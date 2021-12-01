https://ria.ru/20211201/sud-1761671971.html

Верховный суд отказался удалить из ПДД знак фотофиксации нарушений

Верховный суд отказался удалить из ПДД знак фотофиксации нарушений - РИА Новости, 01.12.2021

Верховный суд отказался удалить из ПДД знак фотофиксации нарушений

Верховный суд РФ признал законным добавление в Правила дорожного движения знака, предупреждающего о фотофиксации нарушений, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T16:19

2021-12-01T16:19

2021-12-01T16:19

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Верховный суд РФ признал законным добавление в Правила дорожного движения знака, предупреждающего о фотофиксации нарушений, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Таким образом, суд отклонил иск россиянина, который считал, что из-за данного знака водители сдерживаются, зато безнаказанно нарушают правила и провоцируют аварийные ситуации на тех участках дороги, где камер нет.Знак устанавливается за 150-300 метров от работающих в автоматическом режиме камер для фиксации нарушений правил дорожного движения.

https://ria.ru/20210929/tishina-1752339070.html

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общество, авто, россия