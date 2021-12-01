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СК завершил дело о теракте в Чечне в 2005 году, где погибли 11 силовиков
СК завершил дело о теракте в Чечне в 2005 году, где погибли 11 силовиков - РИА Новости, 01.12.2021
СК завершил дело о теракте в Чечне в 2005 году, где погибли 11 силовиков
Следователи завершили расследование уголовного дела о теракте в чеченском селе в 2005 году, при котором погибли 11 силовиков и еще 36 человек, в том числе 26... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T16:51
2021-12-01T16:51
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
чеченская республика (чечня)
россия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела о теракте в чеченском селе в 2005 году, при котором погибли 11 силовиков и еще 36 человек, в том числе 26 гражданских, пострадали, сообщила пресс-служба СК РФ."Завершено расследование уголовного дела в отношении Рустама Булуева, Руслана Наматова и Артура Ушаева. В зависимости от роли каждого они обвиняются в... "участии в банде", "акте терроризма", "похищении человека", "посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащего", "убийстве двух и более лиц", "покушении на убийство двух и более лиц", "незаконном обороте оружия и взрывного устройства", - сказали в ведомстве.Следствие установило, что не позже 2002 года в Надтеречном районе Чечни Супьян Арсанакаев и Висхан Заитов создали банду, в которую позже вошли Анзор Агамерзаев, Асланбек Витригов, Аюб Тунтуев, Наматов, Ушаев и Булуев, которые на тот период работали в местных органах внутренних дел.В 2005 году Арсанакаев и Заитов запланировали теракт в селе Знаменское Надтеречного района. Для этого они, а также Тунтуев, Наматов и Булуев похитили и убили жителя села. Тело убитого они переодели в военную форму старшего лейтенанта ВС РФ и посадили в начиненный взрывчаткой автомобиль, который 19 июля 2005 года они припарковали на одной из жилых улиц села Знаменское. В тот же день Булуев, чтобы привлечь людей и силовиков, обстрелял этот автомобиль.Когда же вокруг машины собрались жители и силовики, Заитов с пульта привел в действие взрывное устройство. В результате погибли 10 сотрудников МВД РФ, один сотрудник ФСБ России и четыре гражданских лица. Также 10 сотрудников МВД и 26 гражданских лиц получили ранения."Уголовное дело в отношении Булуева, Наматова и Ушаева с утвержденным обвинительным заключением направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - подчеркнули в ведомстве.В СК РФ напомнили, что ранее Агамерзаев, Витригов и Тунтуев были осуждены, а Арсанакаев и Заитов ликвидированы при нападении на силовиков.
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происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), чеченская республика (чечня), россия
16:51 01.12.2021
 
СК завершил дело о теракте в Чечне в 2005 году, где погибли 11 силовиков

СК завершил дело о теракте в селе Знаменское в Чечне, где в 2005 году погибли 11 силовиков

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов у здания Следственного комитета РФ в Москве
Сотрудники правоохранительных органов у здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела о теракте в чеченском селе в 2005 году, при котором погибли 11 силовиков и еще 36 человек, в том числе 26 гражданских, пострадали, сообщила пресс-служба СК РФ.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении Рустама Булуева, Руслана Наматова и Артура Ушаева. В зависимости от роли каждого они обвиняются в... "участии в банде", "акте терроризма", "похищении человека", "посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащего", "убийстве двух и более лиц", "покушении на убийство двух и более лиц", "незаконном обороте оружия и взрывного устройства", - сказали в ведомстве.
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Следствие установило, что не позже 2002 года в Надтеречном районе Чечни Супьян Арсанакаев и Висхан Заитов создали банду, в которую позже вошли Анзор Агамерзаев, Асланбек Витригов, Аюб Тунтуев, Наматов, Ушаев и Булуев, которые на тот период работали в местных органах внутренних дел.
В 2005 году Арсанакаев и Заитов запланировали теракт в селе Знаменское Надтеречного района. Для этого они, а также Тунтуев, Наматов и Булуев похитили и убили жителя села. Тело убитого они переодели в военную форму старшего лейтенанта ВС РФ и посадили в начиненный взрывчаткой автомобиль, который 19 июля 2005 года они припарковали на одной из жилых улиц села Знаменское. В тот же день Булуев, чтобы привлечь людей и силовиков, обстрелял этот автомобиль.
Когда же вокруг машины собрались жители и силовики, Заитов с пульта привел в действие взрывное устройство. В результате погибли 10 сотрудников МВД РФ, один сотрудник ФСБ России и четыре гражданских лица. Также 10 сотрудников МВД и 26 гражданских лиц получили ранения.
"Уголовное дело в отношении Булуева, Наматова и Ушаева с утвержденным обвинительным заключением направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - подчеркнули в ведомстве.
В СК РФ напомнили, что ранее Агамерзаев, Витригов и Тунтуев были осуждены, а Арсанакаев и Заитов ликвидированы при нападении на силовиков.
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ПроисшествияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)Чеченская республика (Чечня)Россия
 
 
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