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Верховный суд отказался удалить из ПДД знак фотофиксации нарушений
Верховный суд отказался удалить из ПДД знак фотофиксации нарушений - РИА Новости, 01.12.2021
Верховный суд отказался удалить из ПДД знак фотофиксации нарушений
Верховный суд РФ признал законным добавление в Правила дорожного движения знака, предупреждающего о фотофиксации нарушений, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T16:19
2021-12-01T16:19
2021-12-01T16:19
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Верховный суд РФ признал законным добавление в Правила дорожного движения знака, предупреждающего о фотофиксации нарушений, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Таким образом, суд отклонил иск россиянина, который считал, что из-за данного знака водители сдерживаются, зато безнаказанно нарушают правила и провоцируют аварийные ситуации на тех участках дороги, где камер нет.Знак устанавливается за 150-300 метров от работающих в автоматическом режиме камер для фиксации нарушений правил дорожного движения.
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общество, авто, россия
Верховный суд отказался удалить из ПДД знак фотофиксации нарушений
Верховный суд признал законным знак в ПДД, предупреждающий о фотофиксации нарушений