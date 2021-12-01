Москвича, выманившего более миллиона рублей, приговорили к колонии
Москвича, выманившего у девушки более миллиона рублей, приговорили к колонии
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор москвичу, который под разными предлогами выманил у девушки более 1,3 миллиона рублей и получил 4,5 года колонии за мошенничество, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Согласно материалам дела, осужденный познакомился на сайте знакомств с потерпевшей, "сообщил ей не соответствующие действительности сведения о себе, ввел ее в заблуждение относительно своей личности и истинных намерений".
"Под различными предлогами, используя вымышленные истории о случившейся аварии, тяжелой болезни, необходимости оплачивать услуги врачей и лекарства, просил у потерпевшей одолжить ему денежные средства, которые возвращать не собирался, на общую сумму 1 327 690 рублей", - сказали в суде.
Его признали виновным в мошенничестве и назначили наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, обязав также компенсировать ущерб. Защита посчитала наказание чрезмерно суровым и оспорила приговор сначала в апелляционной, затем и в кассационной инстанциях.
"Наказание... является справедливым по отношению к личности осужденного и совершенному им общественно-опасному деянию", - решили в суде.