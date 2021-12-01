https://ria.ru/20211201/stroitelstvo-1761575847.html

Хуснуллину предложили направлять на стройки студентов профильных вузов

Хуснуллину предложили направлять на стройки студентов профильных вузов - РИА Новости, 01.12.2021

Хуснуллину предложили направлять на стройки студентов профильных вузов

Направление на строительные объекты студентов профильных учебных заведений на практику позволит увеличить число отечественных специалистов на стройках, наличие... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T08:54

2021-12-01T08:54

2021-12-01T08:54

общество

сергей собянин

марат хуснуллин

россия

институт социальных исследований и развития гражданских инициатив (исирги)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733789651_0:0:3396:1911_1920x0_80_0_0_a487f3504c28f239aca5bde54f2456c8.jpg

МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Направление на строительные объекты студентов профильных учебных заведений на практику позволит увеличить число отечественных специалистов на стройках, наличие договора с предприятиями должно учитываться при выдаче лицензии вузам и ссузам, говорится в письме Института социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ) на имя вице-премьера России Марата Хуснуллина.Соответствующие обращения также направлены в адрес мэра Москвы Сергея Собянина, спикеров Госдумы и Совфеда Вячеслава Володина и Валентины Матвиенко."Вопросы увеличения числа отечественных кадров на строительных объектах и повышения их квалификации рассматриваются сегодня на всех уровнях государственной власти. Так, мэр Москвы Сергей Собянин накануне поручил сократить количество иностранной рабочей силы на площадках, где строятся дома по программе реновации", - говорится в письме на имя Хуснуллина. Текст документа есть в распоряжении РИА Новости.Проблема повышения квалификации работников строительных специальностей носит системный характер и "должна решаться, в том числе, в период их обучения в средних специальных и высших учебных заведениях, особенно в ходе прохождения производственной практики", считает глава института Максим Петунин.По его мнению, решить проблему можно, закрепив на законодательном уровне обязанность образовательных учреждений направлять студентов на производственную практику исключительно в профильные организации. Механизм – заключение договоров с предприятиями. "Таким образом, предлагается сделать обязательным требование для вузов и ссузов иметь соответствующие договоры с предприятиями при выдаче им лицензии на право осуществления образовательной деятельности", - отмечают в ИСИРГИ.В письме подчеркивается, что на сегодняшний день в российском законодательстве нет нормы, обязывающей высшие и средние специальные учебные заведения обеспечивать студентам прохождение производственной практики строго по специальности. В то же время, данная модель была успешно реализована в Советском Союзе и успела доказать свою эффективность.В ИСИРГИ отмечают, что в настоящее время российские выпускники зачастую не имеют возможности трудоустроиться по специальности именно из-за отсутствия профессиональных навыков, что вынуждает их искать работу в других сферах деятельности или идти на низкоквалифицированную и низкооплачиваемую работу. "Это не только ставит в сложное положение молодых специалистов, но и наносит ущерб всей системе государственного бесплатного образования, а значит и российскому бюджету", - полагают эксперты.

https://realty.ria.ru/20211127/migranty-1761070993.html

https://realty.ria.ru/20211117/migranty-1759463204.html

https://realty.ria.ru/20211101/migranty-1757188264.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сергей собянин, марат хуснуллин, россия, институт социальных исследований и развития гражданских инициатив (исирги)