в мире, сша, нью-йорк (город), дональд трамп, эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)