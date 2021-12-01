Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20211201/teologiya-1761614015.html
Всероссийская конференция по теологии проходит в Москве в пятый раз
Всероссийская конференция по теологии проходит в Москве в пятый раз - РИА Новости, 01.12.2021
Всероссийская конференция по теологии проходит в Москве в пятый раз
Всероссийская научная конференция "Теология в научно-образовательном пространстве: теория, история, практика межрелигиозного и межкультурного диалога в ситуации РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T12:21
2021-12-01T12:21
религия
общество
национальный исследовательский ядерный университет "мифи"
youtube
митрополит волоколамский иларион
навигатор абитуриента
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729286305_0:100:3072:1828_1920x0_80_0_0_38bff8a74dca8e8c39471334d376da85.jpg
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Всероссийская научная конференция "Теология в научно-образовательном пространстве: теория, история, практика межрелигиозного и межкультурного диалога в ситуации глобальных вызовов" с международным участием состоится в НИЯУ МИФИ 1 и 2 декабря в пятый раз, сообщает Научно-образовательная теологическая ассоциация (НОТА).Прямая трансляция пленарного заседания, в котором примет участие президент НОТА, председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), будет доступна в YouTube. Конференция открылась в 11.30 (мск) 1 декабря.Ранее в рамках конференции прошел Всероссийский форум молодых теологов.НОТА была учреждена в 2018 году по инициативе руководства ряда российских вузов и при поддержке патриарха Московского и всея Руси Кирилла. НОТА призвана стать экспертной организацией, участвующей в профессионально-общественной аккредитации вузов, реализующих основные программы высшего образования в области теологии. Митрополит Иларион возглавляет ее с момента создания.
https://ria.ru/20211119/nota-1759746901.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729286305_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_eed6e6bf1f79287c3e0d110cf09cf073.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, национальный исследовательский ядерный университет "мифи", youtube, митрополит волоколамский иларион, навигатор абитуриента, религия
12:21 01.12.2021
 

Всероссийская конференция по теологии проходит в Москве в пятый раз

© Depositphotos / BalazsТеологическое исследование
Теологическое исследование - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© Depositphotos / Balazs
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Всероссийская научная конференция "Теология в научно-образовательном пространстве: теория, история, практика межрелигиозного и межкультурного диалога в ситуации глобальных вызовов" с международным участием состоится в НИЯУ МИФИ 1 и 2 декабря в пятый раз, сообщает Научно-образовательная теологическая ассоциация (НОТА).

"Конференция пройдет в комбинированном очно-дистанционном формате. Участникам конференции-2021 предлагается обсудить теоретические, исторические и практические направления развития теологии, актуальные вопросы внутридисциплинарного деления и тематического разнообразия в различных религиозно-конфессиональных сегментах, новые аспекты междисциплинарного диалога теологии со смежными отраслями знания, включая философские, исторические, филологические, другие гуманитарные и социальные науки, с которыми она часто разделяет общую методологию и решает взаимосвязанные или сходные задачи, а также вопросы сотрудничества с науками об образовании", — сообщается на сайте организации.

Прямая трансляция пленарного заседания, в котором примет участие президент НОТА, председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), будет доступна в YouTube. Конференция открылась в 11.30 (мск) 1 декабря.
Первый Всероссийский конгресс Российские теологические журналы: новые вызовы и перспективы развития - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
19 ноября, 09:39Религия
Первый конгресс издателей научных журналов по теологии прошел в Москве
Ранее в рамках конференции прошел Всероссийский форум молодых теологов.
НОТА была учреждена в 2018 году по инициативе руководства ряда российских вузов и при поддержке патриарха Московского и всея Руси Кирилла. НОТА призвана стать экспертной организацией, участвующей в профессионально-общественной аккредитации вузов, реализующих основные программы высшего образования в области теологии. Митрополит Иларион возглавляет ее с момента создания.
 
РелигияОбществоНациональный исследовательский ядерный университет "МИФИ"YouTubeМитрополит Волоколамский ИларионНавигатор абитуриентаРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:26Дед Мороз рассказал, переживает ли из-за глобального потепления
03:23"Никаких пределов": Лукашенко оценил возможности интеграции с Россией
03:19Российский двигатель для акробатических самолетов испытали вверх ногами
03:13Суд в США отклонил иск экс-акционеров ЮКОСа к России на миллиарды долларов
03:07Лукашенко оценил перспективу создания единой с Россией валюты
03:01"Президент жалок": в Раде заявили о "провале и позоре" Зеленского
03:00Эксперты дали советы тем, кому постоянно отказывают в ипотеке
03:00Эксперты назвали города России с самым быстро дорожающим "квадратом" жилья
02:58В Подмосковье из Кабула прибыл третий самолет с россиянами
02:46На Украине раскрыли "обман" России и ФРГ с "Северным потоком — 2"
02:35Нутрициолог рассказала, что будет, если съедать один киви в день
02:17На аукционе продали портрет и письмо Екатерины II о вакцинации от оспы
02:15Финансист рассказал, кто придет на выручку рублю
02:15Юрист объяснил, как поступить, если машину повредили во дворе
02:15Вирусолог рассказал об эффективности вакцин против штамма "омикрон"
02:05В Канаде пообещали России "кровотечение" в случае агрессии на Украине
01:05Подросток, обвиняемый в стрельбе в школе в США, не признал вину
00:42Украина попросила у ЕС дополнительную финансовую помощь
23:50В Киеве закончились массовые акции противников Зеленского 0:37
23:44Вакцины в некоторой степени защищают от "омикрона", заявил регулятор США
Лента новостейМолния
Дед Мороз рассказал, переживает ли из-за глобального потепления"Никаких пределов": Лукашенко оценил возможности интеграции с РоссиейРоссийский двигатель для акробатических самолетов испытали вверх ногамиСуд в США отклонил иск экс-акционеров ЮКОСа к России на миллиарды долларовЛукашенко оценил перспективу создания единой с Россией валюты"Президент жалок": в Раде заявили о "провале и позоре" ЗеленскогоЭксперты дали советы тем, кому постоянно отказывают в ипотекеЭксперты назвали города России с самым быстро дорожающим "квадратом" жильяВ Подмосковье из Кабула прибыл третий самолет с россиянамиНа Украине раскрыли "обман" России и ФРГ с "Северным потоком — 2"Нутрициолог рассказала, что будет, если съедать один киви в деньНа аукционе продали портрет и письмо Екатерины II о вакцинации от оспыФинансист рассказал, кто придет на выручку рублюЮрист объяснил, как поступить, если машину повредили во двореВирусолог рассказал об эффективности вакцин против штамма "омикрон"В Канаде пообещали России "кровотечение" в случае агрессии на УкраинеПодросток, обвиняемый в стрельбе в школе в США, не признал винуУкраина попросила у ЕС дополнительную финансовую помощьВ Киеве закончились массовые акции противников ЗеленскогоВакцины в некоторой степени защищают от "омикрона", заявил регулятор США