https://ria.ru/20211201/terakt-1761678883.html

СК завершил дело о теракте в Чечне в 2005 году, где погибли 11 силовиков

СК завершил дело о теракте в Чечне в 2005 году, где погибли 11 силовиков - РИА Новости, 01.12.2021

СК завершил дело о теракте в Чечне в 2005 году, где погибли 11 силовиков

Следователи завершили расследование уголовного дела о теракте в чеченском селе в 2005 году, при котором погибли 11 силовиков и еще 36 человек, в том числе 26... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T16:51

2021-12-01T16:51

2021-12-01T16:51

происшествия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

чеченская республика (чечня)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601953815_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_68885bf135ca59c93fd511f539c0c6b6.jpg

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела о теракте в чеченском селе в 2005 году, при котором погибли 11 силовиков и еще 36 человек, в том числе 26 гражданских, пострадали, сообщила пресс-служба СК РФ."Завершено расследование уголовного дела в отношении Рустама Булуева, Руслана Наматова и Артура Ушаева. В зависимости от роли каждого они обвиняются в... "участии в банде", "акте терроризма", "похищении человека", "посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащего", "убийстве двух и более лиц", "покушении на убийство двух и более лиц", "незаконном обороте оружия и взрывного устройства", - сказали в ведомстве.Следствие установило, что не позже 2002 года в Надтеречном районе Чечни Супьян Арсанакаев и Висхан Заитов создали банду, в которую позже вошли Анзор Агамерзаев, Асланбек Витригов, Аюб Тунтуев, Наматов, Ушаев и Булуев, которые на тот период работали в местных органах внутренних дел.В 2005 году Арсанакаев и Заитов запланировали теракт в селе Знаменское Надтеречного района. Для этого они, а также Тунтуев, Наматов и Булуев похитили и убили жителя села. Тело убитого они переодели в военную форму старшего лейтенанта ВС РФ и посадили в начиненный взрывчаткой автомобиль, который 19 июля 2005 года они припарковали на одной из жилых улиц села Знаменское. В тот же день Булуев, чтобы привлечь людей и силовиков, обстрелял этот автомобиль.Когда же вокруг машины собрались жители и силовики, Заитов с пульта привел в действие взрывное устройство. В результате погибли 10 сотрудников МВД РФ, один сотрудник ФСБ России и четыре гражданских лица. Также 10 сотрудников МВД и 26 гражданских лиц получили ранения."Уголовное дело в отношении Булуева, Наматова и Ушаева с утвержденным обвинительным заключением направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - подчеркнули в ведомстве.В СК РФ напомнили, что ранее Агамерзаев, Витригов и Тунтуев были осуждены, а Арсанакаев и Заитов ликвидированы при нападении на силовиков.

https://ria.ru/20211201/prigovor-1761661491.html

https://ria.ru/20210120/boeviki-1593825330.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), чеченская республика (чечня), россия