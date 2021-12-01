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На Тамбовщине за два месяца число вакцинированных выросло на 14 процентов

На Тамбовщине за два месяца число вакцинированных выросло на 14 процентов - РИА Новости, 01.12.2021

На Тамбовщине за два месяца число вакцинированных выросло на 14 процентов

В Тамбовской области за неполные два месяца количество вакцинированных увеличилось на 14 процентов, свободный коечный фонд увеличился с 15,4 до 32 процентов,... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T21:39

2021-12-01T21:39

2021-12-01T21:39

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тамбовская область

татьяна голикова

здоровье - общество

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ТАМБОВ, 1 дек - РИА Новости. В Тамбовской области за неполные два месяца количество вакцинированных увеличилось на 14 процентов, свободный коечный фонд увеличился с 15,4 до 32 процентов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.Об этом врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров доложил в среду на совещании по организации процесса вакцинации в субъектах РФ, которое провела вице-премьер Татьяна Голикова в режиме видеосвязи."За последние два месяца Тамбовской области удалось значительно нарастить темпы прививочной кампании против коронавируса. Количество вакцинированных выросло на 14 процентов. В настоящее время план по вакцинации против ковида выполнен на 76 процентов. Свободный коечный фонд увеличился с 15,4 до 32 процентов", - приводит пресс-служба слова Егорова.Он отметил, что вакцинация организована во всех медицинских организациях региона, оказывающих первичную медико-санитарную помощь."Для повышения доступности вакцинации организована работа семи мобильных пунктов и 105 мобильных бригад, работа которых строится с учетом бережливых технологий. Пункты вакцинации работают в две смены, а также в выходные и праздничные дни", - сказал Егоров.По его словам, особое внимание уделяется вакцинации лиц пожилого возраста. Согласно постановлению главного санитарного врача Тамбовской области, обязательной вакцинации против коронавируса подлежат все граждане старше 60 лет."Увеличено количество мобильных бригад для вакцинации пожилых граждан на дому. Развернута широкомасштабная информационная кампания по привлечению населения к вакцинации. В результате показатели вакцинации против коронавируса граждан пожилого возраста в Тамбовской области выше среднероссийских значений. На их долю приходится более трети всех, сделавших прививку", - подчеркнул Егоров.Он уточнил, что в области также удалось решить проблему с вакцинацией иностранных студентов, обучающихся в вузах региона. Их около 3,8 тысячи человек, и более 2,7 тысячи уже сделали прививку от коронавируса.Участники совещания высказали мнение, что в Тамбовской области ситуация с распространением коронавируса стабилизируется.

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общество, тамбовская область, татьяна голикова, здоровье - общество, максим егоров, россия