https://ria.ru/20211201/sud-1761688622.html

В Тамбовской области экс-полицейский избил водителя машины

В Тамбовской области экс-полицейский избил водителя машины - РИА Новости, 01.12.2021

В Тамбовской области экс-полицейский избил водителя машины

Суд в Тамбовской области приговорил к пяти годам условно бывшего полицейского, который обвинил водителя машины в нарушении правил, которое тот не совершал, а... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T17:30

2021-12-01T17:30

2021-12-01T17:30

происшествия

тамбовская область

следственный комитет россии (ск рф)

авто

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ВОРОНЕЖ, 1 дек - РИА Новости. Суд в Тамбовской области приговорил к пяти годам условно бывшего полицейского, который обвинил водителя машины в нарушении правил, которое тот не совершал, а затем избил возмутившегося пассажира, сообщает в среду управление СК РФ по региону.По данным следствия, вечером 5 марта этого года на 360-м километре автодороги Р-22 "Каспий" в районе села Иловай-Дмитриевское Первомайского района сотрудник ГИБДД остановил автомобиль Kia Optima. Водителю иномарки полицейский заявил, что тот выехал на встречную полосу - как отмечает следствие, это было ложью.В отношении полицейского было возбуждено дело по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия.Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

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тамбовская область

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происшествия, тамбовская область, следственный комитет россии (ск рф), авто