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В Тамбовской области экс-полицейский избил водителя машины
В Тамбовской области экс-полицейский избил водителя машины - РИА Новости, 01.12.2021
В Тамбовской области экс-полицейский избил водителя машины
Суд в Тамбовской области приговорил к пяти годам условно бывшего полицейского, который обвинил водителя машины в нарушении правил, которое тот не совершал, а... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T17:30
2021-12-01T17:30
происшествия
тамбовская область
следственный комитет россии (ск рф)
авто
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ВОРОНЕЖ, 1 дек - РИА Новости. Суд в Тамбовской области приговорил к пяти годам условно бывшего полицейского, который обвинил водителя машины в нарушении правил, которое тот не совершал, а затем избил возмутившегося пассажира, сообщает в среду управление СК РФ по региону.По данным следствия, вечером 5 марта этого года на 360-м километре автодороги Р-22 "Каспий" в районе села Иловай-Дмитриевское Первомайского района сотрудник ГИБДД остановил автомобиль Kia Optima. Водителю иномарки полицейский заявил, что тот выехал на встречную полосу - как отмечает следствие, это было ложью.В отношении полицейского было возбуждено дело по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия.Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.
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происшествия, тамбовская область, следственный комитет россии (ск рф), авто
17:30 01.12.2021
 
В Тамбовской области экс-полицейский избил водителя машины

Экс-полицейский получил пять лет условно за избиение пассажира машины в Тамбовской области

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ВОРОНЕЖ, 1 дек - РИА Новости. Суд в Тамбовской области приговорил к пяти годам условно бывшего полицейского, который обвинил водителя машины в нарушении правил, которое тот не совершал, а затем избил возмутившегося пассажира, сообщает в среду управление СК РФ по региону.
По данным следствия, вечером 5 марта этого года на 360-м километре автодороги Р-22 "Каспий" в районе села Иловай-Дмитриевское Первомайского района сотрудник ГИБДД остановил автомобиль Kia Optima. Водителю иномарки полицейский заявил, что тот выехал на встречную полосу - как отмечает следствие, это было ложью.
"Водитель и пассажир стали выражать несогласие с утверждением сотрудника полиции, вследствие чего между ними произошел конфликт, в ходе которого полицейский стал нецензурно выражаться в адрес 31-летнего пассажира и … нанес удар ногой", - говорится в релизе.
В отношении полицейского было возбуждено дело по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия.
"Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с лишением права занимать определенные должности в течение двух лет", - сообщает следствие.
Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
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