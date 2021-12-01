Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация для проекта Тамбовская область
Тамбовская область
https://ria.ru/20211201/tambov-1761726921.html
На Тамбовщине за два месяца число вакцинированных выросло на 14 процентов
На Тамбовщине за два месяца число вакцинированных выросло на 14 процентов - РИА Новости, 01.12.2021
На Тамбовщине за два месяца число вакцинированных выросло на 14 процентов
В Тамбовской области за неполные два месяца количество вакцинированных увеличилось на 14 процентов, свободный коечный фонд увеличился с 15,4 до 32 процентов,... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T21:39
2021-12-01T21:39
тамбовская область
общество
тамбовская область
татьяна голикова
здоровье - общество
максим егоров
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0d/1758923978_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_286f93f286d144603127dee3f1fbf35d.jpg
ТАМБОВ, 1 дек - РИА Новости. В Тамбовской области за неполные два месяца количество вакцинированных увеличилось на 14 процентов, свободный коечный фонд увеличился с 15,4 до 32 процентов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.Об этом врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров доложил в среду на совещании по организации процесса вакцинации в субъектах РФ, которое провела вице-премьер Татьяна Голикова в режиме видеосвязи."За последние два месяца Тамбовской области удалось значительно нарастить темпы прививочной кампании против коронавируса. Количество вакцинированных выросло на 14 процентов. В настоящее время план по вакцинации против ковида выполнен на 76 процентов. Свободный коечный фонд увеличился с 15,4 до 32 процентов", - приводит пресс-служба слова Егорова.Он отметил, что вакцинация организована во всех медицинских организациях региона, оказывающих первичную медико-санитарную помощь."Для повышения доступности вакцинации организована работа семи мобильных пунктов и 105 мобильных бригад, работа которых строится с учетом бережливых технологий. Пункты вакцинации работают в две смены, а также в выходные и праздничные дни", - сказал Егоров.По его словам, особое внимание уделяется вакцинации лиц пожилого возраста. Согласно постановлению главного санитарного врача Тамбовской области, обязательной вакцинации против коронавируса подлежат все граждане старше 60 лет."Увеличено количество мобильных бригад для вакцинации пожилых граждан на дому. Развернута широкомасштабная информационная кампания по привлечению населения к вакцинации. В результате показатели вакцинации против коронавируса граждан пожилого возраста в Тамбовской области выше среднероссийских значений. На их долю приходится более трети всех, сделавших прививку", - подчеркнул Егоров.Он уточнил, что в области также удалось решить проблему с вакцинацией иностранных студентов, обучающихся в вузах региона. Их около 3,8 тысячи человек, и более 2,7 тысячи уже сделали прививку от коронавируса.Участники совещания высказали мнение, что в Тамбовской области ситуация с распространением коронавируса стабилизируется.
тамбовская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0d/1758923978_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_63f41777718106133379d6311a75f22a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, тамбовская область, татьяна голикова, здоровье - общество, максим егоров, россия
21:39 01.12.2021
 

На Тамбовщине за два месяца число вакцинированных выросло на 14 процентов

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник набирает в шприц препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V)
Медицинский сотрудник набирает в шприц препарат от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ТАМБОВ, 1 дек - РИА Новости. В Тамбовской области за неполные два месяца количество вакцинированных увеличилось на 14 процентов, свободный коечный фонд увеличился с 15,4 до 32 процентов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Об этом врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров доложил в среду на совещании по организации процесса вакцинации в субъектах РФ, которое провела вице-премьер Татьяна Голикова в режиме видеосвязи.
"За последние два месяца Тамбовской области удалось значительно нарастить темпы прививочной кампании против коронавируса. Количество вакцинированных выросло на 14 процентов. В настоящее время план по вакцинации против ковида выполнен на 76 процентов. Свободный коечный фонд увеличился с 15,4 до 32 процентов", - приводит пресс-служба слова Егорова.
Он отметил, что вакцинация организована во всех медицинских организациях региона, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.
"Для повышения доступности вакцинации организована работа семи мобильных пунктов и 105 мобильных бригад, работа которых строится с учетом бережливых технологий. Пункты вакцинации работают в две смены, а также в выходные и праздничные дни", - сказал Егоров.
По его словам, особое внимание уделяется вакцинации лиц пожилого возраста. Согласно постановлению главного санитарного врача Тамбовской области, обязательной вакцинации против коронавируса подлежат все граждане старше 60 лет.
"Увеличено количество мобильных бригад для вакцинации пожилых граждан на дому. Развернута широкомасштабная информационная кампания по привлечению населения к вакцинации. В результате показатели вакцинации против коронавируса граждан пожилого возраста в Тамбовской области выше среднероссийских значений. На их долю приходится более трети всех, сделавших прививку", - подчеркнул Егоров.
Он уточнил, что в области также удалось решить проблему с вакцинацией иностранных студентов, обучающихся в вузах региона. Их около 3,8 тысячи человек, и более 2,7 тысячи уже сделали прививку от коронавируса.
Участники совещания высказали мнение, что в Тамбовской области ситуация с распространением коронавируса стабилизируется.
 
Тамбовская областьОбществоТамбовская областьТатьяна ГоликоваЗдоровье - ОбществоМаксим ЕгоровРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:26Дед Мороз рассказал, переживает ли из-за глобального потепления
03:23"Никаких пределов": Лукашенко оценил возможности интеграции с Россией
03:19Российский двигатель для акробатических самолетов испытали вверх ногами
03:13Суд в США отклонил иск экс-акционеров ЮКОСа к России на миллиарды долларов
03:07Лукашенко оценил перспективу создания единой с Россией валюты
03:01"Президент жалок": в Раде заявили о "провале и позоре" Зеленского
03:00Эксперты дали советы тем, кому постоянно отказывают в ипотеке
03:00Эксперты назвали города России с самым быстро дорожающим "квадратом" жилья
02:58В Подмосковье из Кабула прибыл третий самолет с россиянами
02:46На Украине раскрыли "обман" России и ФРГ с "Северным потоком — 2"
02:35Нутрициолог рассказала, что будет, если съедать один киви в день
02:17На аукционе продали портрет и письмо Екатерины II о вакцинации от оспы
02:15Финансист рассказал, кто придет на выручку рублю
02:15Юрист объяснил, как поступить, если машину повредили во дворе
02:15Вирусолог рассказал об эффективности вакцин против штамма "омикрон"
02:05В Канаде пообещали России "кровотечение" в случае агрессии на Украине
01:05Подросток, обвиняемый в стрельбе в школе в США, не признал вину
00:42Украина попросила у ЕС дополнительную финансовую помощь
23:50В Киеве закончились массовые акции противников Зеленского 0:37
23:44Вакцины в некоторой степени защищают от "омикрона", заявил регулятор США
Лента новостейМолния
Дед Мороз рассказал, переживает ли из-за глобального потепления"Никаких пределов": Лукашенко оценил возможности интеграции с РоссиейРоссийский двигатель для акробатических самолетов испытали вверх ногамиСуд в США отклонил иск экс-акционеров ЮКОСа к России на миллиарды долларовЛукашенко оценил перспективу создания единой с Россией валюты"Президент жалок": в Раде заявили о "провале и позоре" ЗеленскогоЭксперты дали советы тем, кому постоянно отказывают в ипотекеЭксперты назвали города России с самым быстро дорожающим "квадратом" жильяВ Подмосковье из Кабула прибыл третий самолет с россиянамиНа Украине раскрыли "обман" России и ФРГ с "Северным потоком — 2"Нутрициолог рассказала, что будет, если съедать один киви в деньНа аукционе продали портрет и письмо Екатерины II о вакцинации от оспыФинансист рассказал, кто придет на выручку рублюЮрист объяснил, как поступить, если машину повредили во двореВирусолог рассказал об эффективности вакцин против штамма "омикрон"В Канаде пообещали России "кровотечение" в случае агрессии на УкраинеПодросток, обвиняемый в стрельбе в школе в США, не признал винуУкраина попросила у ЕС дополнительную финансовую помощьВ Киеве закончились массовые акции противников ЗеленскогоВакцины в некоторой степени защищают от "омикрона", заявил регулятор США