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https://ria.ru/20211201/tramp-1761571003.html
Трамп порадовался отстранению брата экс-губернатора Нью-Йорка от работы
Трамп порадовался отстранению брата экс-губернатора Нью-Йорка от работы - РИА Новости, 01.12.2021
Трамп порадовался отстранению брата экс-губернатора Нью-Йорка от работы
Бывший президент США Дональд Трамп порадовался отстранению журналиста Криса Куомо, брата экс-губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо, от работы на телеканале CNN на... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T06:46
2021-12-01T06:46
в мире
сша
нью-йорк (город)
дональд трамп
эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)
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ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп порадовался отстранению журналиста Криса Куомо, брата экс-губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо, от работы на телеканале CNN на неопределенный срок.Ранее сообщалось, что телеканал отстранил журналиста после того, как как вскрылась новая информация о его попытках помочь брату в защите от обвинений в сексуальных домогательствах. Накануне прокуратура штата опубликовала материалы, из которых следует, что журналист использовал свои профессиональные связи, чтобы заблаговременно получать информацию о возможных новых поворотах дела Эндрю Куомо.Эндрю Куомо лишился поста губернатора из-за обвинений в домогательствах, о которых заявили 11 женщин, работавших с ним в разные годы. Куомо настаивает на своей невиновности и заявляет, что нападки на него имеют политическую подоплеку. Он также говорил, что его склонность к тактильным контактам была проявлением дружеского участия и лишена сексуального подтекста.
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в мире, сша, нью-йорк (город), дональд трамп, эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)
06:46 01.12.2021
 
Трамп порадовался отстранению брата экс-губернатора Нью-Йорка от работы

Бывший президент США Трамп порадовался отстранению журналиста Куомо от работы на CNN

© AP Photo / Chris SewardДональд Трамп выступает на съезде республиканцев Северной Каролины
Дональд Трамп выступает на съезде республиканцев Северной Каролины - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© AP Photo / Chris Seward
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ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп порадовался отстранению журналиста Криса Куомо, брата экс-губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо, от работы на телеканале CNN на неопределенный срок.
"Хорошие новости для всех телезрителей, Криса Куомо отстранили на неопределенный срок! Главный вопрос - дело в его кошмарном рейтинге... или потому что его брат больше не губернатор? Скорее всего и то и другое", - говорится в заявлении Трампа.
Ранее сообщалось, что телеканал отстранил журналиста после того, как как вскрылась новая информация о его попытках помочь брату в защите от обвинений в сексуальных домогательствах. Накануне прокуратура штата опубликовала материалы, из которых следует, что журналист использовал свои профессиональные связи, чтобы заблаговременно получать информацию о возможных новых поворотах дела Эндрю Куомо.
Эндрю Куомо лишился поста губернатора из-за обвинений в домогательствах, о которых заявили 11 женщин, работавших с ним в разные годы. Куомо настаивает на своей невиновности и заявляет, что нападки на него имеют политическую подоплеку. Он также говорил, что его склонность к тактильным контактам была проявлением дружеского участия и лишена сексуального подтекста.
Прохожие у здания штаб-квартиры CNN в Атланте, США - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
03:26
CNN отстранил от работы журналиста после информации о помощи своему брату
 
В миреСШАНью-Йорк (город)Дональд ТрампЭндрю Куомо (губернатор штата Нью-Йорк)
 
 
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