https://ria.ru/20211201/sud-1761604791.html

Москвича, выманившего более миллиона рублей, приговорили к колонии

Москвича, выманившего более миллиона рублей, приговорили к колонии - РИА Новости, 01.12.2021

Москвича, выманившего более миллиона рублей, приговорили к колонии

Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор москвичу, который под разными предлогами выманил у девушки более 1,3 миллиона рублей и получил... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T11:50

2021-12-01T11:50

2021-12-01T11:50

происшествия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_e0c7ea92110a2807445b98d9327c9ce9.jpg

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор москвичу, который под разными предлогами выманил у девушки более 1,3 миллиона рублей и получил 4,5 года колонии за мошенничество, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Согласно материалам дела, осужденный познакомился на сайте знакомств с потерпевшей, "сообщил ей не соответствующие действительности сведения о себе, ввел ее в заблуждение относительно своей личности и истинных намерений".Его признали виновным в мошенничестве и назначили наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, обязав также компенсировать ущерб. Защита посчитала наказание чрезмерно суровым и оспорила приговор сначала в апелляционной, затем и в кассационной инстанциях.

https://ria.ru/20211201/ubiystvo-1761581638.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва