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Всероссийская конференция по теологии проходит в Москве в пятый раз
Всероссийская конференция по теологии проходит в Москве в пятый раз - РИА Новости, 01.12.2021
Всероссийская конференция по теологии проходит в Москве в пятый раз
Всероссийская научная конференция "Теология в научно-образовательном пространстве: теория, история, практика межрелигиозного и межкультурного диалога в ситуации РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T12:21
2021-12-01T12:21
2021-12-01T12:21
религия
общество
национальный исследовательский ядерный университет "мифи"
youtube
митрополит волоколамский иларион
навигатор абитуриента
религия
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Всероссийская научная конференция "Теология в научно-образовательном пространстве: теория, история, практика межрелигиозного и межкультурного диалога в ситуации глобальных вызовов" с международным участием состоится в НИЯУ МИФИ 1 и 2 декабря в пятый раз, сообщает Научно-образовательная теологическая ассоциация (НОТА).Прямая трансляция пленарного заседания, в котором примет участие президент НОТА, председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), будет доступна в YouTube. Конференция открылась в 11.30 (мск) 1 декабря.Ранее в рамках конференции прошел Всероссийский форум молодых теологов.НОТА была учреждена в 2018 году по инициативе руководства ряда российских вузов и при поддержке патриарха Московского и всея Руси Кирилла. НОТА призвана стать экспертной организацией, участвующей в профессионально-общественной аккредитации вузов, реализующих основные программы высшего образования в области теологии. Митрополит Иларион возглавляет ее с момента создания.
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общество, национальный исследовательский ядерный университет "мифи", youtube, митрополит волоколамский иларион, навигатор абитуриента, религия
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Всероссийская научная конференция "Теология в научно-образовательном пространстве: теория, история, практика межрелигиозного и межкультурного диалога в ситуации глобальных вызовов" с международным участием состоится в НИЯУ МИФИ 1 и 2 декабря в пятый раз, сообщает Научно-образовательная теологическая ассоциация (НОТА).
"Конференция пройдет в комбинированном очно-дистанционном формате. Участникам конференции-2021 предлагается обсудить теоретические, исторические и практические направления развития теологии, актуальные вопросы внутридисциплинарного деления и тематического разнообразия в различных религиозно-конфессиональных сегментах, новые аспекты междисциплинарного диалога теологии со смежными отраслями знания, включая философские, исторические, филологические, другие гуманитарные и социальные науки, с которыми она часто разделяет общую методологию и решает взаимосвязанные или сходные задачи, а также вопросы сотрудничества с науками об образовании", — сообщается на сайте организации.
Прямая трансляция пленарного заседания, в котором примет участие президент НОТА, председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), будет доступна в YouTube. Конференция открылась в 11.30 (мск) 1 декабря.
Ранее в рамках конференции прошел Всероссийский форум молодых теологов.
НОТА была учреждена в 2018 году по инициативе руководства ряда российских вузов и при поддержке патриарха Московского и всея Руси Кирилла. НОТА призвана стать экспертной организацией, участвующей в профессионально-общественной аккредитации вузов, реализующих основные программы высшего образования в области теологии. Митрополит Иларион возглавляет ее с момента создания.