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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211201/tomsk-1761570544.html
Томская область продлила режим ограничений из-за COVID-19, но смягчила их
Томская область продлила режим ограничений из-за COVID-19, но смягчила их - РИА Новости, 01.12.2021
Томская область продлила режим ограничений из-за COVID-19, но смягчила их
Томский региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19 продлил с 1 декабря на неопределенный срок действующий в регионе режим ограничений, вместе с... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T06:28
2021-12-01T06:28
распространение коронавируса
общество
томская область
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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НОВОСИБИРСК, 1 дек - РИА Новости. Томский региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19 продлил с 1 декабря на неопределенный срок действующий в регионе режим ограничений, вместе с тем ограничения смягчили, сообщает областная администрация."Темпы роста заболеваемости коронавирусом в Томской области снизились с прошлой недели на 10%. Ежесуточно выявляется примерно одинаковое количество заболевших. Да, их до сих пор много, но цифра стабильна, она не растет. Как мы и обещали, при первых признаках стабилизации ситуации мы первым делом пойдем на смягчение мер для бизнеса и людей. Сегодняшняя обстановка позволяет это сделать", - приводятся в сообщении слова губернатора региона Сергея Жвачкина.Глава Томской области при этом отметил, что это не отменяет "большой настороженности" властей по отношению к болезни, и если рост заболеваемости возобновится, условия режима ограничений вновь будут пересматриваться.Так, с 1 декабря сертификаты о вакцинации либо о перенесенном заболевании коронавирусом по-прежнему обязательны к предъявлению на входе во все учреждения общепита, спортивные объекты, при посещении кинотеатров, театров, библиотек, конференций, выставок, парикмахерских, салонов красоты, при проживании в гостиницах, хостелах, в санаториях.При этом сертификаты не потребуются в учреждениях здравоохранения (поликлиниках, аптеках, оптиках), в госучреждениях (МФЦ, ГИБДД, Росреестр, почта, суды), банках и их мобильных офисах, а также в магазинах."Кинозалы, клубы, залы для боулинга, бильярда, караоке и другие развлекательные учреждения, а также кафе и рестораны могут возобновить работу при условии заполнения не более чем на 70%. Детские развлекательные центры - при заполнении наполовину", - сообщают власти о смягчении ранее действовавших ограничений.У посетителей вышеперечисленных заведений должны быть с собой сертификаты о вакцинации или перенесенном заболевании, или действующий отрицательный ПЦР-тест. Один из этих документов должны иметь при себе и сотрудники. Сохраняются требования к масочному режиму и обеззараживанию помещений, наличию антисептиков.При соблюдении этих условий разрешена работа развлекательных учреждений в вечернее и ночное время, добавили в областной администрации.
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общество, томская область, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
06:28 01.12.2021
 
Томская область продлила режим ограничений из-за COVID-19, но смягчила их

Томская область продлила режим ограничений из-за коронавируса, но смягчила их

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВакцинация от Covid-19
Вакцинация от Covid-19 - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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НОВОСИБИРСК, 1 дек - РИА Новости. Томский региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19 продлил с 1 декабря на неопределенный срок действующий в регионе режим ограничений, вместе с тем ограничения смягчили, сообщает областная администрация.
"Темпы роста заболеваемости коронавирусом в Томской области снизились с прошлой недели на 10%. Ежесуточно выявляется примерно одинаковое количество заболевших. Да, их до сих пор много, но цифра стабильна, она не растет. Как мы и обещали, при первых признаках стабилизации ситуации мы первым делом пойдем на смягчение мер для бизнеса и людей. Сегодняшняя обстановка позволяет это сделать", - приводятся в сообщении слова губернатора региона Сергея Жвачкина.
Глава Томской области при этом отметил, что это не отменяет "большой настороженности" властей по отношению к болезни, и если рост заболеваемости возобновится, условия режима ограничений вновь будут пересматриваться.
Так, с 1 декабря сертификаты о вакцинации либо о перенесенном заболевании коронавирусом по-прежнему обязательны к предъявлению на входе во все учреждения общепита, спортивные объекты, при посещении кинотеатров, театров, библиотек, конференций, выставок, парикмахерских, салонов красоты, при проживании в гостиницах, хостелах, в санаториях.
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При этом сертификаты не потребуются в учреждениях здравоохранения (поликлиниках, аптеках, оптиках), в госучреждениях (МФЦ, ГИБДД, Росреестр, почта, суды), банках и их мобильных офисах, а также в магазинах.
"Кинозалы, клубы, залы для боулинга, бильярда, караоке и другие развлекательные учреждения, а также кафе и рестораны могут возобновить работу при условии заполнения не более чем на 70%. Детские развлекательные центры - при заполнении наполовину", - сообщают власти о смягчении ранее действовавших ограничений.
У посетителей вышеперечисленных заведений должны быть с собой сертификаты о вакцинации или перенесенном заболевании, или действующий отрицательный ПЦР-тест. Один из этих документов должны иметь при себе и сотрудники. Сохраняются требования к масочному режиму и обеззараживанию помещений, наличию антисептиков.
При соблюдении этих условий разрешена работа развлекательных учреждений в вечернее и ночное время, добавили в областной администрации.
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