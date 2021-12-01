В Тамбовской области экс-полицейский избил водителя машины
Экс-полицейский получил пять лет условно за избиение пассажира машины в Тамбовской области
ВОРОНЕЖ, 1 дек - РИА Новости. Суд в Тамбовской области приговорил к пяти годам условно бывшего полицейского, который обвинил водителя машины в нарушении правил, которое тот не совершал, а затем избил возмутившегося пассажира, сообщает в среду управление СК РФ по региону.
По данным следствия, вечером 5 марта этого года на 360-м километре автодороги Р-22 "Каспий" в районе села Иловай-Дмитриевское Первомайского района сотрудник ГИБДД остановил автомобиль Kia Optima. Водителю иномарки полицейский заявил, что тот выехал на встречную полосу - как отмечает следствие, это было ложью.
"Водитель и пассажир стали выражать несогласие с утверждением сотрудника полиции, вследствие чего между ними произошел конфликт, в ходе которого полицейский стал нецензурно выражаться в адрес 31-летнего пассажира и … нанес удар ногой", - говорится в релизе.
В отношении полицейского было возбуждено дело по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия.
"Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с лишением права занимать определенные должности в течение двух лет", - сообщает следствие.
Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.