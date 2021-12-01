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Москвича, выманившего более миллиона рублей, приговорили к колонии
Москвича, выманившего более миллиона рублей, приговорили к колонии - РИА Новости, 01.12.2021
Москвича, выманившего более миллиона рублей, приговорили к колонии
Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор москвичу, который под разными предлогами выманил у девушки более 1,3 миллиона рублей и получил... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T11:50
2021-12-01T11:50
происшествия
москва
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор москвичу, который под разными предлогами выманил у девушки более 1,3 миллиона рублей и получил 4,5 года колонии за мошенничество, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Согласно материалам дела, осужденный познакомился на сайте знакомств с потерпевшей, "сообщил ей не соответствующие действительности сведения о себе, ввел ее в заблуждение относительно своей личности и истинных намерений".Его признали виновным в мошенничестве и назначили наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, обязав также компенсировать ущерб. Защита посчитала наказание чрезмерно суровым и оспорила приговор сначала в апелляционной, затем и в кассационной инстанциях.
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происшествия, москва
11:50 01.12.2021
 
Москвича, выманившего более миллиона рублей, приговорили к колонии

Москвича, выманившего у девушки более миллиона рублей, приговорили к колонии

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор москвичу, который под разными предлогами выманил у девушки более 1,3 миллиона рублей и получил 4,5 года колонии за мошенничество, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Согласно материалам дела, осужденный познакомился на сайте знакомств с потерпевшей, "сообщил ей не соответствующие действительности сведения о себе, ввел ее в заблуждение относительно своей личности и истинных намерений".
"Под различными предлогами, используя вымышленные истории о случившейся аварии, тяжелой болезни, необходимости оплачивать услуги врачей и лекарства, просил у потерпевшей одолжить ему денежные средства, которые возвращать не собирался, на общую сумму 1 327 690 рублей", - сказали в суде.
Его признали виновным в мошенничестве и назначили наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, обязав также компенсировать ущерб. Защита посчитала наказание чрезмерно суровым и оспорила приговор сначала в апелляционной, затем и в кассационной инстанциях.
"Наказание... является справедливым по отношению к личности осужденного и совершенному им общественно-опасному деянию", - решили в суде.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
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