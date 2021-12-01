https://ria.ru/20211201/teologiya-1761614015.html

Всероссийская конференция по теологии проходит в Москве в пятый раз

Всероссийская конференция по теологии проходит в Москве в пятый раз - РИА Новости, 01.12.2021

Всероссийская конференция по теологии проходит в Москве в пятый раз

Всероссийская научная конференция "Теология в научно-образовательном пространстве: теория, история, практика межрелигиозного и межкультурного диалога в ситуации РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T12:21

2021-12-01T12:21

2021-12-01T12:21

религия

общество

национальный исследовательский ядерный университет "мифи"

youtube

митрополит волоколамский иларион

навигатор абитуриента

религия

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Всероссийская научная конференция "Теология в научно-образовательном пространстве: теория, история, практика межрелигиозного и межкультурного диалога в ситуации глобальных вызовов" с международным участием состоится в НИЯУ МИФИ 1 и 2 декабря в пятый раз, сообщает Научно-образовательная теологическая ассоциация (НОТА).Прямая трансляция пленарного заседания, в котором примет участие президент НОТА, председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), будет доступна в YouTube. Конференция открылась в 11.30 (мск) 1 декабря.Ранее в рамках конференции прошел Всероссийский форум молодых теологов.НОТА была учреждена в 2018 году по инициативе руководства ряда российских вузов и при поддержке патриарха Московского и всея Руси Кирилла. НОТА призвана стать экспертной организацией, участвующей в профессионально-общественной аккредитации вузов, реализующих основные программы высшего образования в области теологии. Митрополит Иларион возглавляет ее с момента создания.

https://ria.ru/20211119/nota-1759746901.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, национальный исследовательский ядерный университет "мифи", youtube, митрополит волоколамский иларион, навигатор абитуриента, религия